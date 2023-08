Ausstellung Frisch aus der Tube: Die Pariser Avantgarde malt das Kunstmuseum Basel bunt Für seine letzte grosse Ausstellung am Kunstmuseum Basel wählt Direktor Josef Helfenstein einen alten Skandal: den Farbrausch der Fauvisten.

Schwierige Machtverhältnisse: Für «La Femme en chemise» (1906) liess André Derain eine Sexarbeiterin des Montmartre posieren. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Das Rezept für eine Revolution klingt harmlos. «Genauigkeit ist noch lange nicht die Wahrheit», hielt Henri Matisse fest und malte beispielsweise einen roten Strand. Er habe auch Gelb für den Sand ausprobiert, erklärte der Künstler später, aber das habe sich nicht richtig angefühlt.

«La plage rouge» sorgte bei seiner ersten öffentlichen Ausstellung in Paris 1905 für einen Skandal. «Noch nie wurden Farben so haptisch, fast schon grob eingesetzt», erklärt der scheidende Museumsdirektor Josef Helfenstein die Schockwirkung des Gemäldes. Das Publikum reagierte darauf mit Wut und Gelächter. «Fauves», wilde Tiere schimpfte ein Kritiker, und die erste Avantgarde-Bewegung des 20. Jahrhunderts hatte ihren Namen gefunden.

Dabei rüttelten die Bestien zunächst noch verhalten an den Gittern der akademischen Kunst: Henri Matisse mühte sich mit Aktstudien ab, während André Derain und Maurice de Vlaminck die Vorstädte von Paris auf den Spuren der Postimpressionisten abfuhren. Erst als Matisse und Derain sich in einer Van-Gogh-Retrospektive kennenlernten und zum Malen ans Mittelmeer fuhren, bildete sich ein neuer Stil heraus: Farbe direkt aus der Tube, flächige Kompositionen und ein kristallklares Licht, das sämtliche Schatten aus den Gemälden wegbrannte. Und eben: roter Sand.

Farborgien und kulturelle Appropriation

Der Pariser Skandal zog Kreise und weitere Maler an, die jetzt in der Ausstellung «Matisse, Derain und ihre Freunde» im Kunstmuseum Basel zu sehen sind: Raoul Dufy, Georges Bracque, Othon Friesz. Wobei durchaus auch Künstlerinnen zur «männlich konnotierten» Gruppe gehörten, wie Co-Kurator Josef Helfenstein betont.

Tatsächlich nahm Berthe Weill als erste Galeristin überhaupt die Fauves unter ihre Fittiche, und in der Ausstellung sind Werke von Émilie Charmy und Marie Laurencin vertreten, die von ihren männlichen Kollegen als «Fauvette» belächelt wurde.

Ohne Schatten: «Intérieur à Collioure» (1905) von Henri Matisse. Bild: Succession H. Matisse/2023, Prolitteris, Zurich

Co-Kurator Arthur Fink spricht denn auch von problematischen Bildern, wenn die Männerriege in einem Ausstellungsraum das Nachtleben des Vergnügungsviertels Montmartre als fröhliche Farborgie festhält. «Der Blick ist stark sexualisiert, die Machtverhältnisse sind schwierig.» Auch die Vorliebe der Fauves für exotische Motive wirft heute Fragen auf. Wenn Derain zum Beispiel ozeanische und kambodschanische Elemente aufgreift, lässt der Saaltext eine solche «kulturelle Appropriation» nicht unerwähnt.

«Dieser Eskapismus entsprach durchaus dem Bedürfnis, aus der Zeitgeschichte heraustreten zu wollen», erklärt Helfenstein. «Aber ohne ein Verständnis der damaligen kolonialen Politik Frankreichs ist ein solches Motiv unvorstellbar.» Aufgabe der komplexen Ausstellung sei es deshalb, einen sozialhistorischen Zusammenhang herzustellen, indem beispielsweise die Biografien einzelner Modelle und Sexarbeiterinnen aufgearbeitet werden.

Vom Strandtourismus zum Globetrotting

Zu den acht Räumen, die in chronologischer Abfolge die Entwicklung des Fauvismus zeigen, gehört auch ein Dokumentationsraum, der anhand von Projektionen aus der Basler Fotosammlung Ruth und Peter Herzog das soziale Umfeld der Maler veranschaulicht: den Schmutz der Gassen und den Pomp der Bourgeoisie.

Aber auch die Beschleunigung der einsetzenden Konsumgesellschaft, zu deren Verfechtern die Fauves zählten. Mode, Tourismus und Werbung sind immer auch Teil ihrer Stillleben oder Familienszenen, sei es in den drapierten Stoffen, dem mediterranen Licht oder den monumentalen Werbeplakaten, die Albert Marquet in der Normandie malte. «Wohl das erste Beispiel von Pop-Art», so Helfenstein.

Nach nur gerade vier Jahren hörte der kurzlebige Fauvismus folglich nicht einfach auf. Im Dialog mit Werken aus der Sammlung des Kunstmuseums zeigt der letzte Ausstellungsraum vielmehr, wie er international Anschluss fand: Aus den Strandtouristen wurden eigentliche Globetrotter.