Blues Sue Foley im Basler Atlantis: Ein gänzlich eigener, höchst kreativer Gitarrenstil Im Rahmen der Groove Now Blues Week überzeugte am Donnerstag Sue Foley auf der Bühne des Atlantis singend und an der Gitarre.

Gemeinsam mit Sue Foley standen am Donnerstag Anson Funderburgh, Corey Keller, Jon Penner (v. l.) auf der Bühne des Atlantis. Bild: Rolf de Marchi

Begleitet von Anson Funderburgh (Gitarre), Jon Penner (Bass) und Corey Keller (Schlagzeug) bewies Sue Foley am Donnerstag im Atlantis, dass sie zu Recht zu den besten Gitarristinnen gerechnet wird, die der Blues momentan zu bieten hat.

«The Ice Queen» lautet der Titel des vorletzten Albums, das die 1968 geborene kanadische Sängerin und Gitarristin Sue Foley 2018 veröffentlicht hat. Nicht ganz zufällig: Ende der 1980er-Jahre zog die junge Musikerin nach Austin, Texas, wo Albert Collins, einer der wichtigsten Vertreter des Texas Blues, lebte. Collins war berühmt für seinen messerscharfen Gitarrensound, weshalb man ihn «The Ice Man» nannte. Sue Foley erzählte, dass sie Collins wiederholt auf der Bühne erlebt habe und er zu einem ihrer Vorbilder wurde.

Überraschende Figuren und Wendungen

Dies war beim Auftritt der Gitarristin an der Groove Now Blues Week im Atlantis Basel zu hören. Wie Collins spielt auch Sue Foley eine Fender Telecaster-Gitarre, und auch sie hat einen scharfen Sound auf ihrem Instrument, wenngleich nicht ganz so hart wie der ihres Vorbilds. Bei ihren Ansagen erwähnte die Musikerin noch andere «Leuchtfeuer», die ihren musikalischen Werdegang beeinflusst hatten: Lightnin’ Hopkins, T-Bone Walker, Muddy Waters und die Könige des Blues, BB, Albert und Freddie King.

Aber Vorsicht, Sue Foley wurde nicht Kopistin ihrer Vorgänger. Das zu behaupten, wäre weit verfehlt. Meist im Stil des Texasblues mit gelegentlichen Ausflügen in die Country Music spielte die Band etwa

15 Songs. Dabei zeigte sich, dass die Musikerin einen eigenen, höchst kreativen Spielstil entwickelt hat.

Mit Fingerpicking und grösster Präzision spielte sie überraschende Figuren und Wendungen, wie sie von ihren grossen Lehrmeistern nie zu hören waren. Dabei modulierte sie gekonnt die Saiten, schliff die Töne an und brachte ihre Gitarre zum Singen. Einzigartig! Aber auch als Sängerin vermochte Sue Foley zu überzeugen. Mit heller, leicht angerauter Stimme interpretierte sie die Songs mit einem kräftigen Schuss Nonchalance.

Programm mit Texasblues und Ohrwürmern

Neben seiner brillanten Kollegin hatte der zweite Gitarrist auf der Bühne, Anson Funderburgh, keinen leichten Stand. Zweifellos ein exzellenter Musiker, der sein Metier beherrscht. Im Unterschied zu Foley konnte er jedoch in seinen Soli nicht durch grosse Originalität glänzen. Präzise und knackig schliesslich die Rhythmusgruppe mit Jon Penner und Corey Keller.

Die Band spielte ein vielseitiges Programm mit Texasblues und Ohrwürmern wie etwa das «Messin’ With The Kid» von Junior Wells. Was jedoch eigenartig anmutete waren Songs, die schwer an Klassiker des Blues wie «Dust My Broom» von Robert Johnson oder «Howlin’ For My Darling» von Howlin’ Wolf erinnerten, allerdings mit neuen Titeln und geänderten Songtexten versehen wurden. Da war nicht immer klar, ist das jetzt der Klassiker oder etwas Neues. Vielleicht doch etwas Kopistin?