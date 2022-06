Art Blanche Gepflegte Sauferei Reden ist an der Art keine Kunst. Schweigen dafür Champagner. Und das nicht zu knapp.

Hannes Nüsseler

Auf die Ernüchterung folgt der Rausch. Genug Sorgen gemacht über die Zukunft dieser Kunstmesse in Basel, etliche Horrorszenarien durchgedacht, das drohende Ende wie ein Damoklesschwert über uns. Jetzt mal all die Sorgen Sorgen sein lassen und sich der gepflegten Sauferei hingeben.

Ruinart, der Rolls Royce unter den Champagnerhäusern und Sponsor der Art, hat zum Umtrunk in die Collectors Lounge geladen. An jenen Ort, der eigentlich den Supersupersuper-VIPs vorbehalten ist, zu denen wir uns nun wirklich nicht zählen können, nicht in diesem Leben und im nächsten wohl auch nicht. Deshalb ehrfürchtig den fantastischen Rosé im Gaumen perlen lassen, und uns sicher nicht zu dem platten Wortspiel hinreissen lassen: Ruinart, der Ruin der Art, muahaha.

Sicher nicht.

Stattdessen lieber die Augen offen halten; wenn sich Prominenz erspähen lässt an der Art, dann hier. Das Problem: Wie soll eine Banausin einen berühmten Künstler oder gar berühmten Kunstsammler erkennen? Besonders, wenn bereits nach dem zweiten Glas Champagner all die Stimmen, Düfte, all die hochhackigen Crocs, zu einem bunten Aquarell verfliessen – wie die Regenbogenfarben, in die der dänische Künstler Jeppe Hein das Ruinart-Logo anlässlich der Art Basel getaucht hat?

Ja, uns fehlt ein Bödeli. Die Häppchen sind zwar top, aber derart mikro, dass man einen Berg davon verzehren müsste, um dem Alkohol ein gutes Gegenargument zu liefern. Aber wir wollen ja nicht auffallen, besonders nicht mit Masslosigkeit.

So heben wir also Glas für Glas immer weiter ab, vielleicht liegts auch an dem flauschigen Teppichboden in der Collectors Lounge, der jeden Schritt wolkenmässig abfedert. Lauschen den Geschichten eines alten Freundes, der aus irgendeinem Grund auch hier gelandet ist. Eine gemeine Baslerin und ein gemeiner Basler, und wieder passiert das, was auch auf der Strasse, überall in diesen Art-Tagen passiert: Wir verkommen zu Zuschauern, Statisten in der eigenen Stadt. Ein bunter Film mit lauter schönen Menschen, von einem anderen Stern.

Aber darüber machen wir uns erst morgen Gedanken, vielleicht. Morgen, wenn auf den Rausch die Ernüchterung folgt.