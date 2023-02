Ausstellung Griechische Künstlerin setzt für die Kunsthalle Basel ihr Leben aufs Spiel Iris Touliatou macht für ihre bisher grösste Einzelschau dem Basler Ausstellungsort ein nicht alltägliches Geschenk.

Iris Touliatou vor ihrem Kunstwerk im grossen Raum der Kunsthalle Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Iris-Anastasia Touliatou wohnt in der ­Alexandras Avenue 107 in Athen, ist 42 Jahre alt, 163 Zentimeter gross, 52 Kilo schwer – und im ­Todesfall 100'000 Euro wert. Das sind nur einige der Details, welche die Künstlerin aus ihrem Privat­leben heraus­geklaubt und in der Kunsthalle an die Wand geschrieben hat.

In der grün-gelben Schrift, die an die Patina des Kunst­halle-Daches erinnert, prangt in grosser Schrift die Police einer Lebensversicherung, die ab dem heutigen Ausstellungsstart ein Jahr lang gültig ist. Geschwärzt wurde in «Score for Coverage» (Partitur des Deckungsschutzes) nichts, gekürzt lediglich der Anhang mit den allgemein gehaltenen Bedingungen.

Lebensversicherung ohne Lebenspartner

Den Paragrafen zu den Haftungsausschlüssen (wenn der Ver­sicherten beim Ausüben einer Extremsportart, im Krieg oder als Teil einer Revolution etwas zustösst), kann man auf der Quittung nachlesen, die man beim Kauf eines Eintrittstickets bekommt.

Begünstigt in der Lebensversicherung von Iris Touliatou ist der Basler Kunstverein mit seinen 1344 Mitgliedern. Bild: Nicole Nars-Zimmer

So liest man an den zwei ­insgesamt 34 Meter langen Wänden, dass Iris Touliatou restlos gesund sei und ­weder rauche noch trinke. Das seien ein paar der Schönungen, die sich im Versicherungsformular fänden, sagt Kunsthalle-Direktorin Elena Filipovic beim Rundgang durch die Einzelausstellung, die Touliatous bislang grösste ist. Und wie auf Stichwort hustet die Künstlerin, die mit einer kleinen Erkältung nach Basel gereist ist.

Diese kleinen Lügen seien bei medizinischen Fragebögen unumgänglich, wolle man sich nicht noch mehr Arbeit aufhalsen, erklärt Touliatou. Schon so habe sie Monate damit verbracht, um eine Lebensversicherung abzuschliessen, bei der nicht wie üblich ein Lebenspartner oder die Nachkommen als Begünstigte eingesetzt sind.

Kunstwerk mit tiefen Instandhaltungskosten

Eine weitere Hürde sei gewesen, dass die Jahresprämie von 216 Euro von der Kunsthalle bezahlt worden sei, indirekt also von den Begünstigten. Das seien, so bemerken Touliatou und Filipovic im Gespräch, eigentlich auch sehr überschaubare jährliche Instandhaltungskosten für ein performatives Kunstwerk, dessen ­visuelle Manifestation an den Wänden der Kunsthalle bei Ausstellungsende im Mai übermalt werde.

Iris Touliatou (links) und Kunsthalle-Direktorin Elena Filipovic vor dem wandfüllenden «Score for Coverage». Nicole Nars-Zimmer

Doch gebe es kein Geschenk ohne Gegenleistung, sagt die Künstlerin mit Blick auf den Titel ihrer Ausstellung. Im Gegenzug für die Begünstigung der Kunsthalle hat sie die Institution auf mehreren Ebenen ­infiltriert: Für die Dauer der Ausstellung ertönt in der Warteschlaufe des Kunsthalle-Telefons ein von Touliatou verfremdeter Dance-Hit. Und auf den Computern der Kunsthalle-Büros arbeitet neu ein Korrekturprogramm, das Vorschläge macht für gefühlsbetontere Sprache.

Die Ideen sind bestechend. Während «Score for Coverage» visuell mit seiner Grösse eine gewisse Überwältigungswirkung entwickelt, bleiben die anderen Aktionen beim Besuch ohne Führung allerdings nur schwer greifbar. Vielleicht so abstrakt wie die Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit.