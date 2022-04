Ausstellung Das Museum der Kulturen Basel zeigt, warum eine heile Welt unvollständig ist Gut geflickt hält besser: Die Ausstellung «Stückwerk» beweist, dass Risse und Bruchstellen weder die Funktionalität noch die Ästhetik eines Objektes beeinträchtigen

Kalebassenschale aus Bamako, Mali, vor 1987. Museum der Kulturen Basel/Derek Li Wan Po

Alles hinfällig? Geschirr geht kaputt, so manche Beziehung in Brüche, selbst die Osterhasen schmelzen. Wer die Welt als Trümmerhaufen erlebt, hat einen Museumsbesuch nötig: «Stückwerk» heisst die Ausstellung im Museum der Kulturen, die unseren wehmütigen Blick auf den Idealzustand der Unversehrtheit relativiert.

«Ganzes nicht als gegeben hinnehmen» – so der Leitspruch von Kuratorin und Museumsdirektorin Anna Schmid, die durch die Ausstellung führt und in dem titelgebenden Stückwerk keinen Mangel sieht: Setzt sich aus den Scherben des Zu- und Unfalls doch erst das Neue zusammen, das uns frische Erkenntnisse ermöglicht. «Auch die Idee der Vollendung ist ein Trugbild», ergänzt die Direktorin. Sie sagt nicht Trugbild, sondern Chimäre – ein mythologisches Mischwesen und damit wieder Stückwerk.

Nach dem Prinzip der Rekombination funktioniert auch das Museum der Kulturen, das über 340’000 Objekte besitzt und diese zu immer neuen Ausstellungen konfiguriert; das Wiedersehen mit publikumsträchtigen Artefakten in wechselnden Sinnzusammenhängen ist somit Programm.

Dazu gehört auch ein reicher Fundus an Textilien, bei denen aktuell besonders die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. «Zum Hinknien schön!», begeistert sich Schmid für einen japanischen Mantel, der wie ein «Blätzlibajass»-Kostüm aus unzähligen blauen Flicken besteht. Aus der Not wird sozusagen Design.

Schwere Schamanen

«Das Kleidungsstück wurde eigentlich hergestellt, um die harten Winter zu überstehen, erzeugt aber eine ganz eigene Ästhetik», erklärt Schmid und verweist als Kontrast auf löcherige Modejeans, deren Zweckmässigkeit einem luftigen Schönheitsempfinden untergeordnet wird.

Schamanisches Gewand, Republik Sacha der Russischen Föderation, vor 1913. Museum der Kulturen Basel/Omar Lemke

Dass der Wert eines Kleidungsstückes durch die Sorgfalt steigt, die man ihm entgegenbringt, verdeutlichen westafrikanische Jägerhemden, an denen die Träger ihr Wissen in Form von organischen Materialien aufnähen. Und die Berufserfahrung sibirischer Schamaninnen und Schamanen lastet schwer auf ihren Schultern: Bis zu 30 Kilo wiegen die mit Metallteilen behangenen Gewänder.

Früher als «Fetische» bezeichnete Kraftfiguren aus Zentralafrika verdeutlichen Nagel um eingeschlagenen Nagel, wie sich ihre Wirkmächtigkeit steigern lässt, gerne auch mit Unterstützung eines Fläschchens Kölnisch Wasser, das aufgrund seines Alkoholgehaltes desinfizierend – also heilend – wirkt.

Im Gegensatz dazu akkumulieren katholische Reliquien ihre Kraft nicht, sondern teilen und vervielfältigen sie praktisch unendlich: Eine spirituelle Hausapotheke aus dem österreichischen Vorarlberg besteht aus unzähligen Knöchelchen und Substanzen, die ihre Schutzfunktion sozusagen durch Kontaktübertragung mit anderen Reliquien erlangt haben.

Auf die Weiterverwendung einiger Artefakte wird bewusst verzichtet, so zum Beispiel in Südamerika, wo Ahnenstelen in den Wald gebracht und dem Vergessen überantwortet werden, um die Seelen der Verstorbenen zu befreien. Im vorspanischen Mexiko landeten Tonfigurinen, die in der Alltagsreligion Verwendung fanden, zu bestimmten Stichtagen im Müll.

Geköpfte Buddhas

Ganz anders verhält es sich dagegen mit der langen Reihe von Buddhaköpfen, die für eine westliche Käuferschaft gewaltsam abgetrennt wurden – Exponate, die Schmid durchaus selbstkritisch betrachtet. «Sobald Museen als Teil des Marktes solche Stücke ankaufen, befördern sie deren Zerstörung.»

Wie aber mit einem schadhaften Gegenstand umgehen, der aus praktischen oder kultischen Gründen nicht entsorgt werden kann? «Lestu mich auf einen stein springen, so werden meine Scherben klingen», mahnt der Schriftzug auf einem ausgestellten Krug.

Andere Gefässe, die ohne diesen Warnhinweis auskommen mussten, sind mit Draht, Pflanzenfasern oder Holzpech zusammengefügt oder ausgebessert. Selbst Gegenstände aus Plastik werden – unserer Wegwerfgesellschaft zum Trotz – wieder geflickt.

Risse und Bruchstellen müssen weder die Funktionalität noch die Ästhetik eines Objektes beeinträchtigen, wie die Schalen der japanischen Teezeremonie zeigen: Sichtbare Reparaturen verhelfen den Keramiken im Gegenteil zu mehr Charakter und werden Teil des Rituals. Scherben bringen Glück, wenn man ihnen nur die Chance dazu gibt.

Übrigens: Ende Monat Mai lädt das Museum der Kulturen in die Schauwerkstatt, wo Restauratorinnen und Restauratoren über ihre Arbeit Auskunft geben. Und wer diesen Hinweis jetzt behelfsmässig eingeflickt findet, hat ganz recht – die Expertinnen und Experten können das besser.