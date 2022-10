«Die Beschatter» Kunstblut und Cervalatgeruch beim Public Viewing auf dem Marktplatz Der Andrang war gross, die Reaktionen blieben verhalten. So verlief die öffentliche Vorführung der ersten zwei Folgen des neuen SRF-Krimis mit Dreh- und Spielort Basel.

Rund 500 Zuschauende verfolgten am Sonntagabend die ersten zwei «Beschatter»-Fälle auf dem Marktplatz. Bild: Juri Junkov

Man habe alles unternommen, dass sich die Filmschaffenden wohlfühlen in Basel, sagt Regierungspräsident Beat Jans am Sonntagabend auf dem Marktplatz. Der Eifer, mit dem die Stadt als Dreh- und Spielort um den neuen SRF-Krimi geworben hat, findet nun mit einem Public Viewing seinen Abschluss.

Unter der Moderation von Catherine Thommen dürfen Fernsehmacher, Schauspielerinnen, Komponisten und Standortförderinnen in einem halbstündigen Panel ihre Freude über die anstehende Premiere kundtun und der sechsteiligen Reihe Vorschusslorbeeren aussprechen.

500 Stühle – und fast alle sind besetzt

Zudem haben das Stadtmarketing und das Präsidialamt 500 Stühle vor der grossen Leinwand bereitgestellt – «sehr optimistisch» urteilten ­Insider hinter vorgehaltener Hand. Zumal man die beiden ersten Folgen der «Beschatter» zeitgleich im wohlig warmen Wohnzimmer schauen konnte. Doch mit Petrus’ Hilfe – das Thermometer fällt nicht unter 14 Grad – geht die Rechnung auf: Nur noch vereinzelte Stühle sind frei, als kurz vor 20 Uhr das hektisch geschnittene Gewaltverbrechen an einer Prostituierten gezeigt wird, mit dem die erste Folge der «Beschatter» eröffnet.

Wenig später sieht man kurz den Rhein, die Rochetürme und das Münster, das nur wenige hundert Meter entfernt steht. Ein flacher Zürcherwitz des Polizisten Bättig verhallt ohne Echo. Martin Vischer, der in der Serie den lokalen Beamten spielt, hatte zuvor in der Gesprächsrunde mit seiner Demonstration der speziellen Pistolenhaltung der Basler Polizei einen deutlich grösseren Lacher abgeholt.

Vor der Premiere gab es ein halbstündiges Panel. Bild: Juri Junkov

Eher überraschend sorgt hingegen ausgerechnet jene Szene für Erheiterung, in der eine Zeugin – vermeintlich – erschossen wird. Auf der Leinwand sind die Hände von Caroline Rasser (ein kurzer Gastauftritt) voller Kunstblut, und die Leute auf dem Marktplatz ­amüsieren sich ab dem erschrockenen «Mon Dieu!» der Daig-­Dame Doro Iselin (Esther Gemsch).

Ob sich die TV-­Macher so das Nebeneinander von düsterem Drama und leichter Komödie vorstellten, die sie im Vorfeld als Eigenheit der Serie gelobt hatten? Nach 60 Minuten ertönt ein verhaltener Höflichkeitsapplaus für die Pilot­folge.

Weiter ins warme Wohnzimmer

Ein Paar mittleren Alters nutzt die kurze Pause zum Aufbruch. «Wir haben uns gut unterhalten gefühlt, aber nun wird's uns hier doch etwas zu frisch», sagt sie. Und er ergänzt, dass er sich auf dem Heimweg noch überlege, ob er die zweite Folge im warmen Wohnzimmer schaue oder doch lieber ein heisses Bad nehme.

Für die nächste «Beschatter»-Folge haben sich die Plätze im hinteren Drittel stark gelichtet. Dabei ist der Plot um einen fehlgeleiteten Fussball-Profi nun deutlich geglückter, und der zweite Krimi hat mehr Drive.

Ein «anrüchiges» Basel ohne Tourismus-Bilder

Eine fünfköpfige Familie bleibt bis zum Ende, die drei Söhne im Teenageralter haben vor allem an der Figur des liebenswerten Losers Milan (Dardan Sadik) ihre Freude: «Er ist glaub ein bisschen dumm, aber ein guter Mensch» urteilt der ­Älteste. Seine Brüder finden vor allem toll, dass Milan ein FCB-Fan sei – «fast so fest wie wir!».

Die Macherinnen und Macher hinter dem Gemeinschaftsprojekt. Bild: Ingo Höhn

Das Lokalkolorit ist dann auch der Zankapfel unter den Besuchenden: Eine Gruppe Mittzwanziger lobt, dass man nicht nur «so Tourismus-Bilder» zu sehen bekomme, sondern auch «das anrüchige Basel». Eine junge Frau hingegen stört, dass die Charaktere grösstenteils etwas platt seien – «vor allem jene, die so übertrieben Baseldeutsch sprechen». Und sie fragt: «Das sind im echten Leben alles keine Baslerinnen und Basler, oder?»

Krimieuphorie war schliesslich nach zwei Folgen der «Beschatter» nicht zu spüren. Was vielleicht auch am Setting lag: Lauschig war das nicht, so zwischen Bau- und Tramhaltestelle und mit dem Geruch der einsam dastehenden Wurstbude in der Nase. Ein Stand mit Heissgetränken hätte wohl guten Umsatz gemacht. Aber vielleicht blieb nach dem eingangs erwähnten Werben um die Filmschaffenden schlicht keine Energie mehr für die Umgarnung des Publikums.