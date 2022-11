Museum.BL Z Lieschtel an mym Rhy: Wie die Region Basel zu ihrem Schotter kam Als Teil der trinationalen Ausstellungsreihe geht das Museum.BL auf Spurensuche am Rhein zwischen Augst und Birsfelden.

Durch das stilisierte Kraftwerk Birsfelden geht es in die Ausstellung. zvg / Torben Weber

Schotter – was in Vorgärten für Ärger sorgt, hat die Region Basel wohlhabend gemacht. Zusammen mit dem Salz, das darunter liegt, und dem Wasser, das beides hergebracht hat. Von allen dreien finden sich Proben in schlichten Glaszylindern, die Kurator Pascal Favre in Liestal stolz präsentiert: «Das ist unsere Rohstoffbar.»

«Am Rhein» heisst die neue Ausstellung im Museum.BL, die heute Freitag Vernissage feiert. So knapp der Titel, so wichtig ist der neun Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Augst und Birsfelden eben doch für den Landkanton.

Empfindliches Gleichgewicht

Dicht gedrängt wie die Lebensverhältnisse im Rheintal selbst bieten sich die Informationen, die sich aber auch von Kindern leicht und lustvoll navigieren lassen – im eigentlichen Sinn: Die als Flusslandschaft inszenierte Ausstellung bietet neben Flusskraftwerk und Fischergalgen auch ein wippendes Floss, auf dem das schwierige Gleichgewicht zwischen teils widersprüchlichen Nutzungen intuitiv nachempfunden werden kann.

Denn die wertvollen Naturräume der Rheinterrassen boten dem hügeligen Baselbiet im 19. Jahrhundert eine weit profitablere Ressource: flachen Boden. Im Zuge der Industrialisierung, die sich mit der Dampfkraft ankündigte, wurden grosse Teile des Hardwaldes für den Güterbahnhof und den Auhafen gerodet, welche die Schweiz logistisch an die weite Warenwelt anschlossen. Historische Filmaufnahmen vermitteln eindrücklich, wie unzimperlich dabei vorgegangen wurde.

Mit der Entdeckung der Salzvorkommnisse siedelte sich die chemische Industrie an, die ihr Businessmodell graduell zu den Lifesciences weiterentwickelte, die das Biovalley Basel heute beherrschen. Der Rhein als Transportweg, Abwasserkanal und Energiequelle wird durch die Artenvielfalt der Wasservögel und Fische kontrastiert, die ihr Habitat vorübergehend oder ganz verloren.

Lachse im Netz, Muscheln im Aquarium

«Insgesamt gibt es elf Staustufen am Oberrhein», erklärt Favre. Für Brutvögel wichtige Kiesbänke mussten nachträglich wieder aufgeschüttet werden, so etwa bei Augst. Durchaus mit Erfolg: Über eine Webcam lassen sich mit etwas Geduld der seltene Eisvogel oder der Flussregenpfeifer beobachten. Da war den Salmen oder Lachsen weniger Glück beschieden. Wurde einst mit der bewährten Salmenwaage oder in Weidlingen mit einem imposanten Vielzack auf die Fischschwärme Jagd gemacht, ging der letzte Lachs 1958 ins Netz.

Bei Neptun: Mit der Salmengehre wurden Lachse gejagt. zvg / Torben Weber

Umso reichhaltiger sind die Eindrücke, die das Publikum aus dem Museum.BL mit nach Hause nehmen darf: Da ist die Aufnahme der Flösser, die ihr Gefährt mit vollem Körpereinsatz durch die Schleuse bei Birsfelden steuern; der gewaltige Schädel eines Mammuts, das in den 1950er-Jahren in einer Kiesgrube bei Pratteln gefunden wurde; oder die wunderschönen und handkolorierten Stiche von Emanuel Büchel, die das Rheintal zeigen, als es noch Raurach war – und nicht Salina Raurica.

Die Chance, ein lebendes Exemplar der ausgestellten Körbchenmuscheln zu sehen, ist allerdings klein. Die eingeschleppte Tierart verkriecht sich gerne im Sand. Ihre Schalen sind im Aquarium trotzdem zu sehen. «Wir haben einen Teil der bestellten Muscheln gegessen», schmunzelt Favre. «Und mit den Schalen dekoriert.»