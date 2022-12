Basler Musikfestival Vereinspräsidentin sieht «Polyfon» nicht am Ende Nachdem die bz publik machte, dass das Festival auf dem Kasernenareal 2023 nicht stattfinden wird, äussert sich der Verein zur Zukunft des «Polyfon».

Ein Eindruck von der Festivalausgabe 2019. Bild: Roland Schmid

Das Musikfestival Polyfon findet 2023 nicht statt, sondern befinde sich in einer «wohlverdienten Pause», wie es auf dessen Website heisst und wie diese Zeitung am Montag berichtete. Nachdem sich der Vereinsvorstand letzte Woche nicht mehr geäussert hatte, nahm am Montag Präsidentin Danielle Bürgin Stellung – wenn auch zurückhaltend.

Der Ausfall des Festivals 2023 liege, wie auf der Website vermerkt, darin begründet, dass sich der Verein eine einjährige Pause gönne.

Verträge jeweils auf eine Ausgabe befristet

Dies, nach nur einer Festivalausgabe unter einer neuen Leitung. Nachdem Co-Leiterin Caroline Faust am Freitag zur bz sagte, sie sei «nicht mehr» Teil der Leitung, schreibt nun Bürgin, dass die «Polyfon»-Mitarbeitenden jeweils Verträge erhalten hätten, die auf nur eine Festivalausgabe befristet seien. Dies gelte auch für die beiden Personen der Festivalleitung – neben Faust ist dies Marlon McNeill. Die Verträge seien, schreibt Bürgin weiter, wegen der Festivalpause nicht verlängert worden.

Dennoch beteuert Bürgin, dass das «Polyfon» nicht am Ende sei. Und schreibt: «Der Verein bemüht sich um eine Weiterführung des Festivals. Ein entsprechender Strategieprozess wurde eingeleitet» – was auf die Notwendigkeit einer Veränderung hindeutet. Auf die offenkundig schwierige finanzielle Situation des Festivals geht Bürgin nicht weiter ein. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement bestätigt derweil, dass das «Polyfon» die gesamte Defizitgarantie von 60'000 Franken beansprucht hat.