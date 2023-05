Basler Neuerscheinung Nebensache Serienmord: Hector Fober will berühmt werden Die Baslerin Laura Wohnlich erzählt in ihrem Roman «Strom» die Geschichte eines jungen Mannes, der um jeden Preis berühmt werden will. Dabei schreckt er auch nicht vor Morden zurück.

Es ist der ultimative Traumberuf im Kindesalter: «Berühmt sein», und zwar egal für was. Während sich bei den meisten dieser Traum mit dem Erwachsenwerden auswächst, fühlt sich der 29-jährige Hector Fober unzufrieden in seinem Leben. Und zu etwas «Höherem, Sinnhafterem» berufen – allerdings ohne dass ihm «eine konkrete Berufsidee vorschwebte».

Wo also findet man im 21. Jahrhundert am ehesten eine solche Idee? Im Internet. Schnell ist der Berufswunsch definiert: Blogger muss es sein. Und statt sich mit Themen wie Reisen, Essen oder Sex auseinanderzusetzen, will Hector auf den True-Crime-Zug aufspringen. Aber dieselben Fälle wie alle erzählen? Nein, das ist ihm nicht originell genug.

Also entscheidet er, «ich würde meine eigenen wahren Verbrechen erschaffen!». Und Videos von diesen auf seinen Blog hochladen. Schliesslich sei «Morden eine der wenigen Handlungen auf diesem Planeten, die ausnahmslos jede Person ausüben kann. Mord ist ein immer wiederkehrender Klassiker der Menschheitsgeschichte.»

«Schwarzer Hintergrund, neutrale Typografie»

Mit «Strom» legt die Basler Autorin Laura Wohnlich ihren dritten Roman vor. Und was für einen. Sie geht auf humorvolle Art mit dem gesellschaftlichen Wunsch, gesehen zu werden, um und treibt ihn auf die Spitze: Während andere dafür zu Photoshop greifen, beschliesst Hector, dafür zu töten. Das hinterlässt beim Lesen auch ein Unbehagen und verweist auf die fliessenden Grenzen zu psychischen Erkrankungen.

Vor allem wenn Hector seine gesamte Energie auf den Aufbau seines Blogs konzentriert und der Fakt, dass er zum Serienmörder wird, für ihn zur Nebensache verkommt. Hauptsache, das Design für seine Website «The Killing Tour» stimmt: «schwarzer Hintergrund mit blauen Rändern, dazu eine neutrale Typografie – Arial, Schriftgrösse 12». Auch nach dem ersten Mord ist es nicht die Tötung eines anderen Menschen, die ihm nahegeht: Er kontrolliert «hastig das Bild auf dem ausgeklappten Screen» seiner Kamera.

Ziel: Internationale Karriere

Die Videos seiner Taten – am Besitzer des Quartierladens, an einer alten Dame und an einem Musiker – gehen schnell viral und er wird zum Thema der Stunde. Die schockierten Kommentare auf seinem Blog und die Diskussionen über die mentale Gesundheit des «Mord-Bloggers» fehlinterpretiert Hector als Fanpost. Er argumentiert: «Vielleicht bin ich nicht zurechnungsfähig. Aber das hab ich auch nie behauptet.» Als er selbst aus Versehen der Polizei einen Hinweis gibt, beschliesst er, zu fliehen und zugleich seine «Karriere» auf internationalen Boden zu verschieben.

Etwa in der Hälfte des «Werdegangs» von Hector Fober kommt man doch nicht umhin, sich zu fragen, wo die nächsten zweihundert Seiten hinführen sollen, und der Roman nimmt mit der Anfrage an Hector, ein Auftragsmörder für ein kleines Medium zu werden, eine etwas merkwürdige – und vor allem weit hergeholte – Wendung. Die Sprache von Wohnlich ist weder zu kritisieren noch hervorzuheben: Sie bietet just die Form dafür, diese aussergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Und das ist auch völlig Ordnung.