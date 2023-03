Club Festival Die BScene bringt regionale und nationale Acts auf die Kaserne-Bühnen Das Basler Musikfestival BScene läutet jeweils im Frühling die Festivalsaison ein. Die 26. Ausgabe ist wie gewohnt eine bunte Mischung. Bereits zum zweiten Mal wird das gesamte Kasernenareal bespielt.

2022 bespielte die Bscene bereits das gesamte Kasernen Areal. Archivbild: Roland Schmid

Die Basler Musikszene feiert sich jeweils im Frühling selbst. Bereits zum 26. Mal geht das Club Festival BScene über die Bühne. Früher über die ganze Stadt verteilt, bespielt die BScene seit letztem Jahr das gesamte Kasernenareal. Was geblieben ist: Es ist ein Schaufenster für lokale Bands. Insgesamt sind 36 Konzerte geplant, dazu kommen noch Afterpartys.

Am Wochenende vom 21. und 22. April ist es so weit und die BScene lädt wieder zum Entdecken ein. Das diesjährige Programm ist mit einigen Namen, welche über die Region Basel hinaus eine gewisse Bekanntheit haben, geschmückt. So zum Beispiel Evelinn Trouble, das Zürcher Duo Steiner & Madlaina oder der inzwischen auf Mundart singende Fai Baba.

Neben den Bühnenshows veranstaltet die BScene auf dem Kasernenareal ein «Musik-Spielplatz». Konkret werden zahlreiche Workshops angeboten, bei dem Interessierte beispielsweise das DJ-Handwerk erlernen, Samba-Rhythmen trommeln oder Lindy Hopp tanzen können.