Art Blanche Der Himmel hängt voller Farben Diese Woche findet die diesjährige Art Basel statt. In der Reihe «Art Blanche» stellt die Kulturredaktion der bz kunstvolle Betrachtungen über dies und das an.

Ein Schwenkel von ganz ganz vielen... Bild: sts

Kunst wird oft von einem gewissen Duktus der Abgehobenheit umweht. Und so ist es nur passend, dass sich die diesjährige Art Basel im Stadtbild zuerst jenen Menschen angekündigt hat, die gerne nach oben blicken: Seit rund einer Woche hängt der Himmel am Rheinknie voller Farben. Von den Tramoberleitungsbefestigungsseilen und -Stangen grüssen bunte Flaggen, die von der diesjährigen Ausgabe der Kunstmesse künden.

Es bietet sich eine Kunstbetrachtung an: Die wehenden Werbeflächen sind schon in der Formgebung gewagt. Ein Quadrat trifft auf ein Dreieck, wobei die geometrischen Formen auch farblich kontrastieren. Auf ihnen liest man in weissen Lettern «Art Basel», damit man weiss (darum auch die Farbwahl), woher diese Woche der Wind weht. In hellem Blau erhellt (darum auch die Farbwahl) das wiederholte Wort «Basel» die Besuchenden über ihren aktuellen Standort.

Bild: jaw

Nicht auszudenken, wie verloren die Kunsttouristen ohne dieses klärende «Art Basel Basel» wären! Wenn sie beim Spaziergang über die Mittlere oder die Wettsteinbrücke plötzlich nicht mehr wüssten, ob sie den Rhein gerade in Paris, Miami oder Hongkong überqueren. Weil die Schrift zudem vertikal verläuft, muss man sich zum Entziffern etwas verrenken. Gute Kunst verdreht eben auch Köpfe.

Ein volksnaher Schwenkel statt eines XXL-Banners

Doch die wehende Werbung ist auch ein Statement in Sachen Volksnähe: Man hätte durchaus auch zu XXL-Bannern greifen können, um bei gutem Sichtverhältnis weit über die Landesgrenzen hinaus ein Zeichen zu setzen. Aber nein, die Wahl ist auf das Format des Schwenkels gefallen: Auf eine eher kleine Flagge also, die um einen sogenannten Wimpel erweitert ist, wie man ihn vom Pfadilager oder vom Dorffest kennt.

Und weil gute Kunst auch stets eine Botschaft transportiert, betrachten wir zum Schluss noch das im unteren Drittel des Werkes platzierte Logo der UBS: Ob das steil bergab zeigende Dreieck mit den drei Buchstaben ein Pfeil ist, der den weiteren Kursverlauf der Bankaktien prognostiziert, darüber möchte die Kulturredaktion keine Spekulationen anstellen. So oder so: Kopf hoch!