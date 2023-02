Ausstellung Neue Sammlungspräsentation: Das Museum Tinguely kehrt zurück zu seinen Wurzeln Erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1996 kann sich der Hauskünstler des Basler Museums Tinguely wieder in den Haupthallen im Erdgeschoss des ihm gewidmeten Baus ausbreiten.

Besonders bei Kindern beliebt: Tinguelys «Méta-Harmonie IV» aus dem Jahr 1985. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die chronologisch aufgebaute Sammlungspräsentation mit dem sinnigen Titel «La roue = c'est tout» vermittelt eine stimmige Übersicht über die verschiedenen Schaffensphasen des Künstlers, der im vergangenen Jahrhundert die bildende Kunst in Bewegung versetzt hat.

Das reicht von Tinguelys Rolle als innovativer Pionier der kinetischen Kunst in den 1950er-Jahren über die Schaffensperiode als Schrottkünstler und Star der Happening- und Aktionskunst-Szene in den 1960ern bis zur Schöpfung der populären und zuweilen auch etwas gefälligen Spätwerke in den 1980er-Jahren.

Eloge de la Folie (1966) von Jean Tinguely. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Den Auftakt zur Ausstellung macht das neu angekaufte monumentale Schlüsselwerk «Éloge de la folie» («Lob der Torheit»), das Tinguely 1966 als Bühnenbild für eine Ballettproduktion von Roland Petit in Paris geschaffen hat (die bz berichtete). Das reliefartige Werk schafft einen stilistischen und inhaltlichen Bezug zu zwei wichtigen Eckpunkten im Wirken des Künstlers, die in den folgenden Ausstellungsräumen ausführlich und neu mit viel Platz dargelegt werden.

Zahlreiche Kooperationen mit anderen Kunstschaffenden

Da sind als Erstes die Méta-Mécaniques von 1954 bis 1959, der frühen Schaffensjahre Tinguelys, die er zusammen mit seiner damaligen Ehefrau und Künstlerinnenkollegin Eva Aeppli in Paris verbracht hatte. Auf zauberhafte Weise spielte er mit der damals sehr präsenten abstrakten Kunst, indem er Werke im Stil von Malewitsch, Kandinsky oder Calder auf subtile Art in Bewegung versetzte. Es sind Höhepunkte im Schaffenskatalog von Tinguely, wundervolle Werke, die wegen ihrer feinen Mechanik leider nicht mehr alle in Bewegung zu setzen sind.

Der zweite Bezug betrifft die vielen Kooperationen und Kollaborationen, die Tinguely wie kaum ein anderer mit Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Sparten eingegangen ist. Davon zeugen unter anderem die Maschinen, die blaue Elemente von Yves Klein enthalten, aber vor allem die in einem eigenen Ausstellungsbereich präsentierten Dokumentationen über die Kollaborationen mit Niki de Saint-Phalle, Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri, Robert Rauschenberg und vielen anderen mehr.

Monumentale Spätwerke als Anziehungspunkte

Im Dokumentationsteil der Ausstellung kann man sich in einem kleinen Kino auch eine filmische Aufzeichnung des Balletts zu Gemüte führen, für das Tinguely das neu angekaufte Bühnenbild geschaffen hatte.

Grosse Meta-Maxi-Maxi-Utopia (1987) von Jean Tinguely in der Ausstellung La roue = c'est tout im Museum Tinguely in Basel. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Viel Platz haben schliesslich die monumentalen Spätwerke «Méta-Harmonie», «Fatamorgana» und «Méta-Maxi-Maxi-Utopia». Sie werden die grossen Anziehungspunkte für die jüngsten Museumsbesucherinnen und -besucher bleiben, wie sich auch am Rand der Medienführung im Museum zeigt.

Die neue Sammlungspräsentation «La roue = c'est tout» wird bis im Frühling 2025 das gesamte Erdgeschoss belegen. Das Museum wird die Sonderausstellungen neu in die Obergeschosse des Museumsbaus verlegen.