Das Wort zum Tag 6. September: Verschiebe doch auf Morgen, was Dir heut bereitet Sorgen Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch heute – und ein bisschen auch gestern.

Vermutlich hatten Sie am gestrigen Montag Besseres zu tun. Vielleicht mussten Sie die Topfpflanzen abduschen? Mareycke Frehner

Ich will Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, keinen Vorwurf machen. Wir alle machen mal einen Fehler. Wirklich, alles gut! Nicht weiter der Rede wert. Vergessen wir’s. Schwamm drüber, nichts für ungut, kalter Kaffee, Schnee von gestern, andere Backe, erster Stein und so weiter.

Bloss, wo wir’s nun gerade davon haben: Die folgenden Zeilen hätten Sie eigentlich gestern lesen sollen. Das wäre schon noch gut gewesen. Sie sind jetzt, wenn wir ehrlich sind, je nach Uhrzeit Ihrer Lektüre einen halben bis einen ganzen Tag zu spät. Mindestens! Das ist schon happig, oder? Aber wie gesagt, ich will Nachsicht üben und Ihnen grosszügig verzeihen.

Vermutlich hatten Sie am gestrigen Montag Besseres zu tun. Vielleicht mussten Sie die Gewürze im Küchenschrank alphabetisch ordnen (Kapernpaste, Kardamom, Knoblauchpulver, Koriander, Kreuzkümmel, Kümmel, Kurkuma). Oder die Topfpflanzen abduschen, hinter dem Sofa sauber machen, die Kinder und/oder Haustiere füttern. Oder Sie haben sich Richard Wagners Monumentaloper «Die Meistersinger von Nürnberg» (rund 315 Minuten) viereinhalb-Mal am Stück angeschaut. Oder «Her Majesty» von den Beatles (23 Sekunden) 3756-Mal angehört.

Wen trifft die Schuld?

So oder so, Sie haben ganz offenkundig Ihre Wege gefunden, um gestern nicht das zu tun, was Sie eigentlich hätten tun sollen. Nämlich diese mit grossem Vorlauf auf den Punkt kommende Glosse zum Thema der Prokrastination (aus dem Lateinischen «procrastinatio» für «Aufschub» oder «Vertagung») zu lesen.

Gut, ich gebe zu, dass die Schuld womöglich nicht alleine bei Ihnen liegt. Immerhin ist der hier vorliegende Text ja erst in der heutigen Zeitung und auch eben erst online erschienen. Aber Sie müssen sich nun nicht mit so einem Detail aus der Affäre zu ziehen versuchen. Aufschieberinnen und Aufschiebern wie Ihnen kommt ja bekanntlich jede Ausrede gelegen, um erst Morgen zu besorgen, was heut bereitet Sorgen.

Mich jedenfalls trifft da nicht den Hauch einer Mitschuld. Immerhin schreiben wir zum Zeitpunkt, da ich diesen Text verfasse, noch Montag. Und zwar den 5. September. Also punktgenau jenes Datum, an dem in den Vereinigten Staaten der «Be Late For Something Day» begangen wird.

Der Newsletter vor Vormonat

Dieser wurde im Jahre 1956 vom Procrastinators’ Club of America ausgerufen. Die in Philadelphia ansässige Vereinigung mit rund 6000 Mitgliedern aus aller Welt hat sich der «Philosophie der Entspannung durch Aufschieben unwichtiger Dinge auf später» verschrieben. Bezeichnenderweise nennt sich das monatlich erscheinende Infoschreiben «Last Month’s Newsletter».

Als Reaktion auf diesen Feiertag der Faulen wird seit dem Jahrtausendwechsel am 6. September der kämpferisch betitelte «Fight Procrastination Day» gefeiert. Die Quellen­lage ist hierzu deutlich dürftiger – womöglich haben die beiden Gründerinnen (die ansonsten gänzlich unbekannten Schülerinnen oder Studentinnen Larissa Wilson und Colleen Gilg) den entsprechenden Wikipedia-Eintrag auf später verschoben.

Eines noch: Warum der Anti-Aufschiebe-Tag im Kalender nach dem Procrastination Day kommt und nicht davor, ist ein Rätsel, ab dem ich mir das Hirn zermartere. Wie passend, dass es den «Kopfschmerztag» gibt. Ausgerufen vom Bundesverband Deutsche Schmerz­hilfe. Und datiert auf gestern.