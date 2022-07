Das Wort zum Tag Auf eine Tasse Esperanto Denkwürdige Feiertage gibt es zuhauf. Heute beschäftigen wir uns mit der Völkerverständigung.

jaw

Lässt sich der Turm zu Babel zurückbauen? Also nicht das Gebäude selbst, sondern die heillose Sprachverwirrung, welche die Himmelsstürmerei laut Bibel über die Menschheit brachte? Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917) glaubte fest daran. Aufgewachsen in Białystok, im damals russisch annektierten «Kongresspolen», wurde der jüdischstämmige Zamenhof früh Zeuge von Pogromen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der praktizierende Augenarzt diagnostizierte Kommunikationsprobleme, war sein Heimatort doch ein multikultureller Schmelztiegel.

Zamenhof, der als Sohn eines Sprachlehrers neben Russisch, Jiddisch, Hebräisch und Polnisch auch Französisch, Deutsch, Latein und Englisch beherrschte, entwickelte zwecks friedlicher Völkerverständigung eine internationale Sprache, zu der am 26. Juli 1887 sein erstes Lehrbuch, das «Unua Libro» erschien. Da er um seine Reputation als Arzt fürchtete, publizierte er unter dem Pseudonym Dr. Esperanto («ein Hoffender»), was sich auf die Namensgebung niederschlug: Von den heute etwa 500 konstruierten «Plansprachen» ist Esperanto mit geschätzten 1000 bis 2000 Muttersprachlerinnen weltweit führend. Der Deutsche Esperanto-Bund schätzt, dass etwa 100’000 Menschen die Sprache regelmässig nutzen.

Captain Kirk spricht Esperanto

Simple Grammatik, einfache Aussprache und ein Wortschatz, der sich mehrheitlich auf romanische, aber auch germanische Wurzeln stützt: Esperanto stiess früh auf Anklang. Seit 1903 gibt es einen schweizerischen Landesverband, 1908 wurde in der Schweiz zudem eine Dachorganisation mit dem Ziel gegründet, Esperanto global als Zweitsprache zu etablieren. Den Ausbruch zweier Weltkriege konnte die Plansprache dennoch nicht verhindern, sie wurde von Kommunisten wie Nazis unterdrückt.

Dafür erlebte Esperanto während des Kalten Krieges einen unverhofften Aufschwung: 1954 unterstützte die Unesco die Sprache durch eine Resolution, sozialistische Staaten förderten sie, um die Verbreitung des Englischen einzudämmen. In den Sechzigerjahren wurden zwei Spielfilme in Esperanto gedreht, darunter «Inkubo» aus den USA mit William Shatner in einer Hauptrolle. Als interstellarer Friedensstifter Captain James T. Kirk von der USS Enterprise sollte er kurz darauf einer weiteren Plansprache begegnen – dem Klingonisch.

William Shatner in «Inkubo». Youtube

Bislang hat es das Esperanto in keinem Land zur Amtssprache geschafft, obwohl der Vatikan liturgische Messen und China regelmässige Nachrichtensendungen in der Plansprache zulässt. Etwa zwei Drittel der Mitglieder des Esperanto-Weltbundes leben in Europa. Wer sich im Urlaub also besonders weltläufig geben will, wirft den Online-Translator auf Google an und bestellt zur Feier des Esperanto-Tages seinen Espresso mit den Worten: «Mi ŝatus espresson, mi petas». Es darf auch ein Kaffee-Milkshake sein – der wird in den USA heute ebenfalls offiziell gefeiert.