«Coppélia» Fern von jeglicher Niedlichkeit: Das Theater Basel entstaubt Ballettklassiker radikal Edward Clugs Neuinterpretation von «Coppélia» ist nicht was man erwartet – und gerade deshalb aufregend. Genauso wie das kühne Bühnenbild.

Edward Clugs «Coppélia» überrascht mit moderner Choreografie und knalligen Outfits. Bild: zvg/Gregory Batardon

Wo bleibt bloss die Musik von Léo Delibes zum Ballett «Coppélia»? Darauf müssen wir vorerst noch warten. Somit bleibt Zeit, um sich mit dem vertraut zu machen, was in den nächsten zwei Stunden nie niedlich anmuten wird. Der Choreograf Edward Clug kürzt und entstaubt den Ballettklassiker radikal, was sich auch im Bühnenraum niederschlägt.

Marko Japelj überrascht mit einem riesigen kipp- und senkbaren Bilderrahmen. Der untere Balken erweist sich als ideale Plattform für die Auftritte von Coppélius (Thomas Martino), der seine Puppe Coppélia (Tana Rosás Suñé) zu einem immer perfekteren Roboter entwickelt. Geht es – wortwörtlich – hoch hinaus, wird Coppélia auf den oberen Balken gehievt, den sie mit abgezirkelten Bein- und Armbewegungen in Besitz nimmt. Ihr betonhart wirkendes, rotes Glockenröckchen erinnert an eine dunkelrote Kirsche.

Kostüme erinnern an Science-Fiction

Das ist die eine Welt; die andere ist jene von Swanilda (Gaia Mentoglio) und Franz (Daniel Rodriguez Domenech), die mit Freunden Hochzeit feiern. Leo Kulas hat die Kostüme – die Frauen in Weiss, die Männer in Schwarz – entworfen: solche, die einander in ihrem Mix aus Internats- und Freizeitkleidung so sehr ähneln, dass fast keine Geschlechterunterschiede auszumachen sind.

Und: Diese Kostüme sind keiner Epoche zuzuordnen. Bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer längsseitig oder schliessen im Kreis das Paar Swanilda/Franz ein, könnten sie deshalb auch einem Science-Fiction-Film entsprungen sein; das Wörtchen «schön» kommt einem da nicht unbedingt in den Sinn.

Clug wagt es, die Geschichte auszuweiten

Genau das ist der springende Punkt in Edward Clugs Choreografie, die dem «Schönen» energisch Widerstand leistet und durch die zeitgenössische Musik von Milko Lazar bereichert wird. Clug weitet den berühmten Klassiker im Hinblick auf eine von technischer Innovation und Manipulation geprägte Welt aus. Deshalb verwundert nicht, dass die Bewegungen und Gesten von Swanilda und Franz jenen von Coppélia ähneln.

Noch weniger erstaunt, dass sich Coppélius der Technik bedient, um auch Swanilda und Franz, die sich ihm und Coppélia zu neugierig genähert haben, als die Seinen umzupolen. Was daraus resultiert? Eine gleichgeschaltete Welt. Gerade noch rechtzeitig gelingt es Swanilda und Franz, sich vom manipulativen Einfluss von Coppélius zu entziehen.

Vorwitzige Frucht: Coppélia (Tana Rosás Suñé). Bild: zvg/Gregory Batardon

Am Ende kauern die beiden – nackt wirkend, da in fleischfarbenen Bodys steckend – am Boden und schauen sich in die Augen, während sich langsam ein gigantisches Kirschenpaar vom Bühnenhimmel senkt. Das Paar hat vorwitzig von einer Frucht (Coppélia) genascht, aber nun obsiegt die Liebe. Wirklich? Man zweifelt.

Paartanz auf Augenhöhe

Nicht die geringsten Zweifel gibt es an Edward Clugs Choreografie, der Compagnie und dem unter Thomas Herzog zu grosser Form auflaufenden Sinfonieorchester Basel. Faszinierend, welche Wirkung die ebenso schmissige wie schmelzende Musik von Delibes im Wechsel zu Lazars repetitiven, von einem Zymbal (Markus Schmied) unterstützten Klängen, entfaltet.

Auch in Basel überzeugt Clugs Erzählkunst und sein unvergleichliches tänzerisches Vokabular. Ob roboterhafte oder spielerische Bewegungen; parallele oder diagonale Gruppenverschiebungen; Hebefiguren, denen eine komplizierte Verschlingung vorausgeht oder Swanildas Lauf über viele Händepaare: Alles zeugt von einem Einfallsreichtum, der insbesondere die Paare konsequent auf Augenhöhe tanzen lässt. Im Einklang mit dem hoch motivierten, Lust am Ungewöhnlichen versprühenden Ballett Basel ist Edward Clug mit seiner Neuinterpretation von «Coppélia» ein Wurf geglückt.