Ausstellung Zwischen Mythen und Realitäten: Junge arabische Kunst in der Kulturstiftung Basel H. Geiger Die Kulturstiftung Basel H. Geiger zeigt Arbeiten einer jungen Generation von Künstlerinnen und Künstlern aus der Golfregion.

In der Ausstellung geht es um die Verbindung von Mythos und Vernunft. Bild: zvg/ KBHG

Es ist ein poetischer Titel, der die aktuelle Ausstellung in der Kulturstiftung Basel H. Geiger (KBHG) trägt: «Evaporating Suns – zeitgenössische Mythen vom Arabischen Golf». Die «verdampfenden Sonnen» spielen auf den Moment des Sonnenuntergangs an: Die Sonne erscheint noch einmal strahlend und gross, bevor sie sich aufzulösen, zu verdampfen scheint, bis sie untergeht und eine Zwischensphäre darstellt: Der Tag ist vorbei, die Nacht noch nicht angebrochen.

Die Ausstellung in der KBHG widmet sich den Zwischensphären, und zwar der grossen Bandbreite überlieferter Mythen des Arabischen Golfs, ihrer narrativen Tradition sowie ihrem Wiederauftauchen in verschiedenen Bereichen der zeitgenössischen Kunst.

Eine selbstbewusste Generation

«Wer in der westlichen Welt und gerade auch in Europa von Mythen und Märchen aus dem arabischen Raum hört, denkt unweigerlich zuerst an die Erzählungen aus ‹Tausendundeiner Nacht›», sagt Raphael Suter, Direktor der KBHG. «Aus diesem Unverständnis resultieren aber auch Missverständnisse.»

In der Annahme, zeitgenössisches künstlerisches Schaffen aus dem arabischen Raum könne mit der europäischen und amerikanischen Kunst nicht mithalten, weil zu grosse Einschränkungen freies Schaffen hemmen, sieht er eines dieser Missverständnisse.

Bei der Vorbereitung dieser Ausstellung habe er aber die Möglichkeit gehabt, Künstlerinnen und Künstler in Abu Dhabi und Aharjah zu besuchen und ganz anders kennenzulernen. «Ich war überrascht von ihrem Potenzial und nicht zuletzt auch von ihrem selbstbewussten Auftreten.»

Wie zwei Seiten einer Medaille

In der Ausstellung, die von der aus Abu Dhabi stammenden und dort lebenden Munira Al Sayegh kuratiert und in Zusammenarbeit mit Verena Formanek realisiert wurde, setzen elf Positionen alte tradierte Mythen der arabischen Golfregion aus verschiedenen Perspektiven in einen zeitgenössischen Kontext. Sie bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Imagination und Realität, verbinden Mythos und Vernunft.

Die Kuratorin hat die Künstlerinnen und Künstler gezielt ausgesucht und dazu eingeladen, Arbeiten in diesem Kontext zu realisieren. Es geht um das sich gegenseitige Bedingen von tradierten Geschichten und der Gegenwart.

Frei von westlich geprägtem Orientalismus

Die überlieferten Geschichten, Lehren und Halbwahrheiten, welche Regionen und Menschen über Jahrhunderte kulturell prägten, und die Wahrheiten und Realitäten, mit denen sich die 13 an der Ausstellung beteiligten Künstlerinnen und Künstler in ihrem Alltag konfrontiert sehen, bedingen sich wie zwei Seiten einer Medaille. Diesem Grundgedanken folgend haben die Künstlerinnen eigene Visionen zu Themen wie Umwelt, Geschlecht und gesellschaftlichen Machtstrukturen entwickelt.

Trotz des starken Bezugs zu traditionellen Überlieferungen bleibt die Ausstellung frei von Stereotypen und westlich geprägtem Orientalismus. Unangestrengt gelingt es der Ausstellung, dass man orientalisch-arabische Klischees zwischen «Tausendundeiner Nacht» und Dubais Luxusüberfluss vergisst.