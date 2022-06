Bildrausch Mutzenbacher und mehr: Beim Basler Filmfestival läuft das Kopfkino heiss Beim Programm des Basler Bildrausch Filmfestes steigen die Temperaturen – und das nicht nur wegen eines skandalträchtigen Namens.

Auf der Castingcouch: «Mutzenbacher» von Ruth Beckermann. zvg

Schwül. Wie sagt man noch? Feuchtwarm, drückend, tüppig. Heiss. Schon am frühen Donnerstagnachmittag vibriert etwas in der Luft, das sich Stunden später über der Stadt entladen wird – und wenn das reichlich sexualisiert klingt, liegt das an einem nachhaltigen Seh- und vor allem Hörerlebnis: «Mutzenbacher», dem Dokumentarfilm zum skandalträchtigen Wiener Porno-­Roman am Bildrausch Filmfest.

Geschwitzt wird im erfreulich rege besuchten Stadtkino schon vorher. Auf der Leinwand erscheint das Gesicht von US-Jazzmusiker Thelonius Monk, dem in «Rewind & Play» wahre Sturzbäche in den Bart rinnen. Die Atmosphäre im Pariser Fernsehstudio, wo die Aufnahmen 1969 entstanden, ist höllisch, und das nicht nur wegen der sengenden Beleuchtung.

Zwei Stunden lang spielt Monk am Klavier, für Kurzinterviews unterbrochen vom französischen Produzenten und Musiker Henri Renaud, der es bei aller Wertschätzung für den Jazz fertigbringt, Monk mit der Herablassung eines Plantagenbesitzers zu behandeln. «Warum hast du dein Klavier in der Küche aufgestellt?», lautet etwa eine Frage, auf die «Armut» die offensichtliche Antwort ist. «Es war das grösste Zimmer», erwidert Monk mit einem gequälten Lachen.

Autokorso der Emotionen

Zu sehen war das in dem halbstündigen Beitrag für das französische Fernsehen nie. Auch nicht Monks Feststellung, dass er für sein erstes Konzert in Paris kaum Gage erhalten habe. «Das ist nicht nett», schmollt Renaud und weist die Regie an, die Szene wegzuschneiden – in Französisch, einer Sprache, die Monk nicht beherrscht. Umso eindrücklicher, wie der Musiker sich in dem von Regisseur Alain Gomis neu montierten Rohmaterial aus der unwürdigen Situation freispielt. Und wenn in den entfesselten Synkopen plötzlich ein Herzschlag zu pochen beginnt, stockt einem der Atem.

Thelonius Monk in «Rewind & Play» von Alain Gomis. zvg

Umwerfend auch die Nähe, die der im Mai verstorbene Ehrengast des Festivals, die peruanisch-niederländische Filmemacherin Heddy Honigmann, herzustellen vermag. Für «Metal and Melancholy», das Mitte der Neunzigerjahre entstandene Porträt ihrer Heimatstadt Lima, suchte die Filmemacherin das Gespräch mit Taxifahrerinnen und -fahrern, die einen Zusatzverdienst in der von Korruption und Wirtschaftskrise gebeutelten Millionenstadt brauchen.

Trotz der im Titel angekündigten Schwermut beginnt der Film mit einem Lacher – einem von vielen –, als einer der Fahrer die Diebstahlsicherung seiner Rostlaube vorstellt: Die Türe fällt beim Öffnen ab, zudem schafft es der Motor ohne zusätzliches Wasser nur ein paar Häuserblocks weit. Hausfrauen, Polizisten, Beamte und Wissenschafter – freimütig berichten die Fahrerinnen und Fahrer von ihren ­finanziellen Nöten, aber auch davon, durchs Leben zu tanzen.

«Honigmann war eine kleine Person», erinnert sich Filmproduzentin Suzanne van Voorst, die für das Festival in Basel zu Besuch ist. «Also quetschte sie sich mit dem Kameramann zusammen auf den Vordersitz.» Hemmungen kannte sie dabei kaum. «Schon nach fünf Minuten konnte sie sich mit wildfremden Menschen über deren Liebesleben unterhalten», lacht van Voorst. «So war sie eben.»

Farblich assortierte Taxifahrerin in «Metal and Melancholy» von Heddy Honigmann. zvg

Honigmann, die bis zu «Metal and Melancholy» nur Spielfilme drehte, fand die meisten Personen durch ein Casting, liess aber auch den Zufall zu seinem Recht kommen. So entsteht ein berührender Autokorso der Emotionen, der von der Resilienz zu Krisenzeiten und den Vorläufern der Uber-Ökonomisierung erzählt.

Pudern, petschieren, ­remmeln, stemmen

Mit einem Casting und einer ­Krisenerfahrung hat auch Ruth Beckermanns «Mutzenbacher» seinen Anfang genommen. Während der aufgezwungenen Kontakt- und Körperlosigkeit der Pandemie beschloss die österreichische Filmemacherin, den Skandalroman um eine Wiener Prostituierte, die schon in Kindsjahren sexuelle Erfahrungen macht, auf die Leinwand zu bringen. Also bat sie Männer zwischen 16 und 99 Jahren auf eine in jedem Sinn puffige Besetzungscouch, um sie explizite Passagen aus dem Buch einlesen und über deren Inhalt diskutieren zu lassen. Der Basler Kameramann Johannes Hammel zeichnete derweil auf.

Und die von der Regisseurin erhoffte und an der Berlinale ausgezeichnete Provokation wirkt: Das Gelächter der Frauen ist unüberhörbar, wenn sich alte Männer über die heutige, vermeintliche Lustfeindlichkeit auslassen. Jüngere dagegen unterhalten sich darüber, inwiefern die literarische Männerfantasie ungeklärter Herkunft Missbrauch legitimiere, während zwischen den einzelnen Szenen ein Männerchor Synonyme zum Geschlechtsverkehr aufzählt: «Wie sagt man noch?» Pudern, petschieren, remmeln, stemmen…

Gleichberechtigung gebe es erst, wenn Frauen auch Männer porträtierten, sagt die Regisseurin, die für das Recht der Fantasie eintritt, selbst wenn diese sich in schmuddelige Boudoirs verirrt. Ob sich beim Zuhören nun der moralische Zeigefinger regt oder auch anderes – «der Text ist ja geil, auch für Frauen» (Beckermann): Als Denkanstoss funktioniert «Mutzenbacher» prima, eben weil der Film die Ambivalenz aushält und die Männer offen sprechen – und teils agieren! – lässt. Gemütlich wird es auf der Stuhlkante jedenfalls nie.

Sie sei im Film absichtlich nur als Stimme präsent, so Beckermann, das rege das Kopfkino an. Wer trotzdem ein Bild braucht, hat heute Samstag Gelegenheit dazu: Alle drei Filme werden wiederholt und Beckermann ist auch da, für ein reinigendes Gewitter.