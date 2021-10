Fotografie Eine Ladung Rüben zu Halloween Der Liestaler Fotograf Theodor Strübin (1908–1988) lässt das Bauernjahr fotografisch nüchtern ausklingen.

9 Bilder 9 Bilder Prachtswetter: Der Rebberg Klus bei Aesch, undatiert. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Goldener Herbst, diesige Sicht: In der Luft liegen die Vorahnung auf den nahen Winter und der Geruch von Maische. Der Fotograf Theodor Strübin (1908–1988) dokumentiert gewissenhaft die Arbeiten im Rebberg der Aescher Klus, einst Höhepunkt allen Vergnügens in dem sich zu Ende neigenden Bauernjahr. So schreibt der Liestaler Dichter Wilhelm Senn 1884 über das ausgelassene Treiben während der Weinlese:

«Z Arlise johle si lut, und z Aesch, bygott, düene si singe / Z Rynech, dört danze si gaar, s isch überaal Freud und Vergnüege.»



Neben der Heu- und Getreideernte gehörte das «Herbsten» zu den «grossen Werken», schreibt der Volkskundler Eduard Strübin (1914–2000), galt der Wein doch als Grundnahrungsmittel. Besonders im unteren Teil der alten Landschaft Basel war der Weinbau weit verbreitet, und das seit über Tausend Jahren: In der Aescher Klus fanden sich Reste von Rebstöcken und Stickeln aus der Römerzeit. Die Weindörfer Muttenz und Pratteln beanspruchten nur einen kleinen Teil der Erträge selbst, der Überschuss ging an die Wirte aus dem übrigen Baselbiet.



War die Erntezeit nah, wurde ein «Rebenverbot» erlassen. Nur mit einer Sonderbewilligung war der Zugang erlaubt, ein «Drüübelbammert» hielt in den Nächten Wache, bewaffnet mit einer Schrotflinte. Kirchenglocken läuteten die Weinlese ein, gearbeitet wurde im Sonntagsstaat: Das Herbsten war keine Privatsache, sondern ein gesellschaftlicher Anlass. Im Stedtli stiegen jeweils Hundertschaften in den Rebberg, begleitet von Gesang und Freudenschüssen. «Vivat Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war ein braver Mann», stand noch in den Fünfzigerjahren an der Liestaler Ergolzbrücke.



Bauprofile statt Rebstöcke

Die Gemeinschaftsarbeit galt als eigentliches Volksfest, Chilbis oder «Suusersunndige» kamen erst ab 1920 auf – zu einem Zeitpunkt, als sich der Weinbau bereits im Niedergang befand. Grund dafür waren die neuen Eisenbahnen, welche die Konkurrenz durch ausländische Weine begünstigten. Produktionskosten und Arbeitslöhne stiegen, um 1900 machten zudem der echte und der falsche Meltau vielen Kulturen den Garaus. 1968 waren die Rebflächen im Landkanton auf eine Grösse von noch knapp 46 Hektaren geschrumpft (1860: 650 ha); statt Stickel steckten jetzt Bauprofile in den Hängen.



Hauruck: Durlipsernte auf einer undatierten Aufnahme. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Theodor Strübin scheint sich fotografisch nicht viel aus dem organisierten Frohsinn um den vergorenen Rebensaft gemacht zu haben, sein Bauernjahr klingt bemerkenswert nüchtern aus. Die Ausbeute der Stichwortsuche im Kulturgüterkatalog des Museumverbunds Baselland ist jedenfalls mager: Das Schlagwort «Chilbi» verhallt sang- und klanglos, und selbst zur geselligen «Metzgete» zeigt Strübin nur die Wurstplatte, nicht das eigentliche Festessen. Vielleicht nahm der eingefleischte Beobachter aber auch einfach lieber teil als abzulichten.



Apropos Licht: Halloween. Handelt es sich beim herbstlichen Laternenspuk – wie beim ausländischen Wein – tatsächlich um eine Importware? Die beiden Strübin zusammengenommen, Theodor und Eduard, geben darauf eine überraschende Antwort. Der fleissige Fotograf dokumentierte auch die Ernte der heimischen Runkelrübe («Durlips»), die bis zum Aufkommen von Silage an Nutztiere verfüttert wurde. Beim Volkskundler lässt sich darüber hinaus nachlesen, wozu die unansehnliche Knolle sonst noch Verwendung fand:

«Knaben höhlen sie etwa aus, schneiden Gesichter hinein und tragen sie dann bei Nacht, mit einem Cheerzli im Innern, herum.»

Und weiter: «Zu solch spielerischem Tun eigneten sich auch die grossen runden Kürbisse, aus denen man im oberen Baselbiet Maluunebappe zubereitete.» Prost Mahlzeit!