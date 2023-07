Dresdner Kreuzchor Einer der ältesten Knabenchöre war zu Gast in Münchenstein Die Initiative der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Münchenstein hat sich gelohnt: Zum ersten Mal veranstaltete sie in ihrer Kirche ein Sommerkonzert, das auch gleich ausverkauft war. Mit dem Dresdner Kreuzchor war ein weltbekannter Knabenchor zu Gast.

Die Knaben des Dresdner Kreuzchors sind zwischen neun- und achtzehn-jährig Bild: zvg/Grit Dörre

An einem brütend heissen Sonntagnachmittag weiss man die Kühle im Innern der Kirche Franz St. Xaver zu schätzen. Kirchgemeinderatspräsident Beat Siegfried begrüsste das Publikum sichtlich erfreut über das grosse Interesse an diesem Konzert in Münchenstein.

Doch nicht nur die Kühle des Kirchenraums tat gut. Als dann die glockenreinen Knabenstimmen des Dresdner Kreuzchors «Jauchzet dem Herrn alle Welt» von Felix Mendelssohn Bartholdy anstimmten, war der Zauber vollends da. Hell sind diese Stimmen, unerhört die natürliche Höhe der Soprane, warm und weich der dunkle Bass, der Mischklang ist subtil ausbalanciert. Kreuzkantor Martin Lehmann leitete die jugendlichen Sänger mit wacher Präsenz und sprechender Gestik.

Einer der ältesten Knabenchöre der Welt

Der Dresdner Kreuzchor ist einer der ältesten und berühmtesten Knabenchöre der Welt. Seine Geschichte reicht bis zur Ersterwähnung der Stadt Dresden in das frühe 13. Jahrhundert zurück. Obwohl die Hauptaufgabe der Kreuzianer bis heute das Singen geistlicher Musik in der Kreuzkirche ist, wird er finanziell von der Stadt Dresden getragen. Er vertritt denn auch die sächsische Landeshauptstadt auf seinen weltweiten Tourneen.

Die Chorknaben erhalten in der Schule eine musikalische Ausbildung. Bild: zvg/Grit Dörre

Seit jeher gelten Knabenchöre als hochkarätige Ausbildungsstätten. Bis zum Abitur besuchen die Kreuzianer das Evangelische Kreuzgymnasium, viele wohnen im benachbarten Internat. Neben dem normalen Schulalltag erhalten die Sänger im Alter zwischen neun und achtzehn Jahren individuell Gesangs- und Instrumentalunterricht. Auf diese Art und Weise erhielt schon der berühmte Komponist Franz Schubert (1797–1828) seine musikalische Bildung. Der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Junge schaffte das Vorsingen und wurde bei den Wiener Sängerknaben aufgenommen.

Anderes Hörerlebnis beim Wechselgesang

Der musikalische Horizont dieser teilweise erst Neun- und Zehnjährigen ist enorm. Anton Bruckners «Os justi» ist harmonisch komplex, doch die Kreuzianer sangen es am Sonntag entspannt und mit rhythmischer Innigkeit. Das fugierte «in corde, corde, corde» wanderte ruhig durch alle Stimmlagen. Und nicht nur das Lateinische beherrschen die Jugendlichen so, dass sie wissen, was sie singen. Auch beim Wechsel ins Deutsche verstand man jedes Wort. Die Brahms-Motette «Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz» gewann dadurch in ihrem variativen Charakter an subtiler Intensität.

Das Programm wurde dramaturgisch geschickt in drei Blöcke gegliedert. Dazwischen spielte der Organist Bernhard Marx drei Solostücke an der Orgel. Bei Louis Vierne’s Finalsatz der ersten Orgelsymphonie kam dieses mittelgrosse Instrument aber spürbar an seine Grenzen, der farbenreiche französische Klang wurde durch die scharfen Zungenregister übertönt.

Für eine willkommene Abwechslung sorgten die beiden mehrchörigen Stücke im Programm. Dafür verteilte sich der Chor im Kirchraum, die Zuhörer sassen also mitten drin im Klang. Das andersartige Hörerlebnis dieses Wechselgesangs tat seine wunderbare Wirkung. Schade nur, dass dafür Bachs berühmte fünfstimmige Motette «Jesu, meine Freude» geopfert wurde, die hätte man gerne von diesem fantastischen Chor gehört.