Baloise Session Snarky Puppy landen in Basel auf kräftigen Pfoten Im ausverkauften Konzert traf das Künstlerkollektiv aus Dallas auf den kalifornischen Songwriter Gregory Porter.

Snarky Puppy macht instrumentale Mixturen aus Jazz, Rock und Funk. Archivbild: Bfreedphoto

Auf den ersten Blick gibt es ausser den insgesamt sechs Grammys wenig Gemeinsamkeiten zwischen Snarky Puppy und Gregory Porter. Hier das innovative Künstlerkollektiv aus Dallas, das mit jedem Album neue, rein instrumentale Mixturen zwischen Jazz, Rock und Funk kreiert. Dort der mit einer begnadeten Stimme ausgestattete kalifornische Sänger und Songwriter Gregory Porter, dessen Jazzverständnis ganz traditionell geprägt ist und immer auch die Wurzeln im Gospel berührt.

Beim grandiosen Grammy-Jazzabend der Baloise Session konnte man aber noch mehr Verbindungen zwischen den musikalisch völlig unterschiedlichen Konzerthälften entdecken: enorme Improvisationsfreude, treibende Energie und ein gänzlich uneitles Auftreten. Das Spektakel ist die Musik, nicht die Show.

Und so kommen die zehn Musiker von Snarky Puppy («Bissige Welpen») so entspannt auf die Bühne, als würden sie gerade einen Betriebsausflug machen. Man kennt sich seit langem, was beim folgenden Set in jeder Sekunde zu spüren ist. Bandgründer Michael League stellt sich am Bass genau in die Bühnenmitte. Ein kurzer Blick. Dann beginnt Robert Lanzetti an der E-Gitarre mit dem markanten heulenden Motiv vom Opener «Keep It On Your Mind», das gleich von den Bläsern veredelt wird, ehe Schlagzeug und Keyboards die Nummer mächtig aufpumpen.

Sie kommen in entspannter Absicht: Snarky Puppy im heimischen Kalifornien. zvg/Stella K.

Bis auf die Zugabe – das rockig gespielte «Sleeper» (2014) – hat Snarky Puppy nur neue Stücke vom jüngst erschienenen Album «Empire Central» mit nach Basel gebracht. Komplexe, druckvolle Kompositionen, die viel Raum für Improvisation bieten und durch eingängige Melodien und Motive zusammengehalten werden. Das kann auch mal eine einfache Tonwiederholung sein wie bei «East Bay».

Von der Gitarre wandert das Motiv zu den Keyboards. Flöte, Saxofon und Trompete sorgen für weitere Farbveränderungen. Wie überhaupt jede Nummer eine einzige Metamorphose ist. Von himmlisch zu dämonisch wie in «Trinity», von entspannt bis erhitzt wie in «Broken Arrow», das Keyboarder Harold Shaun Martin (einer von drei) mit der Talkbox zum Schreien bringt.

Und das Publikum tanzt

Auch Gregory Porter und seine formidable fünfköpfige Band präsentieren die Songs nicht in der Studioversion. Am weitesten ausgeholt wird bei «Musical Genocide», dem ein episches Kontrabass-Solo vorangestellt ist. Jahmal Nichols zupft sich mal kurz durch die Geschichte der schwarzen Soulmusik. Die Bassline von Stevie Wonders «Superstition» mündet in «My Girl» und «Papa Was A Rolling Stone» der Temptations, das Gregory Porter und seine Band tiefer legen.

Die Stimme des charismatischen Sängers hat nichts von ihrer Faszination eingebüsst. Voll, warm und entspannt klingt sein Bariton bei den Balladen «Hey Laura» und «Don’t Be A Fool», wo er nur vom Klavier (Chip Crawford) begleitet wird. In der XXL-Version von «Liquid Spirit» wird der Sohn einer Pfarrerin zum eindringlichen Prediger, der seine Bruststimme härtet und das Publikum mit einer Energie zur ekstatischen Gemeinde macht.

Am Ende beschwört Porter in «No Love Dying» nochmals mit viel Pathos die Liebe (Hammondorgel: Ondrej Pivec), bevor das tanzende Publikum vor der Bühne im schön groovenden Song «Revival» nochmals auf seine Kosten kommt.