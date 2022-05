Ausstellung Mittendrin statt drüber: Das Architekturmuseum Basel lädt zum Flanieren durch Neapel Das Schweizerische Architekturmuseum (SAM) zeigt, wie sanft sich moderne Architektur in eine historische Hafenstadt einfügen kann.

Das Hochhaus der Società Cattolica Assicurazioni vor dem Vesuv. Cyrille Weiner

Da befällt selbst den Vesuv Penisneid: Rücksichtslos ragt der 30-stöckige Stahlbetonturm aus der historischen Altstadt Neapels. Dass sich in den obersten Etagen ein skrupelloser Bodenspekulant eingemietet hat, der Altbauten einstürzen lässt, macht das Hochhaus nicht sympathischer. Dabei liesse sich anhand des ehemaligen Versicherungsgebäudes eine ganz andere Geschichte erzählen.

Denn erstens wurde der Turm 1956 von einer Architektin, Stefania Filo Speziale, entworfen und diente zweitens nur in Francesco Rosis Spielfilm «Le mani sulla città» als Spekulantennest. Doch ruinierte der Kinoerfolg nicht nur den Ruf des Hochhauses, sondern auch den ihrer Erbauerin gleich mit. Und das, obwohl der brutale Dimensionssprung des Gebäudes gezielt gebrochen wurde.

Die dichte Ausstellung «Napoli Super Modern» im Schweizerischen Architekturmuseum (SAM) zeigt anhand von Fotografien (Cyrille Weiner) und faszinierend gearbeiteten Miniaturmodellen, wie mit sogenannten «Übergangselementen» die Fugen zwischen der historisch gewachsenen Hafenstadt und der internationalen Nachkriegsarchitektur geglättet wurden – im Falle des Hochhauses mit einem vorgelagerten Bau, der die Wucht des Hochhauses abfedert.

Das Gebäude verleiht dem Ensemble eine «archäologische» Anmutung, als seien die einzelnen Teile erst im Laufe der Zeit zusammengefügt worden. «Das Hochhaus zeigt sich so der Stadt gegenüber empathisch», erklärt S AM-Direktor Andreas Ruby.

50-minütiger Spaziergang durch Neapel

Die von Umberto Napolitano und Andreas Kofler kuratierte Ausstellung dekliniert in drei Räumen durch, mit welchen architektonischen Kniffs Neapel den totalen und oft eben auch totalitären Anspruch der Moderne bändigte, wobei der letzte Raum mit seiner imposanten Geräuschkulisse auf einen 50-minütigen Spaziergang durch Neapel einlädt. Darin geht zum Beispiel ein Strassenmusiker inbrünstig seinem Beruf nach – von einem Balkon aus.

Clinica Mediterranea. Cyrille Weiner

Eben dieser Raum zwischen privat und öffentlich wurde im Neapel der Nachkriegszeit mit besonderer Aufmerksamkeit ausgehandelt, erklärt Napolitano und nennt das Beispiel der Wäscheleine, welche die Intimität der eigenen Behausung auf die Strasse verlängert.

Der Kurator betont den kollektiven Ansatz, der auch private Bauten ihre Verantwortung zum Stadtraum übernehmen lässt und verschiedene Nutzungsformen zusammenbringt. «Dadurch wächst die Resilienz der Gebäude», erklärt Napolitano. «Das macht diese sanfte Architektur auch für unsichere Zeiten interessant.»

Bei allen stadtplanerischen Versäumnissen – Stichwort: Ökologie – hatte das Zusammentreffen von Modernismus und historischer Stadt also keine Katastrophe zur Folge, wie Kurator Andreas Kofler sagt: «Im Gegenteil!» Gerade der «unreine», modifizierte Modernismus macht ihn «super» und damit über eine architekturgeschichtliche Verortung hinaus aktuell – als Alternative zum «Ersatzmodernismus» (Ruby), der immer zuerst einreissen will, was eigentlich noch lebens- und liebenswert ist. Das eingangs erwähnte Hochhaus dient heute übrigens auch als Hotel – mit unverbaubarem Meerblick.