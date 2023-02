«Die Drey scheenschte Dääg» Von Maskenbällen und gefährlichen Fackeln: Eine nostalgische Reise in die Vergangenheit der Basler Fasnacht Das Museum der Kulturen Basel hat seine Dauerausstellung zur Basler Fasnacht nach 20 Jahren erneuert. Die Schau zur Vergangenheit der Fasnacht bietet spannende Fakten und Hintergründe.

Highlight der Ausstellung sind die nachgestellten Räume, darunter auch die Fasnachtsbeiz. Bild: Omar Lemke/MKB

Während draussen auf der «Gass» das bunte Treiben der diesjährigen «drey scheenschte Dääg» herrscht, kann man sich im Museum der Kulturen am Münsterplatz in einer Dauerausstellung der Vergangenheit der Fasnacht zuwenden. Die ursprünglich 2004 kuratierte Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Verein Basler Fasnachts-Welt entstanden und hat dieses Jahr im Zuge eines neuen Bodens an einigen Stellen auch eine Aktualisierung erhalten.

Die Einblicke in die Geschichte der Fasnacht sind faszinierend. Einst gehörten noch Pferde und Gewehre zur Fasnacht (zumindest gemäss einem «Bogen des Basler Carneval 1981»), genau wie die «Masggi»-Maskenbälle, die in den 1920er-Jahren ihre letzte goldene Zeit hatten, bevor das Interesse daran schwand und sie langsam aus der Mode kamen. Die Ausstellung präsentiert zudem spannende Fakten wie etwa den ersten Beleg für die Bezeichnung «Clique» im Jahr 1859 oder die Anzahl Larven, die jährlich hergestellt wird.

Eine Reise durch die vergangenen Dekaden der Fasnacht

Begrüsst wird man in der Ausstellung von Steckenlaternen, einem hundertjährigen Lällekönig-Blätzlibajass und einem Bildschirm, der neben einem einführenden Video zur Basler Fasnacht auch mit Informationen zu jedem der zentralen Elemente der Fasnacht aufwartet. Anhand von Fotografien kann man sich ausserdem bildlich durch die Dekaden vergangener Fasnachten klicken.

Aber auch Blicke hinter die Kulissen der Fasnacht und deren Vorbereitung bietet die Ausstellung, die in einer alten Wohnung eingerichtet ist: Ein Böggli – das Übungsinstrument für Trommler – lädt ein zum Ausprobieren erster Märsche, die unterschiedlichen Notierungstechniken und Cliquenstile machen es, so lernt man, teilweise schwierig, gemeinsam zu trommeln. Und im nachgebauten Larvenatelier sind die verschiedenen Stadien der Larvenherstellung zu betrachten: Von der kaschierten Form hin zur weissen Grundierung zur fertig bemalten Larve. Und direkt nebenan ist auf pastellfarbener Räppli-Wandbemalung eine Vielzahl alter Larven zu bestaunen.

Fasnachtsklänge auch abseits der Strasse

Highlight der Ausstellung im Museum der Kulturen ist neben dem Larvenatelier die nachgestellte Fasnachtsbeiz. Die Liebe zum Detail überzeugt. Bis hin zu den Zigarettenstummeln im Aschenbecher wurde die Szene nachgestellt: von der Mehlsuppe über einen schlafenden Aktiven hin zu den rezitierenden Schnitzelbängglern, deren Bängge inklusive Gelächter durch die Ausstellung klingen und sich mit Fasnachtsmärschen aus einem anderen Raum zum fasnächtlichen Grundrauschen verdichten.

Die Laterne von 2017 ist neu auch Teil der Ausstellung. Bild: Omar Lemke/MKB

Historische und aktuellere Laternen zieren den Gang der Ausstellungsräumlichkeiten; im Zuge der Aktualisierung neu dazugekommen ist die Laterne der Olympia 1908 von 2017. Peperoni, Bananen und Brokkoli zieren die Vorderseite. Mit dem Sujet «Friss und Stirb – Uff em Krüzzug für e besseri Wält» nimmt die Clique die Veganerinnen und Veganer auf die Schippe. Wo seit vielen Jahren Satire und Komik ihren Platz finden, stand am Anfang allerdings eine Notwendigkeit: Die Laternen kamen zum Einsatz, als die Polizei 1845 gefährliche Fackeln an der Basler Fasnacht verbot.

Fasnachtsfieber für Touristen und Aktive

Dokumente, Fotos, Zeitungen, Larven, Laternen, Notenblätter und Skizzen lassen Nostalgie aufkommen. Die eher kleine Ausstellung wird der Vielseitigkeit der Fasnacht dennoch gerecht und plündert den Fundus und das Material so, dass jede und jeder – vom Aktiven zur Touristin – vom Fasnachtsfieber gepackt wird.