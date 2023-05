Basler Indie-Jazz-Crossover Das Debütalbum von Mr. Vertigo ist eine Hommage an zeitgenössische Musiker Bereits vor drei Jahren hätte das Album der Basler Band erscheinen sollen. Jetzt erscheint das Werk doch noch. Und das lange Warten hat sich gelohnt.

Das bereits 2019 eingespielte Album des Quartetts erscheint nun. Bild: zvg

Ursprünglich war die Veröffentlichung von «Hope – against better judgement» der Band Mr. Vertigo für März 2020 vorgesehen. Auch zwei Tourneen hatte die nach einem Roman von Paul Auster benannte Formation bereits aufgegleist. Doch diese Pläne wurden von der Pandemie durchkreuzt, erinnert sich Bandleader und Gitarrist Ursus Bachthaler. Da arbeite man auf ein grosses Ziel hin und plötzlich wird alles abgeblasen. Nach dem zweiten Lockdown, der eine nochmalige Verschiebung des Plattenreleases nach sich zog, war vorübergehend sogar Schluss mit Mr. Vertigo.

Jetzt hat das Basler Quartett einen neuen Anlauf genommen und heute Freitag erscheint das bereits 2019 eingespielte Album endlich. Aufgezeichnet wurde das Material in Berlin, wo Bachthaler lange lebte und seit kurzem auch wieder eine Wohnung hat: «Es ist eine unglaublich inspirierende Stadt für Jazzmusiker», bekennt der Musiker.

Mit Agilität und Flair für ungerade Taktarten

Die insgesamt neun Stücke, die mehrheitlich aus der Feder von Bachthaler selbst stammen, präsentieren eine Formation, die sich durch Agilität und durch ihr Flair für ungerade Taktarten auszeichnet. Mr. Vertigo haben sich ganz und gar dem Groove verschrieben und wissen diesen mit cleverem Jazz und der Leichtigkeit des Pops zu kombinieren.

Die Songs verstehen sich in erster Linie als Hommage an zeitgenössische Künstler wie Me’Shell Ndegeocello, Bon Iver oder John Mayer. «Sie gehören zu denjenigen Musikerinnen und Musikern, die mich in den letzten Jahrzehnten am Nachhaltigsten geprägt haben», erläutert Bachthaler.

«To Bon», der erste Track, ist denn auch als freie Improvisation über Bon Ivers «Blindsided» von 2008 angelegt und weiss den Klangraum mit schwebenden Gitarrensounds für sich zu erobern. Das anschliessende «Mr. Vertigo» («quasi eine musikalische Hommage an uns selbst») wartet mit ungeradem 7/4-Takt und vertrackten und zugleich stimmigen Rhythmen und Vibes auf. Mit dem fokussierten «Down to the Roots» verneigt man sich vor dem Hip-Hop-Ensemble The Roots, orientiert sich an den Harmoniefolgen von deren 2010er-Komposition «Radio Daze». Das Gesamtergebnis darf als raffiniert und vehement bezeichnet werden.

Von Mr. Vertigo darf man sich überraschen lassen

Insbesondere lebt die Musik von Mr. Vertigo vom komplexen Rhythmusgeflecht, das von gleich zwei Schlagzeugern und dem Bass aufgezogen wird. Dazu gesellen sich Wurlitzer-Piano und das von eruptiven Momenten durchsetzte Gitarrenspiel von Bachthaler. Der grosse Soundbogen funktioniert prächtig und macht «Hope – against better judgement» zu einem Hörerlebnis voller Leidenschaft.

Für die bevorstehende Plattentaufe im Rahmen des Jazzfestivals Basel hat die Band zudem ein paar neue Kompositionen in petto. Wie diese live klingen, vermag Ursus Bachthaler nicht vorherzusagen: «Das Material schlägt denjenigen Weg ein, den es organisch nimmt», sagt er. Mit anderen Worten: Von Mr. Vertigo darf und muss man sich überraschen lassen.