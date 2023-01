Auszeichnung «Grosser Spass»: Theater Basel schafft es ans Berliner Theatertreffen Die Produktion «Ein Sommernachtstraum» von Antú Romero Nunes wurde als eine der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählt.

Der Basler «Sommernachtstraum» überzeugt auch in Berlin mit Witz. zvg/Ingo Höhn

Das Theater Basel schafft es an die Jubiläumsausgabe des Berliner Theatertreffens. Das bedeutendste deutsche Theaterfestival findet im Mai dieses Jahres zum 60. Mal statt und präsentiert jeweils die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum. Die Basler Shakespeare-Produktion «Ein Sommernachtstraum» von Antú Romero Nunes wurde nach der Sichtung von rund 400 Inszenierungen von einer siebenköpfigen Jury ausgewählt.

«Dieser <Sommernachtstraum> ist ein Theater, das sich selbst feiert, sich hinterfragt, sich über sich lustig macht», schreibt die Jury in einem Statement. «Grosser Spass!»

Ebenfalls nominiert waren die Basler Produktionen «Dämonen» und «Einstein on the Beach», die es allerdings nicht in die finale Auswahl geschafft haben. «Ein Sommernachtstraum» ist am Theater Basel noch bis 10. April zu sehen.