Doppelausstellung Übergross und luftig leicht: XXL-Werke im Kunsthaus Baselland Das Kunsthaus Baselland zeigt Arbeiten der Schweizerinnen Simone Holliger und Pia Fries in aussergewöhnlichen Dimensionen.

Hängt mit jedem Schritt tiefer: «venir en main» von Simone Holliger. Bild: Gina Folly

Neben der Birs, zwischen Fussballstadion, Parkplätzen, Kränen und Gewerbebauten, hängt an einer Wand ein überdimensioniertes Plakat, das wie eine Werbung aussieht. Abgebildet sind zwei Objekte, wohl aus Papier, in kräftigem Bordeauxrot.

Teils eingeknickt und gefaltet, schweben sie vor einem schwarzen Hintergrund. Die Werbung gilt der Kunst: Das Plakat bildet das diesjährige Aussenprojekt des Kunsthauses Baselland. Gestaltet hat es die in Basel arbeitende Künstlerin Simone Holliger (*1986). Ihr widmet das Haus derzeit eine Einzelausstellung, eine zweite der um eine Generation älteren Schweizer Malerin Pia Fries (*1955).

Im Gebäude hinter der Plakatwand hat Holliger ein weiteres Werk installiert und auf den Ort zugeschnitten. «Venir en main» besteht aus einer orangeroten Decke, die sich durch den langen Annexbau zieht und ihn nach oben begrenzt. Sie wirkt fest und kompakt – und gleichzeitig leicht und luftig. Wer durch den Raum geht, erhält den Eindruck eines weichen, organischen Dachs. Doch dann tauchen da Ecken und Kanten auf, die an Holz oder behauene Steine erinnern. Und die Decke scheint sich für den Besucher, die Besucherin mit jedem Schritt tiefer zu senken – bis sich schliesslich ein Ausgang öffnet.

Skulpturen, die in den Raum greifen

Mit ihrer aus dickem, festem Papier und Heissleim gefertigten Rauminstallation setzt Holliger ihr früheres Werk fort. Bisher hat sie ähnliche meterhohe Skulpturen und Plastiken geschaffen, die mit grosszügiger Geste in den Raum greifen.

Wenn sie sich mit einem Ort befasse, stehe das Prozesshafte im Vordergrund, sagt die Künstlerin. Dabei tauchen Fragen auf wie: An welchem Punkt kann ich in die vorhandene Konfiguration eingreifen und somit bestehende Strukturen, Flächen und Punkte nutzen? Sie arbeite assoziativ und treffe die Wahl der Farbe meist direkt vor Ort.

Routine ist keine Option: «durch sieben siebe» von Pia Fries. Bild: Gina Folly / © Pia Fries / 2023, ProLitteris Zürich

Ebenfalls mit Grossformaten – aber in zwei Dimensionen und mit Öl auf Holz – arbeitet die in Deutschland lebende Innerschweizerin Pia Fries. Ihre mehrere Meter hohen und breiten Bilder male sie meist auf dem Atelierboden, erzählt sie. Dabei drehe und wende sie die entstehenden Werke, was ihr einiges an Körperkraft abverlange.

Die Farbe trägt die Künstlerin dick auf, lässt sie eintrocknen oder auch fliessen, bearbeitet sie mit Pinsel, Spachtel oder Rechen. Sie türmt hohe Farbschichten übereinander, die kleine Erhebungen bilden. «Manchmal malt sich die Farbe selber», sagt Fries.

Von Fries' heiter-farbigen Ölbildern, die oft in thematischen Gruppen zusammengefasst sind, geht eine konzentrierte Dynamik aus. Beruhigend wirken dafür die weissen Flächen und der Holzuntergrund, der stellenweise sichtbar wird. Künstlerisch zu arbeiten begann sie in den 1980er-Jahren, als sie in Luzern Bildhauerei und an der Düsseldorfer Akademie als Meisterschülerin bei Gerhard Richter studierte.

«Ihre Werkgruppen bringen immer wieder Neues, noch nicht Gesehenes oder Gekanntes hervor. Routine ist keine Option», stellt Kunsthaus-Direktorin Ines Goldbach fest. Fries sagt, sie arbeite meist ohne festen Plan, lasse ihre Einfälle auf sich zukommen.

Papierbahnen mit verfremdeten Kupferstichen

Neben Arbeiten ab den 1990er-Jahren zeigt das Kunsthaus Baselland erstmals in der Schweiz aktuelle Werke von Fries. Auf langen Papierbahnen hat sie eine Reihe von Siebdrucken aus dem Kupferstich «Herkules Farnese» (1592) von Hendrick Goltzius aufgetragen und grosszügig mit leuchtenden Farben kombiniert. In dieser raumfüllenden Serie nimmt Fries die historischen Bildzitate spielerisch auf, verfremdet sie und taucht sie in leuchtende Farben. Ebenso verfährt sie mit fragmenthaften Pflanzenmotiven aus Stichen der Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian.

Simone Holliger, Jahresaussenprojekt Kunsthaus Baselland 2023. Bild: Gina Folly

Gemeinsam ist den beiden Künstlerinnen, dass ihre übergrossen und doch fein strukturierten Werke nicht erdrücken, sondern dem Publikum viel Raum lassen. Kuratorin Goldbach sagt: «Trotz unterschiedlicher Medien denken und arbeiten beide sowohl malerisch wie auch plastisch.» In ihrem Oeuvre zeige sich eine verwandte Offenheit und Haltung, so zum Beispiel in Bezug auf das Publikum. Diese Frage stellen sich beide: «Bin ich als Künstlerin die wichtigste Person im Raum, oder nehme ich mich zurück und lade mein Gegenüber ein?»

Übrigens: Die Kunstwerbung in Bordeauxrot bildet wohl das letzte Jahresprojekt des Kunsthauses Baselland am heutigen Ort: Wenn alles klappt, wird der Neubau auf dem Dreispitz Ende Jahr fertiggestellt sein.