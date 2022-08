Baloise Session Ein Comeback ohne Ausreisser in beide Richtungen Nach drei Jahren Bühnenpause meldet sich die Basler Konzertreihe mit zehn Abenden zurück. Ende Oktober und Anfang November präsentiert die Baloise Session ein stimmiges Konzertprogramm, das sich vermehrt auch an ein jüngeres Publikum richtet.

Eine der spannendsten Live-Acts der Stunde: Tedeschi Trucks Band. zvg

Die Jahrgänge, als sich die Baloise Session Namen aufs Plakat schrieb, die wirklich alle kannten, sind vorbei. Die oberste Liga mit Kalibern wie Elton John oder Eric Clapton sucht man in der diesjährigen Ausgabe vergebens. Und das ist gut so, weil sich die seit bald 40 Jahren bestehende Konzertreihe damit auch einen gewissen Druck nimmt. Nun kann das Team um Béatrice Stirnimann auf die Musik hören statt auf die Namen zu schauen.

Die zehn Abende, die Stirnimann am Mittwochvormittag im Atlantis genüsslich vorstellte, geben ein stimmiges Bild ab. Auffällig ist, dass die Schlachtrosse und Nostalgie-Acts komplett fehlen – Holly Johnson, einst Frontmann der Eighties-Popper Frankie Goes to Hollywood, sowie die Neunzigerjahre-Band Morcheeba am Schlussabend (11. November) sind die Ausnahme, welche die Regel bestätigen.

Man kennt die Songs, nicht die Namen

Die Hitlieferanten OneRepublic treten an zwei Abenden auf.

Ansonsten entdeckt man viele Acts, die man vielleicht nicht in jedem Fall am Namen, sicher aber an ihren Songs erkennt. Die zugkräftigsten Acts der diesjährigen Ausgabe kommen je an zwei Abenden zum Einsatz: der schottische Singer/Songwriter Lewis Capaldi («Someone You Loved») am 1. und 2. November und die amerikanischen Pop-Rocker OneRepublic («I Ain’t Worried») am eröffnenden 27. Oktober sowie - einer kurzfristigen Umstellung geschuldet - am 6. November.

Zaz, Vertreterin des neuen französischen Chansons. zvg

Mit Kodaline, Gavin James und Zoe Wees stehen weitere angesagte Acts auf dem Programm, wobei die Frauen deutlich in der Minderheit sind. Nur der 5. November ist mit der vielgesichtigen italienischen Sängerin Elisa und Zaz, der bedeutendsten Vertreterin des neuen französischen Chansons, fest in weiblicher Hand.

Live-Qualitäten statt Chartplatzierungen

Wer sich mehr am vorauseilenden Ruf als exzellente Live-Band als an den Charts orientiert, kommt bei der Tedeschi Trucks Band voll auf die Kosten: Die Grossformation um die Sängerin Susan Tedeschi und den wohl aktuell besten Slide-Gitarristen Derek Trucks (29. Oktober) gilt als eine der berauschenden amerikanischen Bands der Jetztzeit. Wer es funky und instrumental mag, wird am 10. November bei Snark Puppy sehr glücklich. Und wem die Laune nach Party steht, sollte am 3. November keinesfalls die aus Hamburg stammenden Jan Delay & Disko No.1 verpassen.

Dass Hitparadenplatzierungen als Messgrösse ohnehin zumindest teilweise ausgedient haben, wurde an der Pressekonferenz deutlich. So bezog sich Béatrice Stirnimann mehrfach auf Streaming- und Onlinefollowerzahlen, auf Tik Tok und andere soziale Kanäle. Die Namen grosser Plattenfirmen wurden nur am Rande erwähnt und Chartplatzierungen oder Verkaufszahlen waren gar kein Thema.

Das sei keine Begleiterscheinung der Corona-Pandemie, sagte Stirnimann: Schon seit rund zehn Jahren orientiere man sich beim Zusammenstellen des Programms auch an diesen neuen Kanälen, um Künstlerinnen und Künstler zu entdecken.

Ein Budget von acht Millionen Franken

Dass es am Schluss fast ausnahmslos Acts geworden sind, die eine weitaus grössere Zugkraft haben, als die 1500 Sitzplätze in der Eventhalle der Messe zulassen, gehört aber weiterhin zum Konzept der Baloise Session, die mit einem Budget von acht Millionen Franken haushaltet. Ob die in der Pandemie begonnenen Streaming-Konzerte fortgesetzt werden, stehe noch in den Sternen, auch noch nicht spruchreif sei, ob vereinzelte Abende aus der Messehalle als Live-Stream angeboten werden.

Der einzige Basler im diesjährigen Programm: Zian. zvg

Auffallend und bedauernswert ist schliesslich der fast komplette Wegfall regionaler Künstlerinnen und Künstler. Einzig der Social-Media-Durchstarter Zian konnte sich einen der begehrten Support-Slots ergattern (am 1. November vor Lewis Capaldi). Im Atlantis gab der Basler eine Kostprobe seiner Kunst und zeigte sich erleichtert, dass er sein Engagement nun nicht mehr verheimlichen müsse: «Ich werde nun fleissig damit angeben», sagte er grinsend.