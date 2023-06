Textilien «Che Bella Figura!» präsentiert das Werden der europäischen Haute Couture Eine 600-jährige Geschichte der Textilien: In der Galerie Praxis in Basel wird die Kamer-Ruf Kollektion erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Kuratorenteam: Bernhard Duss, Thessy Schoenholzer Nichols, Cyril Kazis (von links). Bild: zvg

Hat bereits im 19. Jahrhundert die erste Influencerin gewirkt? Das kommt notabene auf die Definition dieses Berufsbildes an. Aber Tatsache ist, dass die Fürstin Pauline von Metternich (1836–1921) als Salonnière auf den Höfen in Wien und Paris massgeblich die Modetrends beeinflusste. Dies und reichlich mehr erschliesst sich pünktlich zur Art Basel in der Ausstellung «Che Bella Figura!», die eine jahrhundertealte Modegeschichte präsentiert.

In der Galerie Praxis wird die Kamer-Ruf Kollektion gezeigt, die lückenlos einen 600-jährigen Zeitraum der europäischen Textilien abdeckt und die Geschichte der Haute Couture abbildet. Vor zwölf Jahren begannen Kamer und Ruf, Kostüme und Textilien für diese Sammlung zu kaufen, teilweise auf Auktionen, teilweise direkt aus Privatbesitz, in Europa und den USA. Die Kollektion beinhaltet sowohl aus sechs Jahrhunderten 1400 textile Objekte als auch aus dem Zeitraum des 18. Jahrhunderts bis zu den 1920er-Jahren 700 historische Kostüme (seltene Kinder-, Herren- und Damenmode) und dazu 800 Accessoires.

Bisher war die Sammlung nur Fachleuten wie Museumsdirektorinnen, Kuratoren und Historikerinnen zugänglich. Thessy Schoenholzer Nichols, Cyril Kazis und Bernhard Duss haben nun die Ausstellung zu Mode und Textilien kuratiert und konzipiert.

Dargestellt mit visuellem Konzept

«Cyril Kazis und ich haben ähnliche Vorstellungen davon, wie eine Galerie funktionieren kann: Als offener Raum zwischen Galerie, Museum und Begegnungsort für Ausstellungen, um Themen neuartig aufzugreifen», sagt Thessy Schoenholzer Nichols. Kazis’ Galerie Praxis ist in der Bäumleingasse 9 im selben Haus, wo die Beyelers mit ihrer weltberühmten Galerie (und jetzt Fondation) gestartet haben. Sie befindet sich mitten im historischen Teil von Basel in zentraler Lage zwischen Kunstmuseum und Kunsthalle, und das Antikenmuseum ist unmittelbar um die Ecke.

Antik sind teilweise auch die derzeitigen Ausstellungsobjekte: «Uns war klar, dass nicht nur die modernen Textilien von Künstlern wie Chagall, Picasso, Vasarely oder Warhol der Kamer-Ruf Kollektion gezeigt werden sollen, sondern auch die antiken Stoffe», berichtet Schoenholzer Nichols. «Der immense Umfang der Sammlung verlangte nach einem ausgeklügelten Konzept. Die beiden Sammler und Händler Wolfgang Ruf und Martin Kamer liessen uns, dem Kuratorenteam, alle Freiheit, den Einblick in die Kollektion nach unseren Vorstellungen zu gestalten.»

Die Sammlung ist unermesslich in Grösse und Wert

Die Auseinandersetzung führte zu dem Konzept, dass die Textilien aus sechs Jahrhunderten und die historischen Kostüme wie Kunstwerke ausgestellt werden. Zwar sind einerseits Roben erwartungsgemäss auf Puppen angebracht, andererseits werden die Räumlichkeiten der Galerie Praxis mit einbezogen.

So hat der Textildesigner Bernhard Duss eine monumentale Wandcollage gestaltet. Zudem werden auf grossen Monitoren Videos gezeigt, welche die gesamte Sammlung animiert dokumentieren und die Lebensgefühle aus vergangenen Epochen auferstehen lassen.