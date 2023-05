Ehrung Babel in Birsfelden und ein Parcours für den Kulturpreis Baselland Die Verleihung der Kulturpreise Baselland geriet am Mittwochabend zum kurzweiligen Parcours. Beim Rundgang durch Birsfelden zeigte sich eine lebendige Szene – trotz überforderndem Stimmengewirr.

Regierungsrätin Monica Gschwind (ohne Blumen) mit den Ausgezeichneten. Von links: Vermittlerin Barbara Piatti, Dirigent Baldur Brönnimann und Autorin Rebekka Salm. Pianist Jean-Paul Brodbeck, der vierte Preisträger, befand sich am Mittwoch auf Asien-Tour. Bild: zvg/Matthias Willi

Der Name des Besammlungs­ortes ist an diesem Mittwochabend das Einzige, was südlän­disches Flair verströmt. Der Himmel über der Birsfelder Piazzetta, einem kreisrunden Plätzchen zwischen Gemeindeverwaltung, Primarschule und Postfiliale, passt sich im Farbton dem geteerten Bodenbelag an. Das Verpflegungsangebot – Bier, Pommes und Currywurst – fügt sich ebenso in das glamourfreie Bild wie die regenfest gekleideten Gäste.

Sie sind gekommen, um der Vergabe der diesjährigen Kulturpreise des Kantons Baselland an Barbara Piatti, Baldur Brönnimann und Jean-Paul Brodbeck (je 20’000 Franken), sowie des Förderpreises Literatur an Rebekka Salm (15’000 Franken) beizuwohnen.

Vier leer stehende und umgenutzte Räume

Wären unter den rund 300 Gästen nicht bekannte Gesichter aus Kultur, Kulturvermittlung und Kulturpolitik, man käme nicht auf die Idee, dass dies der Auftakt zur gleichen Veranstaltung ist, die im vergangenen Jahr bei strahlendem Sonnenschein, Weisswein und leichtem Dippgemüse im lauschigen Oltingen stattgefunden hatte.

Dieses Kontrasts zur letztjährigen Verleihung ist sich auch Regierungsrätin Monica Gschwind bewusst. In ihrer Begrüssungsrede thematisiert die Vorsteherin der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion die mentale und geografische Stadtnähe: Reiste man im letzten Jahr mit dem Postauto an, so reiche heute eine kurze Tramfahrt.

Auf der Birsfelder Piazzetta ist der Besammlungspunkt für den Parcours. Hier hält Monica Gschwind ihre Begrüssungsrede. Bild: Matthias Willi

Dann spricht Gschwind von den Möglichkeiten und Herausforderungen, wie sie sich in einem vielgesichtigen Kanton wie dem Baselland böten, und stellt schliesslich mit Blick auf das regionale Kulturschaffen die Frage: «Welche Räume wollen wir einnehmen?» Die Antwort folgt auf dem Fuss: Aufgeteilt in fünf Gruppen macht man sich in Folge auf eine Erkundungstour durch Birsfelden, bei dem für die vier Ausgezeichneten je ein leer stehender Raum umgenutzt und eingerichtet wurde.

In ehemaligen Brockenhaus drehen – zeitgleich! – zwei Plattenspieler mit Jazz- und Klassikalben. Am Telefonhörer erhascht man einen Song der Basler Hip-Hop-Urgesteine P27, und aus dem Inneren eines alten Standklaviers ertönt die gesprochene Laudatio auf den Pianisten Jean-Paul Brodbeck. Der 1974 in Münchenstein geborene Grenzgänger zwischen den Stilen kann der Verleihung nicht persönlich beiwohnen – musikalische Engagements in Asien hatten verständlicherweise Vorrang.

Im ehemaligen Brockenhaus ertönen zwei Plattenspieler gleichzeitig. Bild: Matthias Willi

Einen kurzen Fussmarsch entfernt wartet in den hohen Räumen der alten Postfiliale eine ähnlich überfordernde Fülle an Sinneseindrücken: Aus einem halben Dutzend Abspielgeräte ertönen Projekte, an denen Baldur Brönnimann als Dirigent beteiligt war. Ein Diktafon plärrt die «Sinfonie 1» von Robert Garland, ein Ghettoblaster spuckt Frank Zappas «Dupree’s Para­dise» aus.

In der alten Postfiliale sind mehrere Abspielgeräte im Einsatz. Bild: Matthias Willi

Ein Video zeigt Brönnimann im Konzert mit der Basler Sinfonietta, bei der er am 11. Juni nach sieben Jahren als «Principal Conductor» seinen Abschied geben wird. Und in der Raummitte liegt die Laudatio auf den gebürtigen Prattler mit Jahrgang 1968 auf einem Notenpult. Kaum jemand findet in diesem Stimmengewirr die Muse, um die lobenden Worte zu lesen.

Deutlich geord­neter präsentiert sich die Einrichtung im umgenutzten Projektraum, wo Barbara Piatti für ihre Vermittlungsarbeit geehrt wird. Dass die Bücher der 1973 in Duggingen geborenen Autorin hier eine untergeordnete Rolle einnehmen, liegt daran, dass sich das grafische Werk ihres Vaters Celestino Piatti (1922–2007), als dessen Nachlassverwalterin die Preisträgerin amtet, wirkungsvoller präsentieren lässt.

Im Projektraum kann man sich mit einem Piatti-Memory vertun. Bild: Matthias Willi

Russischer Salat und Tuben mit Kondensmilch

Am gelungensten schliesslich ist die Position, die der Autorin Rebekka Salm gewidmet ist: Die Räumlichkeiten des alten Gemeindehauses allein strotzen vor unerzählten Geschichten. In den Kabinen sind Anleihen an Salms Debütroman «Die Dinge beim Namen» verteilt: Büchsen mit Russischem Salat und Tuben mit Kondensmilch hier, Äpfel und Rettiche dort. Und weil zeitgleich Blasmusik geprobt und Briefe vorgelesen werden, gehen auch hier Laudatio und Video unter.

Im Gemeindehaus gibt’s Blasmusik ohne Noten. Bild: Matthias Willi

Dass man am Ende des 90-minütigen Parcours von den Preisträgerinnen und Preisträgern eher ein Stimmungsbild denn eine umfassende Biografie mitnimmt, ist nicht stossend. Es bleibt der Eindruck einer kurzweiligen Ehrung, die im Theater Roxy mit den Dankesreden und der Afterparty ihren Höhepunkt findet. Bei bunten Cocktails und Seventies-Disco geht dann nach 22 Uhr doch noch die Sonne auf.