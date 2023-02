Basler Ballett Neuentdecktes Mannsein und die Leuchtkraft einer Supernova Der Ballettabend «Imbalanced Parallels» begeistert auf der kleinen Bühne des Theater Basel – mit zwei unterschiedlichen Choreografien.

«Supernova», das zweite Stück des Abends, von Iratxe Ansa und Igor Bacovich. Bild: zvg/Lucia Hunziker

Erneut sind zwei aufstrebende Choreografie-Teams für eine Produktion mit dem Basler Ballettensemble auf die kleine Bühne des Theater Basel eingeladen worden: Während sich «Mommy, Look!» vom Geschwisterpaar Imre und Marne van Opstal mit dem Mannsein beschäftigt, wird bei «Supernova» von Iratxe Ansa und Igor Bacovich das Sterben eines Sterns als Transformation dargestellt.

«Mommy, Look!» zwischen Stärke und Verletzlichkeit

Die erste Choreografie, «Mommy, Look!», versteht es, jegliche Pauschalität hinter sich zu lassen. Fünf Tänzer befragen das Mannsein, ausgehend von sich selbst und der eigenen Körperlichkeit. Auf einen feinen Klingelton hin beginnt die Performance in Fünferformation und mit synchroner Bewegungssuche. Die Besetzung schafft Linien, um später auch zu vereinzeln. Es sind Formationen, die assoziativ wirken. Gibt es in der Gruppe einen Anführer? Meistens nicht.

Mit «Mommy, Look!» vom Geschwisterpaar Imre und Marne van Opstal eröffnet der zweiteilige Tanzabend. Bild: zvg/Lucia Hunziker

Die Linien stehen einerseits für Gleichberechtigung und andererseits als anbiedernde Laufsteg-Situation zwischen Models. In Nuancen der Bewegung suchen die Tänzer nach Ausdruck, wie sie als Männer gesehen werden möchten oder was wir als Betrachtende in ihnen sehen können oder wollen. Dabei gibt es keinerlei Scheu vor provokativer Darstellung: Männer beweisen sich, indem sie bis an ihre körperlichen Grenzen gehen.

Stärke ist aber auch die Zärtlichkeit desjenigen Performers, der einen Tänzer erschöpft mit seinen Armen aufnimmt. Und Verletzlichkeit zeigt sich, wenn der Erschöpfte in die angebotene Umarmung schmilzt. Die Korsetts, die die Tänzer tragen, und die Verletzungen in ihren Gesichtern lassen sich zugleich als von aussen aufgetragene Einschränkung sowie als Spuren von Aggressivität lesen. Mit offen hingehaltenen Händen stehen die fünf schliesslich am Bühnenrand – als Menschen.

«Supernova» mit organischen Formen und intimem Austausch

Ausgehend von John Adams’ musikalischem Werk «Shaker Loops» (1982) zeichnen Iratxe Ansa und Igor Bacovich mit 14 Tänzerinnen und Tänzern das letzte explosive Aufbäumen eines sterbenden Sterns nach. Im fortwährenden tonalen Zittern und Beben hängt der Lichterhimmel tief, der Boden präsentiert sich teppichförmig, mit dunklen Papierfetzchen übersät, die zunehmend an den Körpern der Darstellenden kleben.

14 Tänzerinnen und Tänzer stehen in «Supernova» auf der Bühne. Bild: zvg/Lucia Hunziker

Die räumliche Dimension verändert sich, denn der Lichterhimmel kommt in Schieflage, aber auch die Bewegungen transformieren sich von organischen Formen hin zu intimem Austausch zwischen zwei Entitäten. Als ein Tänzer (Jared Brown) seinen Kopf in die Hände einer Tänzerin (Rachel Scotts) legt, verändert sich die Tonlage. Und damit eröffnet sich das Mögliche im Dazwischen. Und Neues kann entstehen.

Ein Mikro- und Makrokosmos der Bewegung

Der Tanzabend bietet die eindrückliche Gelegenheit, die unterschiedlichen Wirkungen zweier verschiedener Herangehensweisen zu erkennen. Im ersten Stück besticht die Präzision, mit der die Tänzer ihre Bewegungsabläufe und -formen gefunden haben. Die Musik von Rotem Frimer und Hen Yanni ist eng an die Performance angelegt und für diese komponiert worden.

In der zweiten Choreografie nehmen die Tanzenden die bestehende Musik von John Adams auf und interpretieren die mächtigen Bilder, die das Choreografie-Team entwickelt hat. Dabei gilt es für die Tänzerinnen und Tänzer in vorgegebene Bewegungsabläufe hineinzuwachsen.