Basler Kunstfestival Culturescapes eröffnete mit westafrikanischem Tanz: Von Traditionen, Demaskierung und Unbequemem Das Ensemble von Serge Aimé Coulibaly performte zur Eröffnung des Kunstfestivals Culturescapes 2023 «C La Vie» im Schauspielhaus des Theater Basel.

Das Tanzen, die Trommelwirbel und der Gesang der Darstellenden gehen unermüdlich als Gegenmittel zur Zerstörung der derzeitigen Welt weiter. Bild: Sophie Deiss

Ein silberner Vorhang grenzt den hinteren Bühnenraum ab, davor liegt ein runder roter Tanzboden. Die Filmaufnahme einer Menschenmenge wird auf den Vorhang projiziert, die einen gehen von uns weg, andere kommen auf uns zu. Mit dem Einsetzen von Bassklängen – der Musiker Yvan Talbot hat am linken Bühnenrand einige Schlaginstrumente installiert – kommt eine Frau mit einer westafrikanischen Maske auf die wenig beleuchtete Bühne. Die überwiegend rote Maske bedeckt den gesamten Kopf. Hinter dem Vorhang zeichnen sich sieben weitere Performerinnen und Performer ab, die nach und nach auf die Bühne treten.

Unbequeme Instabilität durchlaufen

Ein Bewegungsreigen beginnt, einem traditionellen Initiationsritus gleich. Mittels einer sogenannten Reifefeier werden Aussenstehende in den Kreis einer Gruppe aufgenommen, erst diese eröffnet den Weg zu den Mysterien einer Kultur. Der Choreograf Serge Aimé Coulibaly schreibt: «Es gibt keine Initiation, die nicht durch die Erfahrung einer Instabilität der Welt führt.» Diese ist in der Performance «C La Vie» auch als Zuschauerin erlebbar. Während des Abends wird man von Irritationen und unangenehmen Tatsachen berührt, wenn man sich darauf einlassen mag.

Sie sind unbequem, die Fragen, die das Festival Culturescapes seit 20 Jahren stellt. Dies bekräftigt das Veranstaltungsteam mit der Einladung der Arbeit des burkinisch-belgischen Choreografen. Zur Eröffnung der diesjährigen Ausgabe brachte es eine seiner Arbeiten ins Schauspielhaus des Theater Basel.

Handschläge sind weltverändernd

Coulibaly wurde in Burkina Faso geboren und gründete 2002 seine Kompanie Faso Danse Théâtre in Brüssel. Das Ensemble tourt mit unterschiedlichen Bühnenstücken erfolgreich in Europa und Afrika und machte am Sonntag Halt in Basel, um das Festival zu eröffnen. Es ist Coulibaly ein Anliegen mit seinem Schaffen eine authentische, positive Dynamik zu vermitteln.

«‹C La Vie› kann man resignativ verstehen oder aber als Aufruf, was im Leben alles möglich sein könnte», schlüsselt Yarri Kamara, künstlerische Beirätin des Culturescapes 2023, in ihrer Eröffnungsrede den Stücktitel auf.

Was in der Performance als Lobpreisung an den westafrikanischen Tanz anfängt, bietet nach und nach Stoff, um über das Gewicht von Entscheidungen für diese Welt nachzudenken. Sind die auf den Vorhang projizierten Hände weiss oder schwarz? Welcher Handschlag bestätigt hier gerade einen weltverändernden Beschluss? Ist der silberne nun als eiserner Vorhang zu verstehen?

«C La Vie» bildet das Anliegen des Festivals ab

Der ganze Abend ist reich an Anspielungen, doch sie werden je länger je konkreter. Die auf den Vorhang projizierte Bildsprache von John Picard wird explizit. Sie vermag es, eine Konkurrenz zu den Tanzenden zu schaffen und stellt die Zuschauenden vor die zerreissende Wahl, was man anschauen möchte.

Erschütternde Bilder von Aufbegehren, Munition, von in den Krieg Marschierenden und weissen Mächtigen ziehen einen in Bann. Währenddessen gehen das Tanzen, die Trommelwirbel und der Gesang der Darstellenden unermüdlich als Gegenmittel zur Zerstörung der derzeitigen Welt weiter. Ein Performer hat derweil eine Larve aufgesetzt, die ein Gesicht eines weissen Mannes darstellt, und schaut dem tänzerischen Treiben wohlwollend, aber distanziert zu.

Ein gelungener Festivalstart

Kunst ist eine Möglichkeit der Verständigung und zeigt gleichzeitig auf, wie divers Kulturen sind. Was Europäerinnen und Europäer als afrikanisch einordnen, sehen Afrika-Expertinnen und -Experten differenzierter. Wie unter einer Lupe werden die unterschiedlichen Bewegungsabläufe und Rhythmen westafrikanischer Regionen miteinander kombiniert. «Culturescapes stellt unsere Bilder, die wir von anderen und von uns selbst haben, in Frage», sagt Festivaldirektor Jurriaan Cooiman.

Wie es dem Anspruch von Serge Aimé Coulibaly entspricht, entlässt er das Publikum mit positiver Energie: Vogelschwärme ziehen über den silbernen Vorhang und schaffen bezaubernde Formationen. Der stürmische Applaus war bereits vor dem Schluss zu erahnen.