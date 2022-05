«Check at Home» Geschlechtskrankheiten: Aidshilfe beider Basel bietet neu Test für Zuhause an Mit dem Angebot «Check at Home» kann man sich neu auf die sexuell übertragbaren Infektionen HIV, Gonorrhö, Syphilis und Chlamydien testen – und muss dafür nicht mehr zur Ärztin.

So sieht das Test-Kit für Zuhause aus. Die Proben werden selbständig entnommen. Aidshilfe

Rund 7000 Frauen stecken sich jährlich mit Chlamydien an. Die Zahl sei «seit 2015 auf hohem Niveau stabil». Das schreibt das Bundesamt für Statistik in ihrem Bericht zu meldepflichtigen Geschlechtskrankheiten in der Schweiz. Ein Problem der Erhebung: Da eine Ansteckung oft asymptotisch verläuft, wird vermutet, dass die Dunkelziffer hoch ist.

Bis jetzt musste man sich in der Region Basel vom Arzt oder in einer medizinischen Einrichtung aus Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien, Gonorrhö, HIV oder Syphilis testen lassen. Um mehr Menschen zu erreichen, bietet die Aidshilfe beider Basel jetzt aber ein Test-Kit für Zuhause an. «Es zeigt sich, dass bei viele Menschen ein Bedürfnis nach raschen und unkomplizierten Testmöglichkeiten besteht», so Carla Schuler, STV Leiterin Testangebote der AHbB, in einer Medienmitteilung der Aidshilfe am Montag.

Das Angebot ist online zu finden. Es gebe verschiedene Test-Kits und Betroffene erhielten eine telefonische Beratung des Gesundheitszentrums ihrer Wahl. Zwei Gesundheitszentren der Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) seien ab Mai beim Angebot dabei, das von der Aids-Hilfe Schweiz sowie Fachstellen aus dem Bereich Sexuelle Gesundheit ins Leben gerufen wurde. die AHbB-Test- und Beratungsstelle (für die ganze Bevölkerung) sowie der «Checkpoint Basel» für Männer, die Sex mit Männern haben.

Das Prozedere funktioniert folgendermassen: Zuerst erfolgt eine Beratung, dann wir Zuhause eine Probe entnommen. Das Resultat kommt dann vom gewählten Gesundheitszentrum innert weniger Tage.