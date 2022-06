Ausstellung Im Schatten der Statistik: «Was bedeutet das Volumen der Menschheit?» Mit der Ausstellung «Sleeping With The Gods» macht Carlo Borer die Bevölkerungsexplosion greifbar – ästhetisch und erdrückend.

Das Bevölkerungswachstum als dreidimensionaler Körper dargestellt: Ausstellungsansicht aus der Kulturstiftung Basel H. Geiger.

Betreten erwünscht! Der hell ausgeleuchtete Kunstrasen in der Kulturstiftung Basel H. Geiger lädt dazu ein, in das ­flauschige Grün zu liegen und sich im spiegelnden Firmament zu betrachten. Gleichzeitig blinken im Kopf die seit Kindesalter antrainierten Warnlampen: «Achtung Kunst, nicht ­berühren!» Doch Carlo ­Borer winkt lachend ab und zeigt auf eine Stelle in der hinteren Ecke des Raumes, wo der Einstieg besonders leicht ist.

Die Niederschwelligkeit ist ohnehin ein grosses Anliegen des 1961 im solothurnischen Oberbipp geborenen Künstlers. Deshalb sei er stets auf der ­Suche nach Wegen, um Informationen sinnlich begreifbar zu machen: «Nicht immer ist das Wort das geeignetste Mittel. Manchmal lassen sich Zusammenhänge besser über andere Sinne vermitteln», sagt er im Vorfeld der Katalog-Vernissage am Mittwochabend.

Eine Kurve als Tornado, Trompete oder Trichter

Die Frage, die Borer umtreibt, schreit zumindest in diesem Wortlaut geradezu nach einer ­visuellen Umsetzung in Form von Plastiken: «Was bedeutet das Volumen der Menschheit?» Für seine Soloausstellung hat der Künstler die UNO-Statistik zum Bevölkerungswachstum der letzten 2000 Jahre als drei­dimensionale Körper umgesetzt. Die resultierenden Formen ­gleichen, je nach Platzierung im Raum, einem Tornado, einer Trompete oder einem Trichter.

Carlo Borer, geboren 1961 in Oberbipp.

Die Kurve verläuft lange flach, bleibt stabil bei rund 200 Millionen Menschen – «eine Schätzung», wie Borer mit Verweis auf die fehlenden Erhe­bungen ergänzt. Erst mit der ein­setzenden industriellen Revo­lution, der verbesserten medizinischen Versorgung und dem Kolonialhandel ab Mitte des 19. Jahrhunderts explodiert die Zahl, die heute an der Marke von acht Milliarden kratzt.

Abnehmende Artenvielfalt

Diese Entwicklung ist ab­strakt zwar durchaus fassbar. Grossformatig im Raum dar­gestellt jedoch ist der steile Anstieg, der in den letzten 200 Jahren stattgefunden hat, körperlich spürbar: eindrücklich bis erdrückend. Und: «Das ist nicht meine Meinung, es sind Fakten, es ist der Status Quo», betont Borer.

Und so ragt der Bevölkerungstrichter der Installation «Reconstruction» in der Raummitte einem schattenspendenden Baum gleich in die Höhe. Diesem stellt ­Borer begrünte Stalag­miten zur Seite. Diese stehen exemplarisch für die Artenvielfalt, die ­indirekt proportional zum menschlichen Wachstum abnimmt. Die Aussage ist deutlich: je mehr Menschen, desto weniger Biodiversität.

Weitaus mehr als getarnter Umweltaktivismus

Fraglich ist, wie gut die Werke Borers ohne diese Hintergrundinformationen lesbar sind. Dass der Katalog – mit 200 Seiten und zahlreichen Bildern gleichermassen informativ wie ansprechend – erst einen Monat nach Ausstellungsbeginn zur Ver­fügung steht, hat praktische Gründe, wie Raphael Suter, ­Leiter der Kulturstiftung Basel H. Geiger, auf Anfrage erklärt: «Wir wollten unbedingt Fotos aus den Räumen zeigen und nicht bloss Visualisierungen im Voraus.»

Mehr Menschen bedeutet weniger Artenvielfalt.

Im Gespräch wird deutlich, dass Borer kein als Künstler getarnter Umweltaktivist ist. Seine Botschaft liegt ihm am Herzen, doch ist ihm mindestens so wichtig, dass seine ­Werke sinnlich funktionieren. Und tatsächlich: Der plakative Gegensatz von Grün und Silber, von Natur und Technik, spricht das Auge so sehr an, dass sich die wenigsten Besuchenden ein Selfie in diesem Setting verkneifen können.

Versöhnlich oder anmassend

Dieser Widerspruch aus bedrohlichem Inhalt und gefälliger Form sei durchaus beabsichtigt, so Borer. So will er den Ausstellungstitel «Sleeping With The Gods» auch in einer Dualität verstanden wissen: Zum einen kuschelt sich der Mensch versöhnlich an die Götter, so wie ein Kind in das warme Bett der Eltern. Zum anderen stellt er sich anmassend auf Augenhöhe mit ihnen, indem er den Planeten massgeblich umformt.

Borer will seine Show explizit nicht als Mahnfinger verstanden wissen: «Wir Menschen sind fantastisch. Und deshalb so gefährlich.» Wie weiter also? Borer schmunzelt, während er den Kunstrasen seiner gross­flächigen Installation verlässt: «Wenn diese Ausstellung vorbei ist, dann habe ich vor allem ein ziemliches Lagerproblem.»