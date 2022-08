Art brut Kunst ohne Mitleidsbonus: Im Basler Bürgerspital finden Menschen mit Beeinträchtigung zusammen Die renommierte Kreativwerkstatt des Bürgerspital Basel (BSB) gibt es seit 1993. Nach der Coronakrise findet zum ersten Mal eine Gruppenausstellung statt, bei der nur Künstlerinnen gezeigt werden.

Künstlerin Vera Gasser in der Kreativwerkstatt des Bürgerspitals. Kenneth Nars

Begonnen hat alles in einer heruntergekommenen Baracke an der Grenze zu Frankreich. Heute befindet sich die Kreativwerkstatt des Bürgerspital Basel (BSB) im ersten Stock des Werkstättengebäudes an der Friedrich Miescher-Strasse 30. Sie besitzt nicht mehr den spröden Charme des Provisorischen, sondern ist ein modernes Atelier für Menschen mit einer physischen, mentalen oder psychischen Beeinträchtigung.

Seit 2003 ist Simone Kurz hier als künstlerische Leiterin tätig. Neben Gestaltungs- und Textilateliers gibt es das ergebnisoffene Kunstatelier. Hier herrscht eine lockere, stressfreie Atmosphäre. Alle wählen ihren eigenen Arbeitsrhythmus. An einer grossen Staffelei hat die sechzigjährige Anna Speranza eine grosse Zeichnung in Arbeit.

Der Autodidakt Markus Buchser, einer der «Stars» der Werkstatt, sitzt in seinem Rückzugsraum und entwirft mit Bleistift die Vorlage für sein nächstes Gemälde. Er beherrscht die Acryltechnik und die spannungsvolle Gestaltung der grossformatigen Leinwand mit traumwandlerischer Sicherheit. Tanja Zimmerli, die Jüngste der Künstlerinnen, zeichnet mit Buntstiften meditierend an einer ihrer hochpräzisen und plastisch wirkenden Zeichnungen, bei denen das Nichtgezeichnete essenziell dazugehört.

Ausgrenzung aus dem allgemeinen Kunstbegriff

Die Begriffe Art Brut, Outsider Art und Naive Kunst sind umstritten, da sie mehr auf einen Abstand zur akademischen Kunst hinweisen als auf Inklusion auch in der Kunst. Im Grunde gibt es nur gute und schlechte Kunst. Sobald das Publikum nichts über den biografischen Hintergrund von Kunstschaffenden weiss, werden keine Vorurteile aktiviert, und es ist kein unangebrachter Mitleidsbonus vorhanden.

Markus Buchsers Werke waren auch schon in der Galerie Carzaniga zu sehen. Kenneth Nars

Art Brut ist ein Sammelbegriff für autodidaktische Kunst. Er geht auf den französischen Maler Jean Dubuffet zurück, wogegen der Begriff Outsider Art sich im angloamerikanischen Sprachraum etablierte. Die begriffliche Ausgrenzung aus dem allgemeinen Kunstbegriff hat Folgen: Bilder von Menschen mit einer Beeinträchtigung erzielen am Kunstmarkt keine exorbitanten Preise, obwohl sie oft besser sind als Werke akademischer Künstlerinnen und Künstler. Die Basler Galerie Carzaniga verkaufte 2018 rund zehn Werke von Markus Buchser, da seine Bilder in einer «normalen» Ausstellung gezeigt wurden.

Die bedeutendste Einrichtung in der Schweiz

Die BSB Kreativwerkstatt ist von der Grösse und Bekanntheit wohl die bedeutendste Einrichtung für Kunst von beeinträchtigten Menschen in der Schweiz. In Deutschland sind «Die Schlumper» in Hamburg bekannt, die eine Galerie und ein Atelier besitzen. In Österreich ist Gugging («Das Haus der Künstler») die berühmteste Einrichtung dieser Art.

In der Schweiz existieren zwei wichtige Museen für Kunst von geistig oder psychisch Beeinträchtigten. Die Collection de l’Art Brut in Lausanne geht auf die Initiative des Künstlers Jean Dubuffet zurück. Das Museum im Lagerhaus mit der Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art Brut in St.Gallen bildet einen weiteren Hotspot, wo auch die BSB Kreativwerkstatt schon ausgestellt hat. Zwischen 1995 und 2022 präsentierte sich die BSB Kreativwerkstatt in 153 Ausstellungen und Installationen, 22 davon im Ausland.

Zeit der Frauen ist gekommen

Da in der Zeit von Corona im Kunstmuseum Basel Sophie Taeuber-Arp, Louise Bourgeois und Jenny Holzer ausgestellt wurden und an der 59. Biennale in Venedig in der Hauptausstellung achtzig Prozent der Werke von Frauen stammen, lag es auf der Hand, in der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel Künstlerinnen zu zeigen. Zuvor waren meist die Männer in der Überzahl.

Die kommende Ausstellung zeigt Werke von acht Frauen, die laut Kuratorin Simone Kurz alle ganz unterschiedliche Zeichnungsstile haben. Sie reichen von der naiven Herangehensweise über den konzeptuellen Stil bis zu akademischer Raffinesse. Anna Speranza arbeitet seit elf Jahren in der BSB Kreativwerkstatt. Simone Kurz nennt sie «eine Wundertüte». Die ehemalige Dekorateurin ist Allrounderin: Sie zeichnet, malt, macht Fotos und Videos und präsentiert auf dem Blog «Tu es canon» ihre eigenen Ideen zu Mode.

Anna Speranza vor einem ihrer Phantasmen. Thomas Brunnschweiler

«Ich male Eindrücke und Visionen», sagt sie, «wenn ich den ersten Strich gezogen habe, geht alles ganz leicht». Einmal habe sie einen Traum von Jesus gehabt. «Danach konnte ich den Traum in einer Technik aufs Papier bringen, die ich noch nie zuvor angewandt hatte.» Anna Speranza macht keinen Unterschied zwischen Kunst und Leben. Alles muss für sie «marrant», witzig und komisch sein:

«Das Leben ist das Glück, und ich bin glücklich wie ein Marienkäfer.»