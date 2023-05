Chorfestival Riesiges Spektakel in der Joggelihalle: Europas Jugend-Chöre gastieren in Basel Nach den Corona-Turbulenzen 2021 darf sich Basel über die Auffahrtstage wieder auf ein «richtiges» Jugendchor-Festival freuen.

Die Knabenkantorei Basel ist seit Jahren fester Bestandteil des Festivals. Dieses Jahr ist sie an sieben Konzerten live zu erleben. Bild: zvg/Guido Schärli

Alle zwei Jahre treffen die besten Basler und Schweizer Jugendchor-Ensembles auf herausragende junge Chöre aus Europa. Dass Nähe wieder möglich ist, muss erst mal gefeiert werden, so richtig üppig natürlich: Den Festival-Auftakt bildet am Mittwochabend ein riesiges Chorspektakel in der St. Jakobshalle mit mehr als 1000 jungen Sängerinnen und Sängern.

Doch obwohl das Festival enorm gross ist, steht Grösse sonst eher weniger im Vordergrund. Die vielen Ensembles verteilen sich im Laufe der vier Auffahrtstage über die Stadt und die Region, singen in den Kirchen und Konzertsälen, auf den Plätzen und in den Parks, manchmal auf Schiffen – also eigentlich überall.

Singen geht immer!

Denn das ist die eigentliche Kernbotschaft dieses Treffens: Singen geht immer! Gerade auch neben den offiziellen Auftritten: Man okkupiert – ganz ohne Klebstoff – die Strassen, Plätze und Parks, man trifft sich mit Kerzen nachts auf dem Marktplatz. Fast wie am Morgenstreich, bloss nur mit Gesang.

So unterschiedlich die Herkunft, die Kultur und die Sozialisierung auch sein mögen, es gibt ein riesiges Repertoire an stilistisch völlig unterschiedlichen Chor-Hits, das fast alle kennen. Wenn also ein Bündner Chor «La sera sper il lag» anstimmt, dann kann er fast sicher sein, dass die Serben und Litauer mitsingen. Und bitte gerne auch das Publikum.

Das Gemeinschaftsgefühl im Zentrum

Das ist es dann auch, wovon viele der Teilnehmenden mit leuchtenden Augen erzählen. Natürlich ist es toll, auf der Stadtcasino-Bühne zu stehen und dem vollen Saal und den anderen Chören zu zeigen, was man erarbeitet hat.

Aber das gemeinsame Singen, die informellen Treffen beim gegenseitigen Zuhören oder in den vielen Gastfamilien, die Begegnungen mit Gleichaltrigen aus unbekannten Ländern, die sich dann als gar nicht so fremd herausstellen, das Gefühl von Gemeinschaft, das sich beim Singen sofort einstellt, Gespräche in abenteuerlichem Englisch, das Handy voll mit neuen Kontaktdaten: Das bleibt für sehr lange.

Ein Mädchenchor kommt dieses Jahr aus der Ukraine

Die Vielfalt ist gross, ebenso die Qualität der eingeladenen Chöre: Was manche dieser in ganz Europa ausgewählten Ensembles an Chorkultur mitbringen, kann teilweise mit den besten Vokal-Ensembles oder Profi-Chören mithalten. Da wird akribisch ausgelesen und intensiv mit den jungen Stimmen gearbeitet.

Bei anderen steht eher das Mitmachen im Vordergrund: in Ensembles, in denen mitsingen darf, wer Freude daran hat. Ein Mädchenchor kommt dieses Jahr aus der Ukraine, andere Mädchen-, Knaben- und Jugendchöre aus Finnland oder Belgien, Irland oder Georgien, Lettland oder Polen.

Basel seit Jahren mit starker Vertretung

Auch Schweizer Chöre behaupten sich in dieser europäischen Elite. Besonders Basel zeigt sich in diesem Schaufenster seit Jahren stark mit der Knaben- und der Mädchenkantorei sowie den Jugendchören der Musikakademie. Der Schweizer und der Bündner Jugendchor, der Boys Choir Lucerne und der Jodelchor «Jutz» vertreten dieses Jahr darüber hinaus die Schweizer Chorlandschaft.

Jeweils ein Gastchor aus Übersee macht das europäische Festival zum weltverbindenden Treffen. Diesmal kommt er von den Philippinen, aus der Kleinstadt Baao und bringt einen Einblick in die bei uns kaum bekannte grosse Chortradition des Inselstaates mit. Man sagt, das Singen sei den Menschen auf den Philippinen sogar wichtiger als das Tanzen.

Die Auftritte sind das eine, der Austausch ist aber nicht minder wichtig. Es gibt ein Nachwuchs-Atelier, man kann sich in Body-Percussion üben, Workshops werden angeboten, ebenso wie ein Treffen für Chorleiterinnen und -leiter.

Dichtes Programm in der ganzen Region

Schon im Vorfeld sind zahlreiche Verbindungen zwischen den teilnehmenden Chören entstanden: Man übt seinen Part und in Basel wird dann zusammengesetzt, zum Beispiel in «Nordic Light», dem gross besetzten zeitgenössischen Werk des estnischen Komponisten Eriks Esenvalds.

Man wolle vor allem auch die Vielfalt der Chormusik zeigen, sagt die Festivalleiterin Kathrin Renggli: «Raffiniert arrangierte Popsongs haben genauso Platz wie anspruchsvolle, zeitgenössische Chorwerke oder eingängige Volkslieder. Andererseits werden die Chöre Musik aus ihrem eigenen Kulturkreis zeigen. Wir wollen damit dem Publikum die unverwechselbare Seite jedes Chores näherbringen.»

Über Auffahrt kann man ein paar Ohren voll mitnehmen. Wo genau, ist nicht so wichtig: Das Programm ist dichter als die Speisekarte eines Gross-Restaurants, und die ansteckende Begeisterung der jungen Singenden trägt bis in die kleinste Kirche.