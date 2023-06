Art Blanche Eine:r muss den Job ja machen Die Art streikte zum Feminismus, darum haben die Swiss Art Awards einen einmaligen Rundgang zu Frauen in Kunst und Design übernommen. Hannes Nüsseler Drucken Teilen

Der Rundgang zu Frauen in Kunst und Design an den Swiss Art Awards, Gemälde von Marilou Bal. Bild: Hannes Nüsseler

Wo Mann hinblickt, Frauen: in den Ausstellungskojen, am Informationsdesk, hinter den Verkaufsständen, auf dem Messeplatz als Anlaufstelle für Art-Gäste, einen «Tschäpper» gegen die gnadenlose Sonne auf dem Kopf und ein Schild in der Hand: «Ask me». Wo geht es hier zum Feministischen Streik, bitteschön? «Richtung Innenstadt», erfolgt prompt die Antwort. Bis auf ein paar verspätete Trams ist an der grössten Kunstmesse der Welt davon nichts zu spüren.

Obwohl: Einen Rundgang zu Frauen in Kunst und Design gibt es am Streiktag doch, allerdings nicht in der Halle 2, wo letztes Jahr eine Spinne von Louise Bourgeois für 22,5 Millionen Franken über den Ladentisch wanderte, sondern eingeklemmt zwischen Art Unlimited und der Liste an den Swiss Art Awards. Am Empfang versammeln sich die Interessierten, und immerhin stimmt schon einmal das Geschlechterverhältnis: von

drei (!) Personen, den Journalisten mitgerechnet, sind zwei Frauen. Allerdings ist auch der Guide: ein Mann.

Dann geht es im Zickzack durch den Ausstellungsparcours. Anhand einzelner Werke werden feministische Ansätze erklärt, etwa wenn mackerhaft abstrakte Kunst mit Küchentüchern inszeniert wird oder aus Papier gefaltete Männerhemden das bislang stillschweigend geduldete Nebeneinander von Erwerbstätigkeit und unbezahlter Hausarbeit thematisieren. Frage an den Guide: Stört ihn das Mansplaining nicht, ausgerechnet an diesem Tag? «Wir wollten den Rundgang nicht einfach zur Frauensache erklären», sagt er. «Aber ja, es ist ein ungelöstes Problem.»

An der Art, die das VIP-Publikum mit Kunstverstand und Sommerkleidung verschönert, macht man sich deswegen keinen Kopf. Draussen scheint die Sonne ohnehin für alle. Letzte Frage an die junge Frau, die vom gnädigen Schatten des Messegebäudes eingeholt wurde: Geht sie heute noch an den Streik? Und wieder, ohne den Ansatz eines Zögerns: «Nein, ich muss noch arbeiten.»