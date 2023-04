Basler Kunst Den Schrecken im Gesicht: Prattler Archiv wandelt auf den Spuren des Basler Künstlers Alfredo Pauletto Das Archiv regionaler Künstlerinnen- und Künstlernachlässe hat den ersten Band seiner neu begründeten Kunstband-Reihe «Essenzen» herausgegeben. Er widmet sich dem Nachlass Alfredo Paulettos.

Von der Kalligrafie inspiriert: Ausschnitt aus Paulettos Werk «Ohne Titel», 1969. zvg/Martin Bühler

Seit 2019 nimmt sich das Archiv regionaler Künstlerinnen- und Künstlernachlässe (ARK) des Erbes von Kunstschaffenden aus der Region Basel an. Das ARK sammelt, bewahrt und verbreitet Kunstnachlässe und macht sie einer kunstinteressierten Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich. Mehrere 10’000 Werke lagern schon in einem Industriebau in Pratteln und es werden immer mehr.

Jetzt hat das ARK erstmals eine Publikation herausgegeben, eine Monografie über Alfredo Pauletto. Pauletto, 1927 geboren als Alfred Pauletto und zu Lebzeiten in Basel wohnhaft, war Kunstmaler, Grafiker, Zeichner und Vertreter der abstrakten Kunst in der Schweiz. Das Buch bildet den Auftakt zur neu begründeten Publikationsreihe «Essenzen». Anders als bei Monografien üblich sollen die «Essenzen» nur besonders unverwechselbare Aspekte eines Werks hervorheben.

Vor Schreck erstarrt

Im Schaffen von Alfredo Pauletto stechen zwei Höhepunkte heraus, die in der Monografie «Panik und Poiesis» aufgegriffen werden. Einer zeichnete sich nach einem Japanaufenthalt im Jahr 1959 ab, ein anderer nach dem 1984 erlittenen Hirnschlag.

Die an Paulettos Lebensende entstandenen Bilder stehen am Anfang des Buches. Sie entstanden innerhalb weniger Wochen 1985, nach Paulettos nur langsamen Erholung von dem Hirnschlag sowie kurz vor seiner Krebsdiagnose und seinem Tod im gleichen Jahr, und zeigen grösstenteils Köpfe oder Büsten, alleinstehend oder in Gruppen.

Alfredo Paulettos Werk «Ohne Titel» aus dem Jahr 1985. Bild: zvg/Martin Bühler

Gesichter mit weit aufgerissenen Augen, den Schrecken ins Gesicht geschrieben, als würden ihnen der Schock und die Hilflosigkeit in den Knochen stecken. Von dem Schicksalsschlag, den der Hirnschlag darstellte, erholte sich der Maler nicht mehr vollständig; er verlor teils auch seine Sprache. Die Münder dieser Gesichter stehen vielfach wie erschrocken offen, eher stumm, nicht schreiend.

Die Kalligrafien

Die Reise nach Japan 1959 war die erste, blieb aber nicht die letzte dorthin. Pauletto blieb länger in Osaka, Kyoto, Nara und Tokio und stellte dort auch aus. Er erhielt die Gelegenheit, an der Kunstakademie Kyoto seine selbst entwickelte Teer- und Sandtechnik zu unterrichten.

Gleichzeitig studierte er aber auch Tusche-Zeichnungen bei japanischen Meistern. In den Aquarellen «Schriftzeichen», die nach dem Japan-Aufenthalt entstanden sind, drückt sich Inspiration aus, die Pauletto durch seine intensive Auseinandersetzung mit der Kalligrafie erhalten hat.

Weitere Bände sind bereits geplant

Verfasser der Pauletto-Publikation ist Andreas Chiquet, der gemeinsam mit Nadja Müller und einem sechsköpfigen Vorstand das ARK leitet. Er war Lehrer für bildnerisches Gestalten, arbeitete aber auch als Bildhauer und Druckgrafiker. Inzwischen engagiert er sich stark für die Kunstvermittlung. Mit Marc Keller, Iris Kretzschmar und Tomas Lochman betreut er die Herausgabe der Reihe «Essenzen». Als externe Fachleute stehen Stefan Hauser und Martin Zingg zur Seite.

Pro Jahr soll anlässlich der Jahresausstellung des ARK Basel jeweils ein neuer Band erscheinen. Bereits geplant sind Bände über Tilly Keiser (1921–2001), Max Kämpf (1912–1982), Agat Schaltenbrand (1926–2018), Ursina Stratenwerth (*1924), Kurt Hinrichsen (1901–1963) sowie Peter Stettler (1939–1998). Die Reihe legt einen Schwerpunkt auf die Bilder. Eine biografische Einführung sowie zwei bis drei Essais ordnen das Lebenswerk zeitgeschichtlich ein.