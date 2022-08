Das Wort zum Tag 4. August: Die verflixte Sieben Denkwürdige Feiertage gibt es zuhauf. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit grossartiger TV-Unterhaltung aus Deutschland, einem prominenten Traumpaar aus der Schweiz und einer doppeldeutigen Zahl aus China.

Manchmal war’s dann doch nicht nur der Trostpreis: Rudi Carrell (links) mit glücklicher Kandidatin und glücklichem Kandidaten in der Sendung «Die verflixte Sieben.» Getty

Es ist eine meiner liebsten und prägendsten Fernseherinnerungen. Ich war noch keine zehn Jahre alt, als Rudi Carrell in seiner Samstagabendsendung «Die verflixte Sieben» nicht ohne Schadenfreude den Konjunktiv zelebrierte: «Das wäre Ihr Preis gewesen!», schmetterte er jeweils dem Kandidatenpaar entgegen, das sich gegen einen der hinter Vorhängen versteckten sieben Preise entschieden hatte.

Der Ausspruch wurde zum geflügelten Wort. Und die für heutige Verhältnisse doch etwas langatmige Sendung zum beachtlichen Erfolg: Von 1984 bis 1987 lief sie im Monatsrhythmus im «Ersten». Geblieben sind mir bis heute vor allem die meist schnapszahligen Nieten, die erstaunlich oft gezogen wurden: Ein Paar gewann 777 Regenschirme, ein anderes ging – zumindest in meiner Erinnerung – mit 77’777 Kaugummis nach Hause.

Die Berechnung traditioneller Feiertage

Ein grosser Spass für alle von 7 bis 77. Und absolut irrelevant für den vorliegenden Text, in dem es um die «Nacht der Siebenen» gehen soll, die am heutigen 4. August gefeiert wird. Dass das chinesische Qixi-Fest nicht auf den 7. Juli fällt, liegt am Mondkalender, der im gesamten chinesischsprachigen Raum für die Berechnung traditioneller Feiertage verwendet wird.

Dieser führt dazu, dass der siebte Tag des siebten Monats jedes Jahr auf einen anderen Tag des gregorianischen Kalenders zu liegen kommt. So zum Beispiel auf den 20. August 2015, den 9. August 2016, den 28. August 2017, den 17. August 2018, den 7. August 2019, den 25. August 2020, den 14. August 2021 und nun eben auf den 4. August 2022.

«Die Nacht der Siebenen» – Sprachbegabte versuchen sich an der Aussprache von «Qixi» (in etwa: «tschih schih») – ist in ihrer Bedeutung und Ausrichtung vergleichbar mit dem westlichen Valentinstag. Der Legende nach geht die Feiernacht zurück auf zwei von der Milchstrasse getrennte Sterne, die nur am siebten Abend des siebten Monats zusammenfinden.

Zu der schön traurigen Geschichte passt, dass im Chinesischen die Zahl 7 gleichermassen als Glücks- und als Unglückszahl gelesen werden kann. Zudem wird die Zahl gleich ausgesprochen wie das Wort für «beleidigen» oder «betrügen».

Das heimische Bett als Trostpreis

Apropos Betrug: Das Schweizer TV-Traumpaar Paola und Kurt Felix nutzte damals die eingangs erwähnte Unterhaltungsshow, um Rudi Carrell mit der versteckten Kamera zu erwischen. So liessen die beiden das heimische Bett des Talkmasters, der stets verkündet hatte, er liesse sich nicht von «Verstehen Sie Spass?» reinlegen, ins Studio schaffen, um es dort als Trostpreis zu verschenken.

Was in der Retrospektive nur halb lustig klingt, war wohl auch damals in den Achtzigern nicht der grösste Brüller. Jedenfalls ist mir im Gegensatz zu Carrells Aussprüchen dieser Moment der grenzüberschreitenden TV-Unterhaltung nicht ansatzweise in Erinnerung geblieben. Das wäre ihre Pointe gewesen.