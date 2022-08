Das Wort zum Tag Wetterhexen und Klimawandler Denkwürdige Feiertage gibt es zuhauf. Am 10. August beschäftigen wir uns mit alternativen Wettermodellen.

jaw

Hageldellen im Autodach, tote Hose im Flussbett und schon wieder ein schlechtes Gewissen von wegen Klimawandel. Dabei gäbe es durchaus andere Sündenböcke, zum Beispiel – richtig gelesen – Hexen. In den vergangenen sechs Jahrzehnten, so schätzt das katholische Hilfswerk missio Aachen, starben weltweit mehr Frauen, Männer und Kinder am Aberglauben als zur Hoch-Zeit der europäischen Hexenverfolgungen.

Am 10. August 2012 wurde in Papua Neuguinea Christina Pakuma auf einen Scheiterhaufen gefesselt und mit glühenden Eisen und Buschmessern traktiert, bevor die Schweizer Ordensfrau Lorena Jenal sie vor dem wütenden Mob retten konnte. Nach Pakumas Krebstod hat missio Aachen den 10. August deshalb vor zwei Jahren zum Internationalen Tag gegen den Hexenwahn ausgerufen, der besonders in Afrika, Asien und Ozeanien, aber auch in gewissen Staaten Lateinamerikas fortbesteht.

Wer darin eine Restschwärze des finstersten Mittelalters sieht, sollte allerdings noch einmal vor der eigenen Haustür kehren: Wie der deutsche Rechtshistoriker Harald Maihold schreibt, waren Folter und Todesstrafen dem mittelalterlichen Anklageverfahren fremd, der Höhepunkt der Verfolgungswelle in Europa lag zwischen 1550 und 1650 – zu einer Zeit also, «in der die Grundlagen des modernen Staats- und Rechtsdenkens entwickelt wurden», wie Maihold schreibt. Und damit zurück zu Hagel und Dürre.

Aufhängen, bis die ­Schulter auskugelt

Die frühe Neuzeit plagte sich nämlich nicht nur mit Konfessionsstreitigkeiten und Pandemien, sondern auch mit der Kleinen Eiszeit, die doch gross genug war, um ganz Europa in eine anhaltende Hungersnot zu stürzen. Und da nichts grundlos geschieht, wurden nebst verschiedenen Minderheiten auch vermeintliche Hexen verfolgt, die sich auf sogenannten Schadzauber verstehen.

So ist zum Beispiel in den «Aktensammlungen zur Geschichte der Basler Reformation» zu lesen, wie die «Unholdin» Dilge Glaserin aus Pfeffingen 1532 mit einer Haselrute in einen Brunnen geschlagen habe, «do sige ein grosser Hagel kommen und den Haber geschlagen».

Solche «Geständniss» wurden selbstverständlich nicht freiwillig abgelegt, Maihold berichtet von der Riehener «Hexenzauberin» Margreth Vögtlin, die 1602 alle Anschuldigungen zurückwies und deshalb die Tortur des «Aufziehens» über sich ergehen lassen musste: Der Folterknecht bindet den Beschuldigten die Hände auf dem Rücken zusammen und hängt ihnen schwere Gewichte an die Füsse, bis die Armgelenke auskugeln.

Ein friedlicheres Mittel zur Unwetterbekämpfung war etwa das Vorhalten eines Spiegels, um Wetterhexen mit deren eigenen Abbild zu schrecken. Bei Klimawandlern und -leugnerinnen funktioniert das noch nicht.