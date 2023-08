Haus zum Kirschgarten Das Menü steht: Bis zum Museumsumbau gibt es «Wildsau und Kopfsalat» Edle Fayencen aus Strassburg: Das Historische Museum Basel zeigt seine Keramikschätze aus dem 18. Jahrhundert.

Täuschend echt: Das Tischgeschirr sollte nicht nur den Appetit anregen, sondern auch die Fantasie. Bild: Historisches Museum Basel

Der dunkle Wildschweinkopf mit dramatisch aufgerissenem Maul und gebrochenen Augen sieht aus wie frisch erlegt. Auf den zweiten Blick wird eine dünne Linie mitten durch den Kiefer sichtbar: Der zottelige Eberkopf entpuppt sich als ein Tischgefäss mit Deckel. Vielleicht für ein rassig-würziges Wildschweinragout? Auch die Stockenten, Rebhühner und Schnepfen daneben erinnern an kostbare Gefässe für erlesene Geflügelgerichte.

Blumenmuster und Bartschüssel mit Familienwappen

Diese sogenannten Terrinen in Tierform stammen aus der Sammlung des Historischen Museums und gehören zu einer noch laufenden Ausstellung im Haus im Kirschgarten (siehe Box). Gleich links neben dem Eingang beleben sie den früheren Raum für Bedienstete und Küche.

Es sind Strassburger Fayencen aus dem 18. Jahrhundert, eine damals verbreitete Art der Keramik mit einer Glasur aus Zinnoxid. Einfacher herzustellen als das teurere Porzellan, waren sie in begüterten Kreisen zeitweise heiss begehrt. Auch für die neuen Luxusgetränke Tee, Kaffee und Schokolade verlangte man nach geeignetem Geschirr.

Zeitplan für Sanierung steht noch aus In zwei Monaten geht Margret Ribbert, seit 1994 Kuratorin am Historischen Museum Basel, in Pension. «Ausser Gebrauch – Alltag im Wandel» in der Barfüsserkirche ist ihre letzte Ausstellung und noch bis Mitte September zu sehen. «Wildsau und Kopfsalat», ebenfalls von ihr kuratiert und früher gestartet, wird Ribberts Abgang und das ursprünglich angesetzte Ausstellungsende (Dezember 2023) jedoch überdauern: Für die nächsten Jahre steht die Sanierung des Hauses zum Kirschgarten an, konkrete Angaben zum Zeitplan und Umfang könne man noch nicht machen, schreibt das Historische Museum auf Anfrage. «Vor der Sanierung sind keine grösseren Ausstellungen geplant. ‹Wildsau und Kopfsalat› ist voraussichtlich bis zum Umbau zu sehen.» Bis auf eine festliche Ausnahme: «In der Adventszeit werden traditionsgemäss unter dem Titel ‹Weihnachtszeit im Haus zum Kirschgarten› etwa zehn Tannen mit historischem und modernem Christbaumschmuck dekoriert», schreibt das Museum weiter. (nü)

Fein und sorgfältig bemalte Fayencen kamen in der gehobenen Gesellschaft als Teller, Gefässe und Speiseplatten auf den Tisch, sehr häufig mit dekorativen Blumenmustern und gern auch in chinesischem Stil.

Keramik begleitete den bürgerlichen Alltag generell: Ausgestellt ist zum Beispiel eine tellerartige Bartschüssel mit Familienwappen, die ein Vertreter der Basler Familie Buxtorf als Geschenk erhielt. Oder da sind kunstvoll und sorgfältig bemalte Kachelöfen, die den grossbürgerlichen Salon erwärmten. Eingeheizt wurden diese Öfen vom Dienstpersonal – das sein Essen wohl aus einfachen Zinntellern einnahm.

Blick in die Ausstellung. Bild: Historisches Museum Basel

In seiner Keramiksammlung besitzt das Historische Museum mehrere Hundert Objekte aus der Manufaktur der Familie Hannong in Strassburg, wie Kuratorin Margret Ribbert berichtet.

Die 1721 gegründete Firma belieferte europaweit nicht nur Fürstenhäuser und Jagdschlösser, sondern auch Bürgerhaushalte, die es dem Adel in Sachen Repräsentation nachtun wollten – so auch im nahe gelegenen Basel. Doch: «Was hier das kostbarste Geschirr war, galt an den Fürstenhöfen als eher zweitklassig», konstatiert Ribbert.

Boomender Keramikmarkt und Migration

Hohe Gewinnerwartungen und wirtschaftliche Schwierigkeiten prägten die damalige Keramikproduktion. Wie heute war die Wirtschaft damals stark von Migration geprägt: So warben sich konkurrierende Unternehmer Fachleute, Künstler und Handwerker gegenseitig ab.

Die für ihre erstklassige Qualität weitherum bekannten Hannongs prägten drei Generationen lang den boomenden Markt mit, bis sie nach einigem Auf und Ab 1781 Konkurs anmelden mussten. Dann war es mit der Hochblüte der Fayencen vorerst vorbei, bevor etwa britisches Steingut in Mode kam.

Fayence in Form von Stockenten. Bild: Historisches Museum Basel

Die wertvollen Fayencen wurden in den Familien weitervererbt, gelangten an Auktionen oder wanderten in Museen und Privatsammlungen. Noch heute gebe es in Basler Bürgerhäusern historische Stücke zu bewundern, sagt Spezialistin Ribbert. Und bis heute bleibt vornehmes Tafelgeschirr gefragt: So bieten Keramikfirmen noch immer das Dekor «Alt Strassburg» mit seiner typischen Blumenbemalung an, inzwischen allerdings aus Porzellan, spülmaschinenfest und mikrowellentauglich.

Entstanden aus Schenkungen und Gaben von Bürgerfamilien, werde die Sammlung des Historischen Museums durch Ankäufe bis heute laufend erweitert und ergänzt, erzählt die Kuratorin. In der Ausstellung stammt also nicht das ganze Essensgeschirr aus dem Basler Bürgertum, sondern es fand oft aus adeligen ausländischen Salons auf Umwegen ans Rheinknie.

Täuschende «Schaugerichte» zur Verblüffung der Gäste

Besonderen Wert legten die Herrschaften jeweils auf eine genaue, oft symmetrische Anordnung des Geschirrs auf den Tafeln. Und möglicherweise enthielten die Fayencen in Tiergestalt gar keine warmen Speisen, sondern dienten der Dekoration und der spielerischen Täuschung zur Verblüffung der geladenen Gäste, wie die Kuratorin vermutet.

Dafür sprechen auch Keramikschüsseln mit verblüffend realistischen Zwetschgen, Oliven und Salatherzen, die mit bunten Blumenblüten bestreut sind. Noch verstärkt wurde die Wirkung dieser «Schaugerichte» in den meist mit Kerzen schwach beleuchteten Speisesälen.

Mit der kommenden Renovierung des um 1780 erbauten Hauses zum Kirschgarten werden die kunstvollen Fayencen vom Stadtpalais wieder ins Museumsdepot zurückkehren. Klar, dass das Geschirr längst keine gehobenen Festessen und feierlichen Einladungen mehr begleitet. Doch in den Räumen im Dreispitz werden sich die täuschend echten Tierköpfe und knackigen Salatherzen wohl noch lange halten – so frisch wie eh und je.