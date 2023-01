Basler Kultur «Hoffnung auf eigenes Theater bleibt»: Förnbacher Theater zügelt vorübergehend ins «Fauteuil» Im Sommer 2021 verabschiedete sich die Helmut Förnbacher Theater Company von ihrem langjährigen Spielort im Badischen Bahnhof. Ab April gastiert das Förnbacher Theater neu am Spalenberg.

Helmut Förnbacher in der ehemaligen Schweizer Zollhalle im Badischen Bahnhof Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Förnbacher Theater hat eine neue Bleibe gefunden – zumindest vorübergehend. Ab April kann es seine Inszenierungen im Theater Fauteuil am Spalenberg aufführen, verkündet das Förnbacher Theater am Montag. Für diese Möglichkeit sind Leiter Helmut Förnbacher und sein Team sehr dankbar. Diese «schöne Geste» sei aufgrund der Konkurrenzsituation in der Basler Kulturszene alles andere selbstverständlich, wie er gegenüber der bz sagt.

Die letzten anderthalb Jahre seien schwierig gewesen. Im Sommer 2021 musste das Theater seinen Spielort im Badischen Bahnhof verlassen, weil die Deutsche Bahn ihre grossen Umbaupläne 27 Jahre nach der Ankündigung realisiert. Das ganze Theater rauszureissen, war eine harte Sache, sagt Helmut Förnbacher. «Auf einen Schlag wurde aus unserem gemütlichen und feinen Theater wieder eine grausige Zollhalle. Es tat mir ums Material leid, es hat mir aber auch persönlich zugesetzt.»

«Dass es so schwer wird, hätte ich nicht geahnt»

Seither ist die Helmut Förnbacher Theater Company auf der Suche nach einem neuen, eigenen Theater. Bislang ohne Erfolg. Man habe viele Lokalitäten angeschaut, aber es habe immer wieder Gründe gegeben, wieso es dann doch nicht klappte. «Ich wusste, dass es schwer wird. Aber, dass es so schwer wird, hätte ich nicht geahnt», räumt der Film- und Theaterregisseur und Schauspieler ein.

Obschon er die Hoffnung auf ein eigenes Theater nicht aufgibt, ist er froh um das Gastspiel im «Fauteuil». «Caroline und Claude Rasser haben schon vor längerer Zeit angeboten, dass wir bei ihnen auftreten könnten», erzählt Förnbacher. «Als Caroline erneut nachgefragt hat, habe ich schliesslich doch zugesagt.»

Als «Warm-up», wie es Förnbacher nennt, werden die Stücke «Männer und andere Irrtümer», «Love Letters», «Der Richter und sein Henker» und «Offene Zweierbeziehung – das Up-Date…!» gezeigt. Im September kommt am Gast-Spielort das nostalgische Musical «My Way» auf die Bühne. Die Stücke werden je ein bis zwei Mal aufgeführt. Auch für die Spielzeit 2023/24 plant das «Förnbacher» ein grösseres Projekt in Zusammenarbeit mit dem Theater Fauteuil.