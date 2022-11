Baloise Session «Ärgendwie, ärgendwo, ärgendwann»: Jan Delay in Basel Mitten in die Magengegend und maximal nasal: Jan Delay sorgt an der Baloise Session für gute Laune.

Jan Delay zieht am Donnerstagabend als Zeremonienmeister auch gerne fremde Hüte an. Dominik Plüss

«Im Grossen und Ganzen haben wir allen Grund zum Tanzen», singt ein nassgeschwitzter Jan Delay in der letzten Zugabe des Abends. Und auch wenn der Hamburger mit «St.Pauli» ganz augenscheinlich nicht Basel besingt, so liegt die Eventhalle der Messe für diesen Donnerstagabend doch sehr nahe am Kiez.

In 80 Minuten hat Jan Delay (gebürtig Jan Philipp Eissfeldt) mit seiner elfköpfigen Band Disko No. 1 das geschafft, woran er offenbar selber nicht geglaubt hatte: Abgesehen von einem Hänger im Mittelfeld ist der Grossteil der Besuchenden im ausverkauften Saal konstant auf den Beinen. «Das hätten wir hier nicht erwartet bei so viel ­Tischen und Stühlen», gibt der Frontmann offen zu.

Musik, die man im Sitzen nicht geniessen kann

Wobei sich Delay ja durchaus wissentlich auf dieses Setting eingelassen hat, das nicht a pri­ori nach Party ausschaut: Schliesslich war er 2011 – «vor hundert Jahren!» – ein erstes Mal an der Baloise Session (damals Avo Session) zu Gast.

Kommt hinzu, dass seine Show gar keinen Plan B offenlässt: Die Musik funktioniert nur als Tonspur zum Feiern. Wer sie im ­Sitzen geniessen will, verfällt schnell in Langeweile, denn hier ist alles auf Groove und Bewegung getrimmt. Oder in den wunderbar zum Reimen gezwungenen Worten Delays: «Wir wollen dancen zu tiefen Frequenzen.»

Und Letztere sind denn in der Messehalle auch nicht zu knapp vorhanden, wenngleich über das Klangspektrum eigenwillig verteilt: Während einem die Bassdrum des Schlagzeugs mit jedem Tritt den Mageninhalt neu sortiert, bleibt der E-Bass über lange Strecken nur erahnbar.

Zeremonienmeister mit nasaler Stimme und elfköpfiger Begleitband. Dominik Plüss

Überhaupt ist das siedende Soundgemisch, mit dem Disko No. 1 den Saal beheizen, auf grösstmögliche Wirkung getrimmt. Was schnell ins Ohr geht – die satten Hörner, die geschmeidigen Frauenstimmen und natürlich die Stimme des Zeremonienmeisters Delay –, ist laut nach vorne gemischt, während die beiden Keyboarder, der Gitarrist und der erwähnte Bassist bestenfalls punktuell ins Zentrum des Klanggeschehens gerückt werden. Auch hier gilt: Wirkung geht vor Inhalt.

Doch spätestens beim mitreissenden «Türlich» und der obligaten Tanzanimation hinterfragt man ebenso wenig, ob es die zwölf Personen auf der Bühne wirklich alle braucht, so wie man an einer ausgelassenen Fete das sechste Bier oder Glas Wein nicht mehr rational erklären will.

Das Publikum in der Eventhalle der Messe Basel stand über lange Phasen des 80-minütigen Konzerts auf den Beinen. Dominik Plüss

Die Band legt derweil einen Gang zu, indem sie unzimperlich die Hip-Hop-Charts der vergangenen drei Jahrzehnte plündert: «California Love» von 2Pac reiht sich an Eminems «My Name Is» – ohne Verschnaufpause und gekonnt eingedeutscht.

Überhaupt scheut sich der Mann mit der dunklen Sonnenbrille und dem weissen Stetson nicht, fremde Hüte anzuziehen. So serviert er Nenas 80ies-Hit «Irgendwie, irgendwo, irgendwann» mit eigenwillig nasaler Aussprache und viel karibischem Flair. Wobei er die wegen ihrer Verschwörungstheorien in Ungnade gefallene Originalinterpretin mit keiner Silbe erwähnt.

Knapp umschifft: Die Frage der kulturellen Aneignung

Ein anderes heisses Eis – jenes der kulturellen Aneignung – umschifft er dagegen deutlich knapper: In der Schweiz dürfe man als Reggaemusiker nur noch drei oder vier Songs spielen, versucht er zu witzeln, als er sich frühzeitig von der Bühne stehlen will. Doch fortan steht die Frage im Raum, ob in manch seiner früheren Stücke vielleicht nicht doch das eine oder andere Klischee zu viel mit anklingt.

Doch auch losgelöst von jeglicher Debatte flaut die Stimmung in der Konzertmitte mit «Wassermann», «Kinginmeimding» und «Zurück» etwas ab, was ­viele der Besuchenden als Einladung zum Absitzen verstehen.

Umso stärker hält Delay mit dem ohrwurmigen «Saxophon» und einem House- und Eurodance-Potpourri dagegen. Das ist grenzwertig anbiedernd, aber Delay macht auch keinen Hehl daraus, dass er um jeden Preis unterhalten will.

Und genau das gelingt ihm schliesslich bravourös in den abschliessenden Knallern «Action», «Oh Jonny» und «Eule»: Das Publikum wird durchgerüttelt wie auf einer Messe- und der Reeperbahn zugleich.