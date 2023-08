Freilichttheater Eine wundervolle Kitsch-Revue: Mit den Rattenfängern im «Rosa Einhorn» Die Premiere im Holderstüdelipark in Muttenz brachte viele Lacher und heitere Zwischenrufe, teilweise wurde mitgesungen. Das Stück zeigt auch, wie eine gelungene Revue die nötige Leichtigkeit verschaffen kann.

Das Hotel «Rosa Einhorn» auf der Freilichtbühne Muttenz bietet eine köstliche Revue. Bild: zvg/Markus Ruggiero

Es geht deftig und sehr bewegt zu und her auf der Bühne. Die Liebespaare und auch eifersüchtige Nichtliebespaare stürzen sich auf den Bühnenboden und übereinander her als wären sie im Schlafzimmer. Natürlich sind die Damen an sich immer etwas adrett und mokiert, gehen aber drauflos, wenn sie den Braten riechen.

Die Herren sind eher verdutzt bis verdattert, ihnen wie Hündchen folgend. Das Getue muss etwas doof sein und unbedarft rasseln alle in die nächste schräge Begegnung mit einem weiteren überzeichneten Hotelgast. Dass sich gewisse typische Verhaltensweisen wiederholen, gehört zu einem rechten Schwank.

Das Hotel als ideale Projektionsfläche

Seit über dreissig Jahren macht Danny Wehrmüller jeden Sommer mit Erfolg ein Freilichtspiel in Muttenz. Bis anhin waren es meist grosse Namen der Theaterliteratur, welche den guten Stoff, die feine Sprache und die ernste Dramaturgie lieferten. Von Shakespeare bis Dürrenmatt reichte die Palette.

Nun ist es einmal anders, Wehrmüller hat ein Stück geschrieben, das sich absichtlich in der Operette, dem Schwank, dem Boulevard, der Kriminalkomödie und der Revue bewegt. Da kommen ihm die locker gesungenen Schnulzen aus den letzten neunzig Jahren gerade recht. Wohin man schaut, so könnte man meinen, nur Kitsch, Bluff und Strass. Im Fernsehen, in allen Shows, Auftritten, in den sozialen Medien.

Wie eine Revue gelingen kann

Im Hotel «Das Rosa Einhorn» sind Gäste wie die Hirschborns, ein Schriftsteller, sein Sohn und seine Frau. Herr Hirschborn ist für jede Hotelangestellte oder Besucherin für ein Schäferstündchen zu haben. Das Medium Aurora Aura (Cornelia Soliva) schwebt und fuchtelt über aller niederen Welt in jenseitigen Sphären, dieweil ein Philosoph über die Bühne stolpert und von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Eine Schauspielerin will sich auf alle Männer stürzen. Es gibt Playboys und einen waschechten Reality-Star.

Trotzdem: der etwas angehängt wirkende Schlussteil mit der Krimi-Parodie macht den angerichteten Braten nicht mehr feisser. Das Augenzwinkern der Inszenierung aber und die nicht knappe Übertreibung ist geglückt, immer wieder hört und spürt man selbstironische Untertöne. Jeder Auftritt heimst sich etwas ein beim Publikum, jede Geste ist für das Parkett. Die Revue gelingt.

Der Musiker und die Techniker

Die alten Schlager werden am Piano gespielt von Alain Bürgler: schlicht, genau, fein interpretiert. Die Technik hat eine grandiose Bühne gebaut mit einem oberen Stockwerk, mit einer nützlichen Backstage-Zone, mit dem Einhorn, den Türmchen und dem Schnickschnack einer Bude an der Herbstmesse.

Die einstige Brodway-Show oder die alte Geisterbahn hatten denselben Touch. Livia Studer hat eine Doppelrolle und füllt den kurligen Mr. Smith und die flotte Kommissarin mit der roten Lederjacke bestens. Sie legt den Herrn Hirschborn (Niggi Reiniger als alter Lüstling) an die Handschellen. Hervorzuheben ist Gustav Aussendorf, der einen wunderbar drolligen Philosophen abgibt, der dauernd stolpert, ein Greenhorn.

Von stillen Glanz- und Kontrapunkten

Der herumgeisternde Dieb im Hotel stiehlt allen andern etwas, die Bücher des Philosophen bleiben zu seiner Betrübnis ungestohlen. Nach der Pause legt Viktoria Vonschall, alias Natalie Müller, ungebremst einen neuen Energieschub auf die Bretter, die totale Überzeichnung, wie sie das Stück verlangt.

Erika Hägeli-Studer ist als Frau Hirschborn ein Energiebündel, ein träfes, trefflich doofes Biest. Christian Vontobel ist inmitten der Rennerei, der Schreierei und des Gewusels ein imponierender Fels in der Brandung. Der Alte, den nichts mehr erschüttern kann. Ein stiller Glanz- und Kontrapunkt.

Ein gelungenes Amusement

Regisseur Wehrmüller sagte an der Premierenfeier, es hätte mehrere Weltliteraturstücke gegeben, welche die grossen Kriege der Welt, den Hunger und die Klimakatastrophe spiegeln würden. Aber manchmal könne man das ganze Elend gar nicht mehr hören oder wolle es nicht mehr sehen. So einen kurzen Gegeneffekt der Heiterkeit versuche «Das rote Einhorn» zu spenden.

Das ist den Rattenfängern gut gelungen, das Publikum scheint sich nach lockerem und einfachem Amusement zu sehnen, hat gelacht und oft Zwischenapplaus gespendet. Und die Kraft der Schauspieler, bei allem Rollengetue auch etwas von sich auszustrahlen, bleibt gewahrt. Es ist die berühmte kleine Distanz zu dem, was man spielt im Theater.