Basler Musikschaffen Adrian Sieber und Jennifer Jans werden vom Musikbüro ausgezeichnet Die Gewinnerin und der Gewinner zweier Kategorien des Pop-Preises – des Anerkennungspreises und des Spotlights – hat das Musikbüro bereits im Vorfeld kommuniziert. Verliehen werden diese ebenfalls am Freitag.

Seit rund 30 Jahren ist Adrian Sieber im Geschäft. zvg

Im Rahmen der Verleihung des Basler Pop-Preises am Freitag vergibt das Musikbüro auch den Anerkennungspreis und das Spotlight: Die Preise dieser Kategorien werden an langjährige Mitglieder der Musikszene verliehen, schreibt das Musikbüro in einer Mitteilung.

Die Gewinnerin und der Gewinner dieser Kategorien wurden nun im Vorfeld kommuniziert: Der Anerkennungspreis wird an Adrian Sieber verliehen, der inzwischen rund 30 Jahre im Musikgeschäft unterwegs ist. Sein Musikschaffen würdigt das Musikbüro mit dem Preis.

Das Spotlight richtet das Musikbüro derweil auf Jennifer Jans, die seit rund 15 Jahren als Kulturschaffende in der Basler Musikszene unterwegs ist und für ihr Engagement ausgezeichnet wird. Besonders hervorzuheben, so das Musikbüro, sei die Plattform «Mitten in der Woche», die es bereits seit über zehn Jahren gibt.