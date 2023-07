Ehrenamtlich Nach «kulturellem Long Covid»: Das Basler Jugend- und Kulturfestival kehrt in alter Grösse in die Innenstadt zurück Im zweijährigen Turnus schaffen Ehrenamtliche am Jugend- und Kulturfestival (JKF) lokalen Kunstschaffenden eine Plattform – dieses Jahr bereits zum dreizehnten Mal. Am 1. und 2. September wird der Münsterplatz ganz im Zeichen der Hip-Hop-Kultur stehen – samt Rap und Dance Cypher.

Im Zeichen des Raps und des Tanzes: Das JKF findet am ersten Septemberwochenende statt. Bild: Roland Schmid

Genauso wie sich die ganze Basler Kulturlandschaft in den vergangenen zwei Jahren ständig verlor und neu erfand, ging die Pandemie auch am Basler Jugend- und Kulturfestival (JKF) nicht spurlos vorbei: 2021 bespielte das Festival deutlich redimensioniert mehrheitlich Innenräume. Nun kehrt das JKF am ersten Septemberwochenende zurück auf den Münsterplatz.

«Wir sind glücklich, in diesem Jahr fast wieder zu unserer alten Grösse gefunden zu haben», sagt JKF-Präsident Simon Handschin an der Medienorientierung vom Montag und räumt ein: Auch das Organisationskomitee des JKF spüre eine Art «kulturellen Long Covid». Das kulturaffine Basel zeige zwar ein grosses Bedürfnis nach Kulturveranstaltungen, meint Handschin.

«Die Eventbranche hat sich im Bereich der Bühnentechnik aber nur schwer erholt,» meint JKF-Vorstandsmitglied Remo Nyfenegger. Diverse preisgünstige JKF-Firmenpartner für Bühnenequipment seien während der Pandemie eingegangen und die verbleibenden erhöhten ihre Preise um rund einen Drittel. Das träfe das JKF insbesondere, weil es seinen grössten finanziellen Aufwand mit dem Bespielen der diversen Bühnen betreibe: «Das Budget wird stärker belastet», sagt der Finanzverantwortliche. Dieses liege im mittleren sechsstelligen Bereich und speise sich mehrheitlich aus Fördergeldern.

Nach Covid: Höhere Kosten, stagnierende Kulturförderung

Nebst dem Swisslos-Fonds sei der Kanton Basel Stadt an der Kostendeckung beteiligt, sagt Handschin. Allerdings sei man auch da mit neuen Herausforderungen konfrontiert: «Unsere Kosten werden höher, aber die Förderung durch den Kanton bleibt gleich.» Man wolle deswegen für die nächste Ausgabe mit dem Kanton Lösungen erarbeiten, sonst werde es auf lange Sicht schwierig, meint Handschin.

Denn Einnahmen generiert das Festival an den zwei Veranstaltungstagen in erster Linie durch Getränke-Konsumation oder Standmieten. Der Eintritt ist seit seinen Anfängen frei. «Und das soll auch so bleiben», sagt die Medienverantwortliche Elena Conradt und betont: «Von den Acts bis zu den Helfenden arbeiten alle ehrenamtlich.»

Alle zwei Jahre genügend Ehrenamtliche zu finden, sei nicht selbstverständlich, sagt Conradt. Für die diesjährige Ausgabe konnten bisher 180 Helfende verpflichtet werden, man sei aber immer noch auf der Suche nach weiteren. Helfende sowie Acts und Publikum hätten sich in den letzten Jahren deutlich verjüngt, das Zielpublikum des Jugend- und Kulturfestivals sei jedoch weiterhin zwischen sechzehn und Anfang dreissig.

Von Jungen für Junge: Erster Rap-Cypher auf dem Münsterplatz

Entsprechend werden am diesjährigen Festival auch neuen Kunstformate bespielt. Auf dem Münsterplatz, der während der beiden Tage im Zeichen der Hip-Hop-Kultur stehen wird, findet zum ersten Mal eine Hip-Hop und Dance Cypher statt. Damit gemeint ist das gemeinsame Rappen und Tanzen als inoffizieller Wettbewerb – oft im Kreis und meistens improvisiert. Im Gegensatz zum Battle treten dabei alle gegen alle an. Salonfähig wurde das Format in der Schweiz insbesondere durch die Sendung «Bounce Cypher» des Radios SRF Virus.

Die Leitenden des Schreibprojektes «Wortstellwerk», Hannes Veraguth und Daniela Dill. Bild: Roland Schmid

«Wir wollen subversiver unterwegs sein», meint OK-Mitglied Laura Schläpfer und verrät: Auch «Elch Records» aus dem Kleinbasel werden mit einem mobilen DJ-Set vor Ort sein, sowie das Kollektiv «Hip Hop Zoo Basel».

Im Foyer des Theaters Basel finden wie in Vorjahren Tanz-Performances statt – angemeldet sind rund 500 junge Tänzerinnen und Tänzer. Einen performativen Kurs verfolgen die Veranstalter auch im Literatur-Genre: Beim Projekt «Wortstellwerk» können junge Schreibende ihre neusten Stücke vorstellen.

Das musikalische Line-up verspricht einen bunten Mix aus lokalen Newcomern und Musikschaffenden mit grösserer Reichweite. Von einem hohen Anteil an elektronischer Musik bis zu Indie-Pop sei alles vertreten, meint die Musikverantwortliche Anouchka Enzinga.