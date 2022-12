Blues Festival Basel Climax Blues Band im Volkshaus: Das Warten auf den grossen Hit Am Samstag gastierte die Climax Blues Band am Blues Festival Basel. Die Briten legten den Fokus auf ihr aktuelles Album.

Die Climax Blues Band während ihres Auftritts am Blues Festival Basel 2022. Urs Schmid / Blues Festival Basel

«Wir haben drei Jahre darauf gewartet, dieses Konzert endlich geben zu können», erklärt Graham Dee im gut gefüllten Volkshaus. Womit der Sänger der Climax Blues Band darauf anspielt, dass das Blues Festival Basel gleich zweimal dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist und in der Folge Konzerte teils abgesagt, teil verschoben werden mussten.

Gegründet wurde die Climax Blues Band, der Headliner des heutigen Eröffnungsabends, bereits 1968. Von den Gründungsmitgliedern ist jedoch seit 2008 – seit dem Tod von Saxofonist Colin Cooper – keines mehr dabei. Was vermuten lässt, dass die Formation nichts anderes als eine Coverband ist. Doch im Verlaufe ihres über 100-minütigen Auftrittes legen die sechs Briten dar, dass sie keineswegs darauf aus sind, Oldie an Oldie zu reihen. Stattdessen stellen sie an diesem Samstagabend ihr neuestes Album «Hands of Time» (2019) in den Fokus.

Dabei zeigt sich rasch, dass sich die jetzige Besetzung grosso modo an die Blaupausen ihrer Vorgänger hält. Was sich nur schon daran ablesen lässt, dass der heutige Sänger Graham Dee ähnliche stimmliche Qualitäten wie der verstorbene Colin Cooper besitzt – auch er steht für sonoren Gesang. Wie bereits in den späten Siebzigerjahren, der erfolgreichsten Phase der Bandgeschichte, orientiert sich die aktuelle Inkarnation der Climax Blues Band an einer süffigen Melange aus Funk, Pop, Blues und Soul.

Manchmal verfällt die Band in übermässiges Jammen

Während sich das dringlich klingende «17th Street Canal» mit der Überschwemmung in New Orleans durch Hurricane Katrina auseinandersetzt, erweist sich «Hands of Time» als melancholischer Blues-Pop mit bitter-süsser Note und «Straight Down the Middle» als ein vom Saxofon angetriebenes Stück, das sich zwischen Pop und Funk tummelt. Das ist gut gemacht und alles andere als langweilig, bisweilen aber ein wenig holzschnittartig. Wozu auch passt, dass die Rhythmussektion des Öfteren lieber auf pure Wucht statt auf Finesse setzt. Bisweilen verfällt die Band in übermässiges Jammen, womit nicht nur der Drive, sondern zusätzlich der Spannungsbogen verloren geht.

Was die Climax Blues Band 2022 jedoch auszeichnet, ist ihr ausgereiftes Zusammenspiel: Man spürt, dass die Equipe in ihrer jetzigen Form bereits seit 2012 gemeinsam unterwegs ist. Bemerkenswert sind zudem die eingestreuten Saxofonsoli von Chris Aldridge und die Verve, mit der George Glover, das dienstälteste Bandmitglied, seine Hammondorgel zu bedienen versteht.

Getragen wird die Gruppe von ihrem Frontmann Graham Dee, der manchmal allzu sehr dazu neigt, sich als Tom-Waits-Imitator zu zelebrieren, aber nebst seiner gekonnten Vokaldynamik tatsächlich ein Showman aus Leidenschaft ist. Mit seinen bisweilen stichelnden Publikumsbeschimpfungen und seiner Selbstironie versteht er es zudem, seine Zuhörerschaft in den Bann zu ziehen sowie für kurzweilige Momente zu sorgen. Und ganz zum Schluss des Sets kommt er dann doch noch, der grosse 1976er-Hit der Climax Blues Band: «Couldn’t Get It Right». Und weil der Song bis heute nichts von seinem Groove eingebüsst hat, bildet das Stück zugleich einen würdigen Schlusspunkt.