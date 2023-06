Art Blanche Die Kunst der Banken: Der Finanzplatz Zürich scheint Basel und die Kunst für sich entdeckt zu haben Die omnipräsenten Wimpeli der Art Basel werden geziert mit dem Logo der UBS: Das ist aber nicht die einzige Bank, die sich für die Kunstmesse interessiert. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Bild: Roland Schmid

Der Niedergang der Credit Suisse hat Basel deutlich weniger be- und getroffen als Zürich. Und dennoch werden auch hier die Auswirkungen der Pleite zu spüren sein. An der Art Basel zeigt sich, in der Repräsentation nach aussen zumindest, das Schweizer Kerngeschäft mit dem Geld so stark, als hätte es 2008 und 2023 nicht gegeben.

Gestern berichteten wir an dieser Stelle schon über die omnipräsenten Wimpeli der Art, worauf das Logo der UBS unübersehbar prangt. Erinnert sich noch jemand an die Abteilung Art Banking dieses Geldhauses? Unter dem Basler Marcel Ospel wurde der Urbasler Karli Schweizer an die Spitze dessen gesetzt, was Kunst und Kommerz institutionell und offiziell zusammenführen sollte. Mit dem Abgang Ospels und dem frühen Tod Schweizers nahm dieses Experiment ein lautloses Ende.

Damit endete offensichtlich die Zusammenarbeit der inzwischen einzigen Grossbank des Landes mit der Art Basel nicht. Immer noch dabei ist die Bank E. Gutzwiller & Cie. Die Banker heissen dort noch Banquiers und sponsern seit Jahren die Liste Young Art Fair. Rollt man in der entsprechenden Halle die Treppe hoch, so präsentiert sich ein Stockwerk unter dem Ausstellungsraum die Gutzwiller mit kleinen Hinweisschildern. Dass diese Privatbank sich so konstant für die junge Messe einsetzt, ist sehr löblich. Der grosse Reibach ist mit dieser Kunst, die zwischen Experiment und Bastelei oszilliert, wohl kaum zu machen.

Bemerkenswert ist in diesem Jahr auch, dass der Finanzplatz Zürich Basel und die Kunst entdeckt zu haben scheint. Die Bank Julius Bär hat nach eigenem Wortlaut «NEXT lanciert, eine Initiative, welche die interdisziplinäre Erforschung von Megatrends in Kunst, Wissenschaft und Technologie fördert». Ausdruck dieser Initiative ist eine Grossprojektion des Künstlers Refik Anadol unter dem Titel «Glacier Dreams», die während der Art-Woche die Fassade des Stadttheaters erleuchtet. Riecht man an der Limmat etwa das grosse Geld am Rhein?