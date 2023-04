Basler LITERATUR Engel im Substanzregen: Wie eine junge Basler Autorin den Klimawandel zu Papier bringt Die Basler Autorin Clara A’Campo hat mit der sacht getupften Erzählung «Engeln» ihre erste grössere Publikation vorgelegt. Ohne jegliches Werbe-Tamtam.

Hat ein Faible fürs Analoge: Die Basler Autorin Clara A’Campo. Bild: zvg/Roman Seifert

Es soll's geben: Eine vielversprechende Autorin, durch Fördergelder unterstützt, schreibt einen Text, fein gemacht, den drängenden Fragen der Gegenwart verpflichtet. Sie veröffentlicht ihn. Und kaum wer kriegt's mit.

2021: Die junge Basler Schriftstellerin Clara A’Campo erhält Förderung durch das Migros-Kulturprozent, den Fachausschuss Literatur beider Basel sowie den Solothurner Lotteriefonds. Dezember 2022: A’Campo publiziert ihr Erstlingswerk, die Erzählung «Engeln». April 2023: Googles Antwort auf die Anfrage «Clara A’Campo Engeln» fällt dünn aus. Nur spärliche Infos, weder Rezensionen noch eine offizielle Webpräsenz der Autorin erscheinen.

Zierde Bescheidenheit

An einem Frühlingstag sitzt Clara A’Campo in der Bar du Nord am Badischen Bahnhof. Die 27-Jährige hat sich ein Tuch um den Hals geknotet, die dunkelbraune Farbe ihres kurzen Haars ähnelt der des Metalls, das ihre selbsttönenden Brillengläser fasst. Sie bestätigt: Im digitalen Raum bewerbe sie ihr Schreiben nicht. Wohlwissend, dass es damit weniger Publikum erreiche. A’Campo:

«Es gibt keine Website. Es spricht sich einfach alles rum.»

Auch ihre neue Publikation «Engeln» schreit nicht nach Aufmerksamkeit. Als physisches Produkt ist der Text maximal schlicht gestaltet: 21 weisse DIN-A4-Seiten, je in der Hälfte gefaltet und im Falz zusammengenäht. Ergibt ein 82 Seiten schmales Heft im A5-Format, die äusserste Heftseite funktioniert als Cover. Darauf ist nichts zu sehen bis auf den Namen der Autorin und den Titel der Publikation. Kein Bild, kein Verlagsname.

Verlängerte Gegenwart

«Engeln» spitzt aktuelle Effekte des Klimawandels erzählerisch zu und verlängert so unsere Gegenwart in eine nahe Zukunft. In dieser lässt A’Campo Starkwinde fauchen, «Substanzregen» fallen, schwarzes Kanalwasser fliessen. Menschen tragen Namen wie Amsel, Birke, Fink oder Klee – vermutlich, weil solche Lebewesen in der geschilderten Welt nicht länger oder nur prekär existieren. Wie vieles im Text wird auch der Grund für die Naturnamen nicht ausbuchstabiert. Statt auf mechanisches Erklären setzt «Engeln» auf Leerstellen.

Als Schauplatz der Erzählung wählt A’Campo eine fiktive, an Basel erinnernde Stadt, die namenlos bleibt. Weil Energie rar ist, ist es dort häufig dunkel. Nachts wird nur ein einziger Stadtteil ausgeleuchtet, je nach Wochentag ein anderer. Internet und Handys gibt es nicht, drohende Unwetter werden analog auf öffentlich einsehbaren Anschlägen angekündigt. «Heute stand auf der Wettertafel: Es gibt Sturm morgen», heisst es dann etwa.

Eine dystopische Stimmung wird dabei nie beschworen, nicht vom Text und nicht von dessen Figuren. Amsel und Co. arrangieren sich, gemeinsam. A’Campo, eine Art milde gewordene Sibylle Berg, lässt in «Engeln» nicht Zynismus, sondern Menschlichkeit wehen.

Eigenhändig gebunden

Noch als Oberwiler Gymnasiastin schreibt A’Campo erste Entwürfe zu «Engeln», die sie als Studentin weiterkaut. 2018 holt sie in Basel den Bachelor in Geografie und Soziologie, 2019 wird eine frühe Version des ersten «Engeln»-Kapitels als Kurzgeschichte in der Schweizer Literaturzeitschrift «Das Narr» abgedruckt. Nachdem sich für den zur Erzählung ausgebauten Text nicht prompt ein geeigneter Verlag findet, veröffentlicht A’Campo «Engeln» im Selbstverlag und bindet die gut 100 Exemplare der ersten Auflage gleich selbst.

Dass «Engeln» mal noch bei einem Verlag erscheint, schliesst sie nicht aus. «Aber weil die ökologische Frage für mich eine absolut drängende ist, wollte ich nicht noch fünf Jahre warten mit der Veröffentlichung. Ich wollte, dass man den Text jetzt lesen kann.» Auch passten die bescheidene Auflagengrösse und Aufmachung zur ressourcenarmen Welt, die «Engeln» entwirft, ergänzt A’Campo. Ihr gefalle die Vorstellung, einer der Charaktere aus dem Text habe die Hefte produziert.

Modus «Engeln»

Eigentliche Protagonistin von «Engeln» ist keine der Figuren. Was den Text inhaltlich zusammenhält, ist die von ihm erzählte Stadt. Diese wirkt als Bühne und Regisseurin der nur schwach ausgeprägten Handlung, die keiner Chronologie folgt. Als inoffiziellen City-Guide installiert A’Campo die Figur eines Engels, der als Fremder in die namenlose Stadt gelangt.

Ohne klares Ziel spaziert er herum, beobachtet, ohne zu bewerten, und erschliesst so sich und den Lesenden die Eigenheiten dieses fiktiven urbanen Raums: «Der Engel ging auf dem Kiesweg. Er mochte es, wenn das Dämmerlicht die verarzteten Bäume und Sträucher weichzeichnete, die Seile und Stützpfähle, die kahlen Äste.»

Es ist die Spazierweise des Engels, der Modus des aufmerksamen, nicht zielgerichteten Umherschweifens, den das titelgebende Verb «engeln» bezeichnet. Eine «engelnde» Haltung ist denn wohl auch die angemessene für die Lektüre dieses Texts. A’Campo serviert darin keinen scharfen Plot, dafür milde Stimmungsaquarelle, die unerwartet Schönes im Banalen und Bekannten erkennen. Wer «Engeln» liest und nachhallen lässt, sieht mehr. Dass auch A’Campo erhöhte Sichtbarkeit geniesst, wäre gerechtfertigt.