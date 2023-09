Betriebsanalyse Wirtschaftliche Effizienz und vorbildliche Organisation: Das Antikenmuseum Basel erhält gute Noten Die Organisation des Antikenmuseum Basel und der Sammlung Ludwig ist «Best Practice». Zu diesem Schluss kommt eine externe Betriebsanalyse.

Die neuen Lehrpläne räumen der antiken Statuenbeschauung weniger Wichtigkeit ein. Bild: zvg

Das Antikenmuseum Basel und die Sammlung Ludwig erhalten in einer externen Betriebsanalyse sehr gute Noten. Als besonders vorbildlich werden die wirtschaftliche Effizienz sowie die interne Organisation eingestuft.

Die Analyse der Firma Integrated Consulting Group erfolgte im Rahmen der Museumsstrategie des Regierungsrates. Der Bericht betont insbesondere die gelungene interne Reorganisation des Betriebes, welche 2017 auf die kantonalen Einsparvorgaben erfolgte. Zudem konnte in den vergangenen Jahren die Dauerausstellung des Antikenmuseums erfolgreich aktualisiert werden.

Das Antikenmuseum zieht in den Berri-Bau

Die Resultate sind relevant für die zukünftige Konzeption des Museums. Dies zum einen im Hinblick auf den Standortwechsel: Das AMB und die Sammlung Ludwig sollen in den kommenden Jahren in den Berri-Bau an der Augustinergasse ziehen, welcher zurzeit vom Naturhistorischen Museum genutzt wird.

Eine zweite Herausforderung betrifft die Publikumsentwicklung: Allgemein werde ein Bedeutungsverlust der Museen für Antike Kunst festgestellt, schreibt der Kanton Basel-Stadt, insbesondere in der Schulbildung. Doch für die Durchführung attraktiver Programme ist das Museum auf ein umfangreiches Fundraising angewiesen.

Dies, weil die Eigenfinanzierung des Museums mit jährlich 15 bis 25 Prozent vergleichsweise hoch ist. Die Analyse kommt zum Schluss, dass eine klare Zielgruppenausrichtung ein zentrales Thema für die Weiterentwicklung des Museums sein wird. (sig)