«Die Beschatter» SRF-Dreharbeiten in Basel: Hotels und Gastronomie haben profitiert Die erste Staffel der SRF-Serie brachte der Region Basel 772'000 Franken ein.

Bespielten insgesamt 22 Locations in der Region Basel: «Die Beschatter». Bild: zvg/Franziska Roth/SRF

Vom Präzedenz- zum Glücksfall: Die SRF-Krimiserie «Die Beschatter» kostete die beiden Basel einiges, sollte aber auch viel einbringen. Insgesamt 295'000 Franken investierte die Film- und Medienförderung der Region Basel in die Dreharbeiten der ersten Staffel. Weitere 100'000 Franken kamen aus dem Kompetenzkonto des Basler Regierungsrates hinzu. 120 Prozent der Investitionen sollten in die Region zurückfliessen.

Die Abrechnung der Produktionsfirma Turnus Film AG zeigt nun: Insgesamt hat die Produktion 721'600 Franken in die Region investiert. Damit liegt der Regionaleffekt in Bezug auf die Unterstützung der Stadt bei 183 Prozent. «Dank der Unterstützung durch den Kanton und dem Wohlwollen vieler kleiner Basler Institutionen und Partner konnte Turnus Film die Drehzeit in Basel von den ursprünglich geplanten 30 Prozent auf über 63 Prozent erhöhen und somit den künstlerischen und wirtschaftlichen Anteil in Basel verstärken», schreibt Katrin Grögel von der Abteilung Kultur auf Anfrage.

Insgesamt 22 Locations der Stadt Basel sind bespielt worden. Profitiert hätten neben dem regionalen Filmstandort (Filmmusik, Ausstattung, Kostüme, Maske und Kamera) auch die Hotellerie und Gastronomie.

1100 Hotelnächte in Basel gebucht

Nach Angaben von SRF waren zwölf Crewmitglieder und 20 Zusatzmitarbeitende mit Wohnsitz in Basel an der ersten Staffel beteiligt, dazu kommen 20 Schauspielerinnen und Schauspieler mit Basler Wohnsitz. Insgesamt wurden für die Produktion 1100 Hotelnächte und 771 Übernachtungen in Wohnungen in der Stadt Basel gebucht.

Für die zweite Staffel der «Beschatter» haben die beiden Basel bislang noch kein Unterstützungsgesuch erhalten. Michael Steiger von der Produktionsfirma Turnus Film AG wird aber beim nächstmöglichen Termin ein entsprechendes Gesuch einreichen, wie er auf Anfrage bestätigt. Vorher finde aber noch ein Austausch mit den zuständigen Personen aus den Kulturabteilungen statt.