Buchhandlung Seitenblick Basler Kult-Buchladen bekommt neuen Namen: Aus Annemarie Pfister wird Seitenblick Vor vier Jahren kam es in dem Laden zu einem personellen Wechsel. Jetzt ist die Zeit für eine Veränderung gekommen, die die Buchhandlung am Petersgraben in eine Zukunft führen soll.

Dorette Paraventi und Corina Lanfranchi sind Inhaberinnen der Buchhandlung am Petersgraben. Bild: zvg/Ute Schendel

Sie ist ein kleines und unauffälliges Bijou am Petersgraben, liegt direkt unterhalb des Petersplatzes: die Buchhandlung Annemarie Pfister. Seit fast einer halben Dekade findet in dem Laden Lesestoff seinen Weg über die Theke. 1974 eröffnete Annemarie Pfister ihn als erste Frauenbuchhandlung der Schweiz, 2019 gab sie nach vielen Jahren das Zepter altersbedingt schliesslich weiter an Dorette Paraventi, 2021 wurde Mitarbeiterin Corina Lanfranchi neben Paraventi zur zweiten Inhaberin.

Was Mainstream ist, steht in der Buchhandlung nicht im Zentrum. Die kleine Auswahl an Buchempfehlungen auf der Website entspricht nicht den Bestsellerlisten. Die beiden führen den Buchladen, wie es auf der Website heisst, «als kleinen Widerstand gegen den Lauf unserer digitalen Zeit sowie im Spannungsfeld zwischen Stadtkonkurrenz und Internethandel».

Seitenblicke auf die Bücher und ins Schaufenster

Den Laden werden die beiden Frauen auch weiterhin leiten, ab dem 6. Mai allerdings unter einem neuen Namen: Aus der Buchhandlung Annemarie Pfister wird die Buchhandlung Seitenblick.

Der neue Name sei einerseits eine Referenz auf ihr Sortiment. «Wir legen viel Wert darauf, Bücher zu haben, die nicht in jeder Buchhandlung aufliegen», erzählt Lanfranchi. Aber es ist auch wörtlich gemeint. Und bezieht sich auf den Blick auf die Buchseiten beim Lesen, aber auch auf den Laden: «Mir ist aufgefallen, dass die Menschen beim Vorbeispazieren häufig einen Blick zur Seite auf unser Schaufenster werfen.»

Für die beiden Inhaberinnen sei der Zeitpunkt für den Namenswechsel des Ladens momentan passend: «Wir haben ihn vor einigen Jahren übernommen und möchten nun auch unsere persönliche Note mit einbringen», sagt Lanfranchi.

«Man muss an das glauben, was man tut»

Auch junge Generationen möchten sie wieder stärker in den Laden holen – einerseits via soziale Medien, andererseits durch Anpassungen des Sortiments, sagt Lanfranchi weiter. Besonders englische Bücher und Graphic Novels gibt es bei ihnen inzwischen vermehrt zu kaufen, was bei der jüngeren Leserschaft gut ankommt. Seit einiger Zeit bietet die Buchhandlung ausserdem thematische «Buchabos» an: Damit erhält man alle zwei Monate frisches Lesefutter nach Hause geliefert.

Und was muss die Buchhandlung bieten, um in Zukunft zu überleben? «Das ist eigentlich das, was wir uns täglich fragen», schmunzelt Lanfranchi. «Ich glaube, man muss ein Angebot haben, das man sonst nicht findet, und ein Ort für persönliche Begegnung sein. Und vor allem bin ich überzeugt, dass man einfach an das glauben muss, was man tut.»